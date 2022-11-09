На тлі атак Росії на українську інфраструктуру, НАТО працює, щоб посилити кіберзахист

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) стверджує, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями. Звіт Amnesty International (АІ), опублікованій у четвер, 10 листопада, назває ці дії «рівнозначними воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства».

У звіті під назвою «Ніби тюремний конвой»: незаконне переміщення Росією цивільних осіб в Україні та зловживання під час «фільтрації» міжнародні правозахисники задокументували, «як російські сили та контрольовані Росією сили насильно переміщували цивільних осіб з окупованої України далі на території, контрольовані Росією, або в Росію».

«Огидна тактика Росії щодо примусового переміщення та депортації є воєнним злочином. Amnesty International вважає, що це має бути розслідувано як злочин проти людяності», – мовиться у заяві організації.

Як наголошує АІ у свому звіті, під час депортацій до Росії діти були розлучені зі своїми родинами, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Не пощадили нікого, навіть дітей», – сказала Аньєс Калламар, генеральний секретар Amnesty International, представляючи звіт, в якому описуються випадки відокремлення дітей від батьків, зокрема, 11-літнього хлопчика від його матері, яку захопили в Маріуполі і продовжують утримувати російські війська.

За словами Калламар, відокремлення дітей від їхніх сімей і примусове перевезення людей за сотні кілометрів від їхніх домівок є «ще одним доказом тяжких страждань цивільному населенню України, яких завдало вторгнення Росії».

«З початку загарбницької війни проти України, яка сама по собі є міжнародним злочином, російські сили безладно нападали та незаконно вбивали мирних жителів, знищували незліченну кількість життів і розривали сім’ї», – сказала керівниця правозахисної організації.

«Дітей, які перебувають під опікою Росії, необхідно возз’єднати зі своїми сім’ями, і необхідно сприяти їх поверненню на території, контрольовані українським урядом», – вимагає АІ.

Amnesty International вимагає, щоб «усім примусово переміщеним і досі незаконно утримуваним має бути дозволено виїхати», а «всі відповідальні за скоєння цих злочинів понесли відповідальність».

Звіт є одним з небагатьох, який документує примусове перевезення до Донецька всіх 92 мешканців державного закладу для людей похилого віку та людей з інвалідністю в Маріуполі. Звіт засвідчує, що людей похилого віку з України, ймовірно без їхньорї згоди, поміщали в заклади в Росії або на окупованих Росією територіях після того, як вони покинули свої домівки.

«Така практика порушує права людини та ускладнює її виїзд з Росії або возз’єднання з членами сім’ї в Україні чи інших країнах», – наголошує АІ.

«Більшість, особливо ті, що з Маріуполя, описали примусові умови, які означали, що вони не мали жодного суттєвого вибору, окрім як поїхати до Росії чи інших окупованих Росією територій», – кажуть правозахисники.

Як мовиться у звіті, Amnesty International опитала 88 цивільних людей з України, які походили з Маріуполя, а також Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Усі, крім одного, перебували на моментрозмови з ними на контрольованих Україною територіях, або в європейських країнах. Одна людина залишалася на території, окупованій Росією.

Фахівці Amnesty International задокументували випадки насильницького зникнення, незаконного ув’язнення, катувань і нелюдського поводження з українськими громадянами та громадянами інших країн, які, як стверджує організація, є воєнними злочинами, скоєними російською владою на окупованих територіях сходу та півдня України.

Як зазначає Amnesty International, організація послідовно документує воєнні злочини та інші порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні під час російсько-агресорської війни в Україні з початку конфлікту.

Один зі звітів організації, де АІ звинувачує українських військових у порушенні законів війни, викликав хвилю критики та обурення як з боку української влади, так і з боку міжнародного правзоахисного співтовариства. Amnesty International тоді закликала до незалежної перевірки доповіді.

Наприкінці жовтня правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті дійшли висновку, що російські війська проводили практику «регулярних катувань» під час окупації Ізюма, що на сході України.

Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били та знущалися іншими способами, і що це було частиною «політики і плану».

За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».

Згідно з липневим звітом Державного департаменту США, Російська влада з початку свого повномасштабного вторгнення Росія створила 21 фільтраційний табір на території однієї лише Донецької області. Загалом, вона допитала, затримала та примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 000 дітей.

Також низка міжнародних ЗМІ, зокрема, агентство Associated Press та газета New York Times підготували власні розслідування, у яких вони виявили випадки насльницького перевезення українців, зокрема дітей, на територію Росії.

За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, на кінець жовтня з України до Росії було примусово депортовано 8 709 дітей.