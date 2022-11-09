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На супутникових знімках видно скупчення військ РФ у Білорусі: до чого готуватися?
Коли в лютому 2022 року Росія проводила масштабні військові навчання у Білорусі, то керівництво цих двох країн заявляло, що це навчання «оборонні, спрямовані на підготовку до відсічі зовнішньої агресії», зокрема, нібито з боку України та НАТО. Але одразу після того як ці навчання завершилися, більшість підрозділів із 30 000 дислокованих у Білорусі російських військ, перейшли кордон України і розпочали широкомасштабну війну, яка триває вже дев'ятий місяць. Президент Росії Володимир Путін називає це «спеціальною операцією».
Нові супутникові знімки, які отримала Білоруська служба Радіо Свобода, показують, що тисячі російських військових могли повернутися до Білорусі, і це викликає питання:
- чи знову готується нове вторгнення із півночі в Україну?
- чи Москва за допомогою Мінська намагається так відволікати Київ.
Російські війська «не мають достатньої бойової потужності, щоб розпочати наступ [з Білорусі], і поблизу немає життєво важливих українських точок», – сказав Марк Канчіан, військовий аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці після того, як Україна розпочала контрнаступ, який триває на Донбасі (на сході) та на Херсонщині (на півдні), зауважують українські та міжнародні фахівці.
«Росіяни, ймовірно, хочуть відволікти українців і відтягнути частину своїх сил від Херсону та Донбасу», – сказав Радіо Свобода Канчіан.
Наметові містечка
Супутникові знімки, зроблені комерційною компанією Planet Lab 31 жовтня та отримані Радіо Свобода, показують, що протягом останнього місяця Росія:
- встановила понад 300 наметів у трьох місцях для тимчасового розміщення солдатів на трьох полігонах у Білорус;
- зокрема, щонайменше 190 наметів у «Обуз-Лісновському» на заході Білорусі, де тренуються сухопутні війська,
- 35 у «Репищі» в центральній Білорусі, де навчаються артилерійські сили,
- і 80 у «Ласвіді» під Мінськом, де тренуються ПДВ.
«Обуз-Лісновський» – найпівденніша з локацій, розташована приблизно за 160 кілометрів на північ від українського кордону.
Згідно із зображеннями, на бази також прибули сотні одиниць військової техніки, в тому числі вантажівки та гаубиці.
Більшість наметів мають розміри 12 на 7 метрів, і, за оцінками Дари Масікот, військового аналітика вашингтонської компанії RAND Corp., вони можуть комфортно вмістити до 25 солдатів кожен.
Це означало б, що максимум 7500 військових можуть бути розміщені в цих трьох місцях.
Наразі не ясно, чи встановлюватимуть більше наметів і скільки російських солдатів розміщується у вже існуючих будівлях і спорудах поблизу полігонів.
Від Росії не було публічних пояснень щодо призначення таборів і кількості військ, які вона планує розмістити в Білорусі.
Тим часом у Білорусі Олександр Лукашенко оголосив 10 жовтня, що російські війська будуть розміщені в Білорусі, стверджуючи, як і у лютому, що це роблять з оборонною метою, бо нібито Україна планує напад.
Кілька днів потому міністр оборони Білорусі, що загалом біля українського кордону разом із білоруськими силами розгорнуть 9000 військових.
Українська розвідка стверджує, що Росія планує відправити до Білорусі до 20 000 військових, чого достатньо для спроби вторгнення. Україна заявила, що їх розмістять не лише на базах, а й у цивільних місцях, враховуючи склади, ангари та покинуті сільськогосподарські ферми. Це ускладнило б визначення кількості російських військ у Білорусі лише на основі супутникових знімків.
Введення російських військ у Білорусь може бути спробою Мінська та Москви відтягнути частину українських військ зі сходу та півдня, щоб послабити контрнаступ ЗСУ, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Вони намагаються «прикріпити українські війська до північного кордону», йдеться у повідомленні вашингтонської дослідницької організації від 2 листопада.
У ISW заявили, що «дуже малоймовірно», що білоруські сили візьмуть участь у війні, з огляду на обмежені військові ресурси Білорусі та може підірвати владу Лукашенка, яку він не випускає з рук уже майже 30 років.
Навчання, не розгортання?
Аналітики кажуть і про ще одну ймовірну причину появи російських військових таборів у Білорусі: можливо, Росія хоче використовувати їх для навчань військових, оскільки не має достатньо можливостей всередині Росії.
«Можливо Росії потрібні полігони, оскільки мобілізація 300 000 резервістів подвоїла чисельність армії, [і] вона не здатна впоратися із таким розширенням», – припускає Канчіан.
Заява Лукашенка про розгортання спільних військ з’явилася менше ніж через місяць після того, як Кремль віддав наказ про мобілізацію для поповнення своїх ресурсів живої сили у війні проти України.
4 листопада Путін заявив, що загалом Росія мобілізувала 318 тисяч військових.
Михайло Жирохов, український військовий експерт, зауважує, що після розпаду Радянського Союзу Росія продала велику частину своїх земель у приватну власність, які раніше використовувалися як полігони.
За даними аналітиків, незважаючи на те, що російські збройні сили зазнали серйозної модернізації за останні 15 років, Кремль не інвестував в оновлення інфраструктури вербування та мобілізації.
Жирохов припускає, що Росія може наказати своїм військам у Білорусі вторгнутися в Україну після завершення навчання навесні.
Якщо це так, кажуть деякі експерти, їхня доля може бути набагато гіршою за долю російських солдатів першої хвилі, які вторглися із Білорусі наприкінці лютого 2022 року, і, зазнавши важких втрат, відступили наприкінці березня.
Адже українські війська тепер набагато краще готові до такого вторгнення: із досвідом восьми місяців виснажливих боїв, і з досвідом застосування усіх видів озброєння, зокрема і наданого Заходом.
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- Голос Америки
«Не пощадили навіть дітей». Amnesty International вимагає покарання винних у воєнних злочинах примусового переміщення українців
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) стверджує, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями. Звіт Amnesty International (АІ), опублікованій у четвер, 10 листопада, назває ці дії «рівнозначними воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства».
У звіті під назвою «Ніби тюремний конвой»: незаконне переміщення Росією цивільних осіб в Україні та зловживання під час «фільтрації» міжнародні правозахисники задокументували, «як російські сили та контрольовані Росією сили насильно переміщували цивільних осіб з окупованої України далі на території, контрольовані Росією, або в Росію».
«Огидна тактика Росії щодо примусового переміщення та депортації є воєнним злочином. Amnesty International вважає, що це має бути розслідувано як злочин проти людяності», – мовиться у заяві організації.
Як наголошує АІ у свому звіті, під час депортацій до Росії діти були розлучені зі своїми родинами, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
«Не пощадили нікого, навіть дітей», – сказала Аньєс Калламар, генеральний секретар Amnesty International, представляючи звіт, в якому описуються випадки відокремлення дітей від батьків, зокрема, 11-літнього хлопчика від його матері, яку захопили в Маріуполі і продовжують утримувати російські війська.
За словами Калламар, відокремлення дітей від їхніх сімей і примусове перевезення людей за сотні кілометрів від їхніх домівок є «ще одним доказом тяжких страждань цивільному населенню України, яких завдало вторгнення Росії».
«З початку загарбницької війни проти України, яка сама по собі є міжнародним злочином, російські сили безладно нападали та незаконно вбивали мирних жителів, знищували незліченну кількість життів і розривали сім’ї», – сказала керівниця правозахисної організації.
«Дітей, які перебувають під опікою Росії, необхідно возз’єднати зі своїми сім’ями, і необхідно сприяти їх поверненню на території, контрольовані українським урядом», – вимагає АІ.
Amnesty International вимагає, щоб «усім примусово переміщеним і досі незаконно утримуваним має бути дозволено виїхати», а «всі відповідальні за скоєння цих злочинів понесли відповідальність».
Звіт є одним з небагатьох, який документує примусове перевезення до Донецька всіх 92 мешканців державного закладу для людей похилого віку та людей з інвалідністю в Маріуполі. Звіт засвідчує, що людей похилого віку з України, ймовірно без їхньорї згоди, поміщали в заклади в Росії або на окупованих Росією територіях після того, як вони покинули свої домівки.
«Така практика порушує права людини та ускладнює її виїзд з Росії або возз’єднання з членами сім’ї в Україні чи інших країнах», – наголошує АІ.
«Більшість, особливо ті, що з Маріуполя, описали примусові умови, які означали, що вони не мали жодного суттєвого вибору, окрім як поїхати до Росії чи інших окупованих Росією територій», – кажуть правозахисники.
Як мовиться у звіті, Amnesty International опитала 88 цивільних людей з України, які походили з Маріуполя, а також Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Усі, крім одного, перебували на моментрозмови з ними на контрольованих Україною територіях, або в європейських країнах. Одна людина залишалася на території, окупованій Росією.
Фахівці Amnesty International задокументували випадки насильницького зникнення, незаконного ув’язнення, катувань і нелюдського поводження з українськими громадянами та громадянами інших країн, які, як стверджує організація, є воєнними злочинами, скоєними російською владою на окупованих територіях сходу та півдня України.
Як зазначає Amnesty International, організація послідовно документує воєнні злочини та інші порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні під час російсько-агресорської війни в Україні з початку конфлікту.
Один зі звітів організації, де АІ звинувачує українських військових у порушенні законів війни, викликав хвилю критики та обурення як з боку української влади, так і з боку міжнародного правзоахисного співтовариства. Amnesty International тоді закликала до незалежної перевірки доповіді.
Наприкінці жовтня правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті дійшли висновку, що російські війська проводили практику «регулярних катувань» під час окупації Ізюма, що на сході України.
Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били та знущалися іншими способами, і що це було частиною «політики і плану».
За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».
Згідно з липневим звітом Державного департаменту США, Російська влада з початку свого повномасштабного вторгнення Росія створила 21 фільтраційний табір на території однієї лише Донецької області. Загалом, вона допитала, затримала та примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 000 дітей.
Також низка міжнародних ЗМІ, зокрема, агентство Associated Press та газета New York Times підготували власні розслідування, у яких вони виявили випадки насльницького перевезення українців, зокрема дітей, на територію Росії.
За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, на кінець жовтня з України до Росії було примусово депортовано 8 709 дітей.
- Голос Америки
На тлі атак Росії на українську інфраструктуру, НАТО працює, щоб посилити кіберзахист
Країни НАТО збираються в Римі 9-10 листопада, на міжнародну конференцію донорства з кіберзахисту на якій, зокрема обговорять питання захисту ключових енергооб'єктів від кіберзагроз, повідомили в Держдепі США.
"Неспровокована війна Росії проти України ще раз наголосила на надзвичайному значенні кіберзахситу для безпеки і на важливості боєготовності в цій сфері", - йдеться в повідомленні Держдепу США.
Протягом минулих тижнів, інтенсивність обстрілів української енергомережі кардинально збільшилась, зауважили в Держдепі США напередодні. "Росія прагне розбити енергомережу і залишити мільйони без струму, води чи тепла, намагаючись послабити стійкість України та рішучість в холодні зимові місяці", - заявив речнік Держдепу Нед Прайс пресі у вівторок.
До учасників засідання НАТО звернеться генеральний серкетар НАТО Єнс Столтенберг.
В березні США заявляли, що напади в кіберсфері можуть викликати активізацію положення НАТО щодо колективної оборони, згідно з яким, напад на одного учасника Альянсу є нападом на всіх.
"Ми можемо побачити умови, за яких союзник може ініціювати колективну відповідь Альянсу на кібернапад, - заявляв в березні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. - Це точно те, стосовно чого ми та інші країни можемо мобізіувувати відповідні потужності, щоб допомогти країні захиститись та відповісти".
Початок повномасштабного вторгнення Росії до України супроводжувався широкими кібернападами. Російській напад на оператора супутникового зв'язку Viasat на початку російської агресії вплінув на діяльність турбін в Німеччині, повідомляють ЗМІ.
- Голос Америки
Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України. Спеціальний випуск Голосу Америки
Дивіться спеціальний випуск Голосу Америки "Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України":
Як голосують та як рахують голоси на проміжних виборах у США? Як зміни складу американського Конгресу можуть вплинути на підтримку США України? Як проголосували американці українського походження та чи вплинули їхні голоси на результати виборів у деяких округах у США? Чому деякі республіканці та деякі демократи не підтримують допомогу Україні? Про це та багато інших аспектів американських виборів та їхній вплив на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, протягом двох годин ми говоритимемо із провідними американськими експертами, лідерами української громади у США та кореспондентами «Голосу Америки». В ефірі також – інтерв`ю із конгресменами та сенаторами, республіканцями та демократами.
Серед учасників нашого ефіру: конгресмени Адам Кінзінгер, Вікторія Спартц та Енді Левін, сенатор Марк Ворнер а також Девид Креймер, виконавчий директор Центру Джорджа Буша Молодшого, Браян Вітмор, експерт Атлантичної ради США, Сергій Куделя, доцент політології Університету Бейлор в Техасі, Оксана Шевель, доцентка політології Університету Тафтс, Массачусетс, Андрій Футей, президент УККА, Майкл Боцюрків, експерт Атлантичної ради, екс-речник СММ ОБСЄ в Україні та багато інших.
- Голос Америки
Екс-посол США в Україні Джеффрі Пайєтт координуватиме підтримку України в сфері енергетики
Джеффрі Пайєтт, який з 2013 по 2016 рік був посол США в Україні, а тепер обіймає посаду помічника держсекретаря США, координуватиме підтримку США Україні в енергосфері, повідомив речник Держдепу Нед Прайс пресі у вівторок.
Держдеп, разом з іншими американськими відомствами, оцінить запити уряду України а також визначить ресурси чи обладнання, необхідні для виконання завдань, повідомили у відомстві.
Від імені США Пайєтт координуватиме програми підтримки України з країнами "Групи семи" щодо надання обладнання, допомоги, ремонту та зміцнення енергосектору України взимку.
Прайс відзначив, що "інтенсивність обстрілів української енергомережі кардинально збільшилась з 10 жовтня. Росія прагне розбити енергомережу і залишити мільйони без струму, води чи тепла, намагаючись послабити стійкість України та рішучість в холодні зимові місяці".
У вівторок в Пентагоні також заявили, що США та партнери обговорюють те, як допомогти Україні впоратись з енергокризою.
Допомога може включати генератори, очищувачі води, опалювальні пристрої, тощо, сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу для преси у вівторок. Райдер відмовився надавати детальну інформацію щодо можливої допомоги і утримався від оголошення конкретних рішень щодо цього.
"Російські ракетні удари, - заявив Райдер, - зруйнували значну частину української енергомережі. Вплинули на потужності гідроенергетики. Тому, хоча я не маю, що оголосити сьогодні, можу сказати, що ми обговорюємо те, як США, союзники та партнери можуть допомогти. Знову, не забігаючи наперед, ми розглядаємо такі речі, як забезпечення генераторами, очищувачами води, опалювальними пристроями, тощо".
ЄС заявляв, що Європа та союзники допоможуть Україні "відремонтувати за замінити" об'єкти інфраструктури, пошкоджені нападами Росії. Про це сказала Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час перебування в Києві минулого тижня.
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