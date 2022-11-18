Гутерріш та Зеленський обговорили майбутнє зернової угоди

Майбутнє зернової угоди обговорили під час телефонної розмови генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, повідомила прес-служба ООН.

Посадовці також обговорили те, як покращити дію угоди на користь малозабезпечених країн. Зеленський подякував Гутеррішу за лідерство у продовженні дії Чорноморської зернової ініціативи а також за підтримку гуманітарної ініціативи #GrainFromUkraine, написав Зеленський у Twitter.

"Україна залишатиметься гарантом продбезпеки", - твітує український президент.

В п'ятницю, повідомляють турецькі ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Ердоган подякував Путіну за "конструктивну позицію" з питання продовження дії зернової ініціативи.

Дія зернової угоди мала завершуватись в суботу, однак сторони домовились подовжити її ще на чотири місяці.

Домовленість, укладена за посередництва Туреччини та ООН, розблокувала експорт українського зерна через порти Чорного моря.

Росія також хотіла б забезпечити експорт аміаку в рамках цієї домовленості, повідомляє Reuters, з посиланням на інформацію від двох осіб наближених до перемовин.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив цього тижня у Facebook, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити зернову угоду щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва: "Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. [...] Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги [поставок] нашого продовольства для світу".