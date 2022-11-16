Запуск найпотужнішої у світі ракети місії "Артеміда-1" - нова сторінка для NASA у дослідженні космосу

Початок зими не означає, що український контрнаступ має зупинитися, тим більше, що Україна отримала великий поштовх із визволенням Херсона, а Росія перебуває у «найбільш вразливій ситуації» з часу початку вторгнення, вважають експерти яких запросила до розмови Атлантична рада, дослідницький центр у Вашингтоні.

Військові та політичні аналітики, які взяли участь у дискусії, вважають, що Україна буде просуватися вперед, і її потрібно максимально в цьому підтримувати. Пропозиції щодо того, щоб підштовхувати українців на поступки, відходять, на думку експертів, на задній план, бо у Білому домі переважає думка, що Кремль не демонструє ознак готовності до переговорів.

Україна не зупинятиметься доти, доки не звільнить всю свою територію, вважає колишній міністр оборони України, а нині почесний співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андрій Загороднюк.

На його думку, Україна тепер може використовувати правий берег Херсона як плацдарм для наступу на Крим. За допомогою HIMARS вона зможе контролювати Кримський канал, який постачає воду до Криму, та далі обмежувати можливості постачання російського війська.

Те, що росіяни відступили, означає, що у них закінчилися будь-які виправдання, тому вони не можуть пояснити це нічим, крім військової невдачі

Крім цього, на думку колишнього українського урядовця, українське військо отримало великий поштовх, а російське – навпаки, втрачає бойовий дух і політичну підтримку.

«Те, що росіяни відступили, означає, що у них закінчилися будь-які виправдання, тому вони не можуть пояснити це нічим, крім військової невдачі. Ми бачимо, що зараз вони надзвичайно знесилені, а загальні російські можливості вичерпуються. Це нам багато говорить про їхню державу, і це означає, що ми повинні продовжувати витісняти їх з інших територій, і це саме те, що ми робимо», – сказав Загороднюк.

Кларк: на Донбас через Крим – такий маршрут контранступу може бути ефективнішим

На думку американського генерала (у відст.), який взяв участь у дискусії, зима не є нездоланною перешкодою для продовження наступу української армії, особливо на південному напрямку, де ЗСУ діють обережно, але наполегливо.

«Це не 1940-ві роки, в Україні є асфальтовані дороги», – каже Веслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Нас не має непокоїти, мовляв, «ой, лишенько, що буде в Росії, якщо Путіна скинуть!» Так і має бути!

На сході, на його думку, ситуація складніша через присутність «Групи Вагнера», і через те, що росіяни там закоренилися вже давно. Але, якщо до сходу йти через південь, тобто спочатку звільнити Маріуполь, а звідти Крим, а лише потім – Донбас, це дасть українській армії необхідний «важіль», вважає Кларк. На його думку, коли Путін зрозуміє, що він не може здолати Україну військовим шляхом, це означатиме кінець війни.

«Ми не маємо давати йому можливість виходу. Путін - дуже розумна людина. Він почав цю війну, нехай шукає сам виходу з неї. Нас не має непокоїти, мовляв, «ой, лишенько, що буде в Росії, якщо Путіна скинуть!» Так і має бути! Добре, він цього заслуговує, і світ без нього буде кращим», – каже Кларк. Він додає, що не потрібно боятися і тих, хто прийде замість Путіна, бо «світ і з ними розбереться».

Як вважає американський генерал, автократи ХХІ століття мають отримати урок, що не можна нападати на інші країни, бомбардувати їх, знищувати їхню інфраструктуру, зривати світові ланцюги постачання продуктів харчування, і казати, що в них «існує якесь історичне право це робити».

Російські сили - в «режимі повної катастрофи» – Дженніфер Кафарелла

На думку дослідниці з Інституту вивчення війни (ISW), є велика ймовірність, що український наступ триватиме, бо Росія зараз - у найуразливішій ситуації. За словами Дженніфер Кафарелли, керівниці апарату Інституту вивчення війни, українські сили розбили найбільш боєздатні російські сили на Херсонщині, тому Путін неспроможний акумулювати достатньо нових сил, а ті, що він збирає, українські сили розбивають швидше, ніж Росія може привезти на фронт, говорить дослідниця з ISW.

«Російські сили перебувають у режимі повної катастрофи. Вони намагаються назбирати сили на оборону. На Донбасі вони навіть намагаються назбирати сили на наступ, але в них цього не виходить не лише через те, що в них немає військ, в них навіть командування для цих військ немає. Вони просто даремно витрачають життя», – каже Кафарелла.

Уразливість Путіна означатиме, що варварські засоби ведення війни, спрямовані проти цивільного населення, будуть наростати

Тому, на її думку, дуже важливо, щоб США продовжували підтримувати Україну зараз, коли українські сили мають імпульс для просування вперед.

«Але потрібно також усвідомлювати, що вразливість Путіна означатиме, що варварські засоби ведення війни, спрямовані проти цивільного населення, будуть наростати», – попереджає Кафарелла.

За її словами, підтримка українського наступу потрібна ще і для того, щоб припинити страждання українського населення під окупацією, про що, ще раз нагадало звільгнення Херсона, і про що, на її думку, недостатньо говориться у публічному просторі.

Путін грає на «безсиллі Заходу» та ядерній загрозі – Гербст

Те, що останніми тижнями багато обговорювалося питання переговорів, на які би мала піти Україна, на думку колишнього американського посла у Києві, а нині старшого директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста, було передбачувано, але останні обстріли українських міст та інфраструктури, дещо послабили цей тренд.

«Поки російська армія самознищується в Україні, Путін розігрує дві карти – «безсилля Заходу», що базується на припущенні, що війна стає надто дорогою для Заходу, і він має змусити Україну піти на поступки, а друга, звичайно, це – ядерна загроза», – пояснює Гербст.

На його думку, в адміністрації президента Джо Байдена є голоси, які б хотіли поступок, але найсильнішим голосом зараз є той, який представляє Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки, який каже, що Росія надалі налаштована завоювати всю Україну, і це не є позицією для переговорів.

Посол Гербст наголошує, що найкращою стратегією для перемоги України залишається та, яку озвучила українська посолка у Вашингтоні, Оксана Маркарова: «Зброя, зброя, зброя».

І США, керуються зараз цією стратегією, посилаючи в Україну зброю, яка включає ракети більшої дальності та іншу наступальну зброю.

Попри те, що Веслі Кларк також підтримує стратегію наступу, він вважає, що «немає нічого поганого у тому, щоб продовжувати діалог з Росією», бо цим можна втримати Росію від «якихось екстремальних рішень, спрямованих на підтримку своїх сил».

Але, на його думку, переговори не мають бути перешкодою для того, щоб Київ отримав ту зброю, про яку він просить, дрони, системи ATACMS та інше озброєння, зокрема протиповітряне, проти надання якого продовжують виступати у Вашингтоні, побоюючись ескалації з боку Росії.

На думку генерала Кларка, немає причин, чому б українці не мали вражати російські цілі на території Росії, якщо це допоможе забезпечити повітряну безпеку України, адже без цього «немає способу встановити непробивну повітряну оборону країни розміру України».