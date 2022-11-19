Ріші Сунак: Британія надасть додаткові системи протиповітряного захисту Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нову оборонну допомогу від Великої Британії для України, яка включає зенітні установки, радари а також засоби боротьби з дронами.

"Щоб допомогти вам захиститися, ми сьогодні надаємо нову підтримку протиповітряної оборони, включаючи 120 зенітних установок, радари та засоби боротьби з дронами", - заявив Сунак, який в суботу провів неоголошений візит до Києва.

Очільник британського уряду також заявив про розширення програми тренувань Збройних Сил України, "щоб залучити спеціалізовану експертизу британських медиків та інженерів" а також збільшення допомоги в зимовий період.

Сунак висловив захоплення хоробрістю українців.

"Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли, - заявив посадовець. - Як прем’єр-міністр Сполученого Королівства я пишаюся тим, що ми були з вами з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати вас.

Велика Британія цього року надала Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, зауважив Сунак і пообіцяв, що обсяг допомоги збережеться на такому ж рівні наступного року.

Раніше в суботу Сунак провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", – написав Зеленський у Facebook.