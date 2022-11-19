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- Голос Америки
Ріші Сунак: Британія надасть додаткові системи протиповітряного захисту Україні
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нову оборонну допомогу від Великої Британії для України, яка включає зенітні установки, радари а також засоби боротьби з дронами.
"Щоб допомогти вам захиститися, ми сьогодні надаємо нову підтримку протиповітряної оборони, включаючи 120 зенітних установок, радари та засоби боротьби з дронами", - заявив Сунак, який в суботу провів неоголошений візит до Києва.
Очільник британського уряду також заявив про розширення програми тренувань Збройних Сил України, "щоб залучити спеціалізовану експертизу британських медиків та інженерів" а також збільшення допомоги в зимовий період.
Сунак висловив захоплення хоробрістю українців.
"Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли, - заявив посадовець. - Як прем’єр-міністр Сполученого Королівства я пишаюся тим, що ми були з вами з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати вас.
Велика Британія цього року надала Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, зауважив Сунак і пообіцяв, що обсяг допомоги збережеться на такому ж рівні наступного року.
Раніше в суботу Сунак провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", – написав Зеленський у Facebook.
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Принцеса Уельська відвідала український громадський центр у Великій Британії. Відео
Принцеса Уельська Кетрін відвідала український громадський центр у Редінгу, Велика Британія. Вона поспілкувалася з українськими біженцями, що тікали після вторгнення Росії в Україну.
- Голос Америки
Іран - загроза для світової безпеки, кажуть ЄС, США, Велика Британія. Пентагон вказує на успіхи ЗСУ в збитті іранських дронів
США, Британія, ЄС наголосили на тому, що Іран становить загрозу для безпеки Близького Сходу та світу а також, що Іран та Росія зближуються у війні проти України. Заяви прозвучали в рамках Діалогу у Манамі, Бахрейн. Форум, організований Міжнародним Інститутом досліджень США, триває три дні до 20 листопада.
"Декілька країн Перської затоки роками попереджали про ризик, що Іран постачає дрони зловмисним країнам в світі", - заявила у вступній промові в п'ятницю президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала дії Ірану "ризиком для безпеки не лише на Близькому Сході, але і для усіх нас".
Заступник міністра оборони США Колін Каль під час свого виступу на форумі в п'ятницю порівняв передачу Іраном дронів, "а можливо, і ракет" для затосування в Україні з застосуванням таких дронів в регіоні.
За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодженняКолін Каль, Пентагон
"Іранські дрони вбивають українських цивільних, так само, як вони стріляли по цілях в Саудівській Аравії, ОАЕ, силам Ізраїлю та США та нападали на міжнародні перевезення", - заявив Каль.
Каль вказав на успіх ЗСУ в збитті іранських дронів як свідчення того, що "цю зброю можна подолати". "За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодження".
США, додав Каль, працюють із партнерами в світі, щоб зруйнувати іранську програму БПЛА а також посилити протиповітряну оборону України.
Посадовець США застеріг країни регіону, що спроби зблизитись з Москвою, щоб протистояти Тегерану, не будуть успішними, з огляду на залежність Росії від іранської зброї у війні проти України.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у своїй промові засудив постачання Іраном дронів Росії. "В той час, як народ протестує проти десятиліть репресій, правителі Ірану поширюють кровопролиття і руйнування в регіоні і навіть далеко поза ним - в Києві".
Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програєДжеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії
Клеверлі додав, що корабель Великої Британії двічі цього року в міжнародних водах на південь Ірану перехоплював моторні човни з ракетами "земля-повітря" та моторами для крилатих ракет.
"Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програє", - наголосив Клеверлі. Він високо оцінив те, що країни регіону підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила анексію української території Росією.
- Голос Америки
США підтвердили, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед має судовий імунітет
Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман має імунітет від судового процесу у США щодо вбивства журналіста Джамаля Хашокджі.
Подання до суду зробили юристи Міністерства юстиції на прохання Державного департаменту. Нещодавно бін Салман став прем'єр-міністром Саудівської Аравії і отримав право на імунітет як глава іноземного уряду, мовиться у запиті. Як повідомляє агентство Reuters, запит був в четвер, якраз перед закінченням терміну, коли Міністерство юстиції має висловити свою точку зору в суді.
У документі, поданому до Окружного суду США округу Колумбія, прокурори Міністерства юстиції написали, що «доктрина імунітету глави держави закріплена в міжнародному звичаєвому праві».
Юристи Міністерства юстиції заявили, що чинна виконавча влада США, тобто нинішня адміністрація Байдена, «визначила, що підсудний бін Салман, як чинний глава іноземного уряду, користується імунітетом глави держави від юрисдикції судів США через свою посаду».
Речник Державного департаменту заявив у п'ятницю, що і «міністр Блінкен, президент Байден засудили жорстоке вбивство Джамаля Хашокджі».
Речник Держдепу Ведант Патель на брифінгу нагадав, що США «активно переглядають відносини з Королівством Саудівська Аравія», а президент Байден порушив це питання «безпосередньо з наслідним принцом під час свого візиту в липні».
Також він зазначив, що США вжили ітпрямі дії, зокрема заморозили продаж наступальної зброї.
«Через розвідувальну спільноту ми опублікували звіт про жорстоке вбивство Джамаля Хашокджі. Ми запровадили заборону на видачу віз майже 80 чиновникам Саудівської Аравії. Ми застосували санкції до посадових осіб та організацій Саудівської Аравії, включаючи Сили швидкого втручання королівського двору», – заявив Патель.
Журналіста Washington Post Джамаля Хашокджі, було убито і його тіло розчленовано у жовтні 2018 року в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. За висновками розвідки США, це вбивство вчинили агенти Саудівської Аравії за наказом принца Мухаммеда, який є фактичним правителем королівства протягом кількох років.
Наприкінці вересня король Саудівської Аравії Салман призначив принца Мухаммеда прем'єр-міністром. За словами саудівського чиновника, якого цитує Reuters, ця посада відповідає обов'язкам, які на той момент вже виконував наслідний принц.
Як повідомляє американський телеканал CNN, рішення вже викликало критику з боку міжнародних організацій та близьких загиблого журналіста.
«Сьогодні Джамаль помер знову», – написала у Twitter колишня наречена Хашокджі Хатідже Ченгіз, яка подовжує вимагати справедливості через це вбивство. Пізніше вона додала, що сподівалася, «що, можливо, буде світло справедливості з США, але знову ж таки, гроші були на першому місці».
У п’ятницю Amnesty International, міжнародна правозахисна неурядова організація, заявила, що уряд США «повинен схилити голову від сорому. Це не що інше, як огидна, тотальна, глибока зрада».
Як пише CNN, Білий дім сподівався, що липневий візит президента Джо Байдена до Саудівської Аравії зможе виправити американо-саудівські відносини, але з тих пір відносини тільки погіршуються.
Багаторічний альянс між двома країнами зазнав нового випробування у жовтні, коли країни-виробники нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією скоротили видобуток нафти, що пішло на користь Росії, яка фінансує свою війну проти України, переважно з надходжень від продажу нафти.
- Голос Америки
Міжнародні розслідувачі звинувачують IKEA у використанні праці білоруських в'язнів – ЗМІ
Відома шведська меблева фірма IKEA для виробництва меблів, ймовірно, співпрацювала з підрядниками, які використовували працю білоруських в’язнів, повідомляє американський телеканал СNN, посилаючись на звіт французької некомерційної мережі журналістських розслідувань Disclose.
Як мовиться у звіті, який цитує СNN, щонайменше десять підрядників IKEA в Білорусі «мали зв’язки з виправними колоніями протягом останніх 10 років». Такого висновку дослідники дійшли, спираючись на вивчення бухгалтерських документів та опитування свідків, у тому числі з колишніх в’язнів, пише CNN.
«Ці табори примусової праці, які відрізняються особливою жорстокістю, відомі практикою тортур, а також позбавленням їжі та медичної допомоги, що є повною протилежністю цінностям, якими хизується шведська фірма», – йдеться у звіті Disclose, який цитує CNN.
Як повідомляє німецька газета Stern, розслідувальна група WeReport, яка готувала звіт в рамках організації Disclose, з'ясувала, що до початку російської війни проти України IKEA отримувала з білоруських в’язниць деревину, готові вироби, ДСП, а також цілі меблі.
Як зазначає Stern, посилаючись на розслідування, близько половини білоруських постачальників IКЕА протягом останніх десяти років підтримували контакти з колоніями. Disclose повідомляє, що постачальники IKEA використовували працю в’язнів білоруської виправної колонії ІК-15 та колонії для неповнолітніх ІК-2, додає CNN.
Один із субпідрядників, яких визначив звіт дослідників, Mogotex, нібито працював з «щонайменше чотирма білоруськими виправними колоніями» для виробництва «скатертин, серветок, штор і рушників» для шведського виробника.
Керівництво IKEA, яке на початку березня у зв’язку з війною Росії проти України оголосило про призупинення своєї діяльності в Білорусі та Росії, заявило, що «дуже серйозно ставиться до звіту». У письмовій відповіді, яку цитує CNN, компанія пише, що «ніколи не погоджується на порушення прав людини» у своєму каналі постачання.
«Ми чітко розуміємо на всіх ринках, де ми присутні, що порушення прав людини не мають місця в нашому бізнесі… У червні 2021 року ми вирішили припинити розвиток будь-якого нового бізнесу через проблеми з правами людини в Білорусі та непередбачуване середовище», – мовиться у заяві IKEA, яку цитує CNN.
Компанія додала що війна в Україні прискорила рішення в червні 2022 року покинути Білорусь і розірвати всі свої контракти з тамтешніми постачальниками.
Компанія повідомила, що «перебуваючи в Білорусі, ми проводили регулярні аудити» свого ланцюга поставок, щоб «забезпечити відповідність нашим вимогам».
Раніше шведську фірму звинувачували у тому, що вони викорстовували працю німецьких політичних в'язнів за часів НДР, у 1970-80х роках. У 2012 році ІКЕА визнала цей факт і заявила, що глибоко про це шкодує.
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