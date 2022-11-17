Вирок щодо MH17 нагадує, що російська війна проти України почалася 2014 року

Суд у Нідерландах визнав винними трьох осіб у діях, що призвели до збиття малайзійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року.

Після дворічного процесу, на якому чотири обвинувачені були відсутні, судді визнали обґрунтованими доводи прокуратури щодо трьох, яким заочно присуджене найвище покарання - довічне ув’язнення:

Ігоря Ґіркіна, громадянина Росії, відставного службовця російської Федеральної служби безпеки, який на час злочину називав себе «міністром оборони ДНР».

громадянина Росії, відставного службовця російської Федеральної служби безпеки, який на час злочину називав себе «міністром оборони ДНР». Сергія Дубінского, громадянина Росії, відставного службовця Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

громадянина Росії, відставного службовця Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Леоніда Харченка, який був громадянином України і командував підрозділом розвідки "ДНР".

Проте суд назвав недостатніми докази щодо четвертого підсудного - Олега Пулатова, громадянина Росії, відставного офіцера російської армії.

У рішенні сказано, що з трьох засуджених треба стягнути 16 мільйонів євро для відшкодування близьким загиблих.

Але оскільки ніхто з засуджених не заарештований, і Росія відмовилася співпрацювати з процесом, то виконання вироку залишається під сумнівом.

Суд фактично підтвердив російську роль у злочині, вчиненому, як пролунало в суді, з допомогою ракетної установки «Бук», привезеної з російської військової частини на контрольовану російськими силами частину території України і відвезеної назад після застосування.

В суді зокрема підкреслили, що Ігор Ґіркін як один з лідерів ДНР тримав контакт з Москвою, подавав запити на російську зброю для сил, які воювали проти української армії на Донбасі, та організовував постачання зброї.

Інших підсудних назвали співучасниками транспортування, застосування і охорони та переховування установки «Бук».

Суд визнав, що ракетою ймовірно хотіли збити український військовий літак, але у висновках наголошено, що запуск ракети був навмисний і мав на меті знищити ціль у небі.

Судді відхилили всі альтернативні версії, заявивши, що є багато доказів, що ракета, яка збила літак, була запущена установкою «Бук» з поля поблизу селища Первомайський у Донецькій Області.

Слідство виявило частки ракети «Бук» в уламках авіалайнера і в тілах загиблих в авіалайнері людей.

Нідерландський суд заслухав свідків, а також вивчив перевірені на достовірність записи телефонних розмов, фотографії та відео.

Російські офіційні представники постійно заперечували будь-яку причетність до збиття і натомість покладали провину на Україну.

Але, як зауважує фахівець з міжнародного права Маріке де Гунн з Амстердамського університету, суд кваліфікував бойові дії на Донбасі як «міжнародний збройний конфлікт під загальним контролем Росії».

«Є багато доказів, наприклад записані телефонні розмови, що Росія контролювала операції ДНР», - вказує на аргументи суду Маріке де Гун.

Рішення Нідерландського суду матиме значення і для інших судових процесів пов’язаних зі збиттям малайзійського авіалайнера.

Зокрема справи про MH17 розглядає Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, а також Міжнародна організація цивільної авіації.



Нідерланди очолювали п’ятирічне міжнародне розслідування, а також влаштували процес над чотирма підозрюваними, оскільки більшість жертв катастрофи Боїнгу 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, були громадянами Нідерландів.