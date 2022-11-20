Росія зможе довше атакувати українську інфраструктуру завдяки новим іранським дронам - ISW

Росія та Ірану на початку листопада уклали угоду щодо виробництва іранських безпілотників на території РФ, що може дозволити Кремлю "значно збільшити свої запаси" дронів для війни в Україні. Про це у своєму звіті пише вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW).

Експерти ISW посилаються на інформацію видання The Washington Post, отриману від представників розвідки США 19 листопада.

Поглиблення відносин між Росією та Іраном, зокрема щодо постачання боєприпасів великої дальності, дронів-камікадзе і високоточних ракет, може дозволити російським військам продовжувати свою кампанію проти української енергетичної інфраструктури протягом більш тривалого періоду, ніж це дозволили б власні російські запаси боєприпасів, що стрімко вичерпуються, пише ISW.

Експерти також вказують на те, що повідомлення свідчать, що Росія може якимось чином обійти західні санкції, щоб придбати мікрочіпи, необхідні для програмування дронів, які там планують виробляти.

Крім того, ISW зауважує, що армія РФ вже найближчим часом може залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України. Аналітики дійшли до такого висновку, спираючись на те, що мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ завершили навчання у Брестській області Білорусі, зазначає Радіо Свобода.

"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", – йдеться у звіті ISW.

Фахівці поінформували, що війська РФ починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.

Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. За інформацією фахівців, частина передислокованих солдат Росії прибуває до Новоайдару, що розташований приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька, а також до Маріуполя.

Як Голос Америки повідомляв раніше, в останньому оновленні розвідки британського Міністерства оборони говориться, що нещодавній відступ Росії із заходу Херсона був проведений у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни.