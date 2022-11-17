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Вирок щодо MH17 нагадує, що російська війна проти України почалася 2014 року
Суд у Нідерландах визнав винними трьох осіб у діях, що призвели до збиття малайзійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року.
Після дворічного процесу, на якому чотири обвинувачені були відсутні, судді визнали обґрунтованими доводи прокуратури щодо трьох, яким заочно присуджене найвище покарання - довічне ув’язнення:
- Ігоря Ґіркіна, громадянина Росії, відставного службовця російської Федеральної служби безпеки, який на час злочину називав себе «міністром оборони ДНР».
- Сергія Дубінского, громадянина Росії, відставного службовця Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.
- Леоніда Харченка, який був громадянином України і командував підрозділом розвідки "ДНР".
Проте суд назвав недостатніми докази щодо четвертого підсудного - Олега Пулатова, громадянина Росії, відставного офіцера російської армії.
У рішенні сказано, що з трьох засуджених треба стягнути 16 мільйонів євро для відшкодування близьким загиблих.
Але оскільки ніхто з засуджених не заарештований, і Росія відмовилася співпрацювати з процесом, то виконання вироку залишається під сумнівом.
Суд фактично підтвердив російську роль у злочині, вчиненому, як пролунало в суді, з допомогою ракетної установки «Бук», привезеної з російської військової частини на контрольовану російськими силами частину території України і відвезеної назад після застосування.
В суді зокрема підкреслили, що Ігор Ґіркін як один з лідерів ДНР тримав контакт з Москвою, подавав запити на російську зброю для сил, які воювали проти української армії на Донбасі, та організовував постачання зброї.
Інших підсудних назвали співучасниками транспортування, застосування і охорони та переховування установки «Бук».
Суд визнав, що ракетою ймовірно хотіли збити український військовий літак, але у висновках наголошено, що запуск ракети був навмисний і мав на меті знищити ціль у небі.
Судді відхилили всі альтернативні версії, заявивши, що є багато доказів, що ракета, яка збила літак, була запущена установкою «Бук» з поля поблизу селища Первомайський у Донецькій Області.
Слідство виявило частки ракети «Бук» в уламках авіалайнера і в тілах загиблих в авіалайнері людей.
Нідерландський суд заслухав свідків, а також вивчив перевірені на достовірність записи телефонних розмов, фотографії та відео.
Російські офіційні представники постійно заперечували будь-яку причетність до збиття і натомість покладали провину на Україну.
Але, як зауважує фахівець з міжнародного права Маріке де Гунн з Амстердамського університету, суд кваліфікував бойові дії на Донбасі як «міжнародний збройний конфлікт під загальним контролем Росії».
«Є багато доказів, наприклад записані телефонні розмови, що Росія контролювала операції ДНР», - вказує на аргументи суду Маріке де Гун.
Рішення Нідерландського суду матиме значення і для інших судових процесів пов’язаних зі збиттям малайзійського авіалайнера.
Зокрема справи про MH17 розглядає Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, а також Міжнародна організація цивільної авіації.
Нідерланди очолювали п’ятирічне міжнародне розслідування, а також влаштували процес над чотирма підозрюваними, оскільки більшість жертв катастрофи Боїнгу 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, були громадянами Нідерландів.
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- Голос Америки
Блінкен: поки ніщо не суперечить висновкам, що в Польщі впала ракета українських ППО
"Ми поки не бачили нічого, що б суперечило попереднім висновкам президента Дуди про те, що ймовірно, це результат того, що на жаль ракета протиповітряної оборони України приземлилась в Польщі". Так держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував розслідування, яке Польща та США ведуть на місці інциденту, що стався в Польщі поблизу кордону з Україною, де у вівторок, падіння ракети спричинило загибель двох осіб.
США повністю довіряють розслідуванню, яке проводить Польща і діляться інформацією з Україною і країнам НАТО, заяуважив Блінкен під час прес-конференції в Таїланді в четвер.
США спілкуютья з українськими колегами. Так, Блінкен заявив, що спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в четвер, а інші представники уряду США перебувають в постійному контакті із відповідними представниками уряду України.
Блінкен це раз підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Найважливіше, наголосив Блінкен, що "незважаючи на конкретні обставини цього інциденту, Росія відповідальна за те, що сталось". Щодня Росія обстрілює Україну ракетами і намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, націлюючись на спроможності України мати увімкнене світло, тепло. "Це реальність. Україна має право захищати себе і США віддані підтримці зусиль України".
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ. Однак, президент США Джо Байден піддав сумніву заяву Зеленського щодо походження ракети. "Це не доказ", - сказав Байден у відповідь на питання журналіста в четвер.
Голова Бюро національної безпеки Польщі Яшек Севера зазначив в коментарі місцевій пресі в четвер, що всі зібрані докази "вказують, що ми маємо справу з ракетою С-300, запущеною українською протиповітряною обороною".
Зеленський також заявив про бажання України отримати доступ до слідства. Україна, ймовірно, отримає такий доступ, заявляють в польському уряді.
Доступ буде надано незабаром, "якщо обидві сторони, польська та американська, погодяться, а наскільки я знаю, з американської сторони заперечень немає", заявив Якуб Кумох, голова Бюро із зовнішньополітичних питань при президенті, пишуть ЗМІ. Наразі інцидент розслідує спільна група експертів Польщі та США, повідомляли в польському уряді.
«Це не доказ», – Джо Байден. Відео
«Це не доказ», – так президент США Джо Байден відповів на питання журналіста щодо реакції на те, що президент України Володимир Зеленський говорить, що ракети, які впали в Польщі не українські.
- Голос Америки
Блінкен, Гутерріш, Мішель та Ердоган привітали продовження дії зернової угоди
Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав домовленість про продовження на ще 120 днів Чорноморської зернової ініціативи для експорту української продукції.
Гутерріш підкреслив відданість ООН "підтримці спільного координаційного центру, щоб ця життєво важлива лінія постачання продовжувала безперебійно функціонувати" та усуненню "перешкод, що залишаються на шляху експорту продовольства та добрив з Російської Федерації". У заяві генсека ООН йдеться про те, що "обидві угоди, підписані в Стамбулі три місяці тому, мають важливе значення для зниження цін на продукти харчування та добрива та запобігання глобальній продовольчій кризі".
Під час прес-конференції в Бангкоку держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував новину про продовження угоди так: "У той час як Росія, схоже, почула повідомлення "Групи двадцяти" про зернову угоду, президент Путін продовжує ігнорувати глобальні заклики до деескалації, вирішуючи натомість ескалувати, відправляючи десятки ракет для ударів по інфраструктурі в усій Україні, яка забезпечує теплом, водою, світлом мільйони цивільних".
Президент Ради ЄС Шарль Мішель написав у Twitter, що угода є "хорошою новиною для світу, який гостро потребує доступу до зерна та добрив".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Twitter, що угода про продовження була досягнута після того, як Туреччина провела переговори між ООН, Росією та Україною, і подякував за це Гутеррішу, Володимиру Путіну, Володимиру Зеленському та "всім, хто долучився": "Із доставкою понад 11 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів тим, хто потребує допомоги, приблизно на 500 кораблях протягом останніх чотирьох місяців, стали очевидними значення та переваги цієї угоди для продовольчого постачання та безпеки світу".
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у Facebook, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити зернову угоду щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва: "Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. [...] Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги [поставок] нашого продовольства для світу".
У Кремлі водночас наполягають на полегшенні умов для експорту російських добрив й очікують, що невдовді будуть зняті "перешкоди" для вивезення російських добрив і продовольства. США та інші країни Заходу неодноразово заявляли, що режим санкцій не включає поставки продовольства та добрив.
Дія Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні за посередництва ООН і Туреччини, мала закінчитися 19 листопада.
29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді через нібито "терористичний актом" "проти кораблів Чорноморського флоту", в чому Москва звинуватила Київ. Попри припинення участі Москви, 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна продовжили виконувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден, пише Радіо Свобода.
2 листопада Міноборони РФ повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які "видаються достатніми", щоб відновити виконання угоди. У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.
Новий склад Конгресу США не працюватиме гладко, кажуть експерти
Підрахунок голосів на виборах до Палати представників і Сенату добігає кінця, обидва органи роблять перші кроки з організації роботи 118-го скликання Конгресу Сполучених Штатів. Небагато екпертів вважають, що Конгрес працюватиме продуктивно.
Республіканці отримають контроль за Палатою представників на початку січня, хоча перевага є дуже незначною. Сенат залишатиметься в руках демократів, але остаточна кількість сенаторів від партій залежить від результатів другого туру виборів у Джорджії, запланованого на початок грудня.
Таке співвідношення сил, видається, більше підходить для партизанських окопних війн, ніж для прийняття законів, кажуть Голосу Америки вчені, які вивчають Конгрес США.
“В Конгресі триватиме партійна поляризація, блокування роботи та дисфункція, через керівництво різними партіями», – сказав Голосу Америки Джеймс Тербер, почесний професор Американського університету та засновник Центру досліджень Конгресу та президента. «Постійна виборча агітація за президента та до Конгресу триватимуть, а у порядку денному домінуватимуть “питання, що розділяють” політиків. Бюджетний Бюджетний процес буде кривавим до наступних (президентських - ред.) виборів».
Все те саме
Відповідаючи на запитання, чого американцям очікувати від Конгресу у 2023 році, Девід Кінг, старший викладач державної політики в Гарвардській школі Кеннеді, сказав Голосу Америки: «На жаль, все те саме».
Кінг, який є головою факультету Двопартійної програми Гарвардського університету для новообраних членів Конгресу, стверджує, що нові законодавці можуть розраховувати на роботу в органі, де фактично вся влада зосереджена у керівництва, а комітети та окремі законодавці мають невеликий вплив.
"Влада в Конгресі буде зосереджена в руках небагатьох лідерів. Більшість конгресменів триматимуться своєї партії, бо ніхто не зможе дозволити собі втратити пару ключових голосів, - сказав він. - І стратегічні рішення, здебільшого обговорюватимуться на рівні керівництва».
Ймовірно, прийматиметься невелика кількість масштабних законів із основоположних питань, таких як бюджети і асигнуваня, щоб уряд міг працювати, каже Кінг.
«Я думаю, ймовірно, більшість законотворчості відбудеться в рамках двох великих пакетів, — сказав Кінг. - Решта, здебільшого, зведеться до символічної критики одного в той час, як вирішальний вибір буде зроблено на президентських виборах 2024 року».
Є певна надія на прогрес
Не всі відкидають можливість співпраці партій. Г. Вільям Гогланд, старший віце-президент Двопартійного політичного центру у Вашингтоні, сказав Голосу Америки, що лідерам Конгресу, хоч і складно, але не неможливо знайти сфери для співпраці.
«Гадаю, люди думають: “Ох, ми два роки лише обмінюватимемось сигналами та готуватимось до виборів 24”. Але я вважаю, що все ще є можливості чогось досягнути. Успішне законотворення все ще можливе", - сказав Хогланд.
Колишній виконавчий директор Бюджетного комітету Сенату від Республіканської партії, Хогланд вказав на імміграційну політику як на сферу, де і сторони мають те, чого хочуть, і компроміс може бути досягнутий. Республіканці, наприклад, хочуть зміцнити охорону кордонів, а демократи хочуть створити можливість легалізувати незаконних іммігрантів, яких привезли до США в дитинстві - можливо домовитись про закон, що забезпечить і те, і інше.
Майбутнє Байдена
Поділ контролю над Конгресом означає, що президент Джо Байден, ймовірно, матиме порівняно небагато законодавчих перемог, які стали віхою його перших двох років на посаді. Але Хогланд зазначив, що прийняті пакети, включаючи Закон про зниження інфляції, з його величезними інвестиціями в боротьбу зі зміною клімату, і Закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця, вже створили для Байдена величезний обсяг роботи.
«Йому вже надано значні повноваження, - каже Хогланд. - Я думаю, його увагу забере виконання Закону про зниження інфляції та іншого законодавства, яке вже було прийнято».
Байден також може приділяти більше часу міжнародній політиці, сказав Кінг з Гарвардського університету, який додав, що коли президент перебуває в глухому куті у внутрішній політиці, «одна річ, яка, як правило, трапляється, це те, що він шукає перемог на міжнародному рівні».
Байдену буде важко домогтись ратифікації нових договорів у розділеному Сенаті, каже Кінг: "Міжнародні угоди можливі. І, звичайно, більше такого роду дипломатії на кшталт перемовин G20 з президентом як головнокомандувачем, який працює з іншими країнами із того, що відбувається в Європі, віддалення від Росії".
Змагання за керівні посади
Очікується, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер збереже свою посаду. У середу чинний лідер меншості Мітч Макконнелл переміг сенатора Ріка Скотта і був переобраний на свою посаду.
Республіканці в середу проголосували за кандидатуру нового спікера. Нинішній лідер меншості Кевін Маккарті виграв номінацію, але його шлях до лідерства може бути негладким.
Палата представників має проголосувати за спікера, і республіканці матимуть лише невелику більшість. Кілька десятків членів ультраконсервативного крила Республіканської партії відмовилися підтримати кандидатуру Маккарті. Без їхніх голосів у повному складі палати та зіткнувшись із об’єднаною демократичною опозицією, Маккарті не може перемогти.
Найвірогіднішим результатом є переговори, під час яких Маккарті дає конкретні обіцянки членам своєї партії в обмін на їхні голоси. Нинішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі наразі не сказала, чи збирається вона залишатися на керівній посаді, коли її партія стане меншістю в січні.
Проведення розслідувань
Усі експерти, з якими поспілкувався «Голос Америки», зійшлися в тому, що нові агресивні розслідування діяльності адміністрації Байдена та родини президента неминучі в Палаті представників.
Республіканці вже пообіцяли розпочати широкомасштабні розслідування того, як адміністрація Байдена впоралася з кризою на південному кордоні, а також ділових операцій сина президента, Хантера Байдена. Іншою можливістю є процедура імпічменту проти членів адміністрації, які, на думку республіканців, не виконали свою роботу. Деякі члени вже запропонували оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу через стан безпеки кордонів США. Деякі з більш радикальних членів Палати вже запропонували ухвалити статті про імпічмент проти президента.
Малоймовірно, що імпічмент, який розглядається як політично мотивований, призведе до засудження в Сенаті, де потрібно дві третини голосів, щоб підтримати звільнення посадовця адміністрації з посади.
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