Мільйонам в Україні загрожує холод внаслідок російських ударів по енергосистемі, каже ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та українські посадовці застерігають, що внаслідок російської війни і зокрема через навмисне руйнування Росією енергетичної інфраструктури в Україні складається загроза життю мільйонів людей.

Український президент Володимир Зеленський сказав, що внаслідок цілеспрямованих ударів російських ракет майже по всій території України виведена з ладу половина енергетичних потужностей, і багато українців вже потерпають від тривалих перебоїв у постачанні електрики і води.

Представники української енергоіндустрії кажуть, що навіть у віддалених від зони боїв регіонах України пребої з електропостачанням можуть тривати до березня.

Ми очікуємо, що ще 2 - 3 мільйони людей можуть бути вимушені полишити домівки в пошуках тепла і безпеки.

Європейський директор ВООЗ Ганс Клюґе заявив 21 листопада у Києві, що «холодна погода може вбивати», в той час як «сотні тисяч будівель в країні, включно з помешканнями, школами, лікарнями не мають газу потрібного не лише для приготування їжі, але й для обігріву».

Він нагадав, що без електрики не працюють «інкубатори для немовлят, холодильники для запасів крові, апарати штучного дихання в палатах інтенсивної терапії».

«Нищівна енергетична криза, поглиблення надзвичайної ситуації з психічним здоров'ям, складнощі для гуманітарної допомоги і загроза вірусних інфекцій зроблять цю зиму величезним випробуванням для української системи охорони здоров'я, для українського народу, але також і для світу та для обіцянок підтримувати Україну», - сказав Клюґе.

Ганс Клюґе наголосив, що у зимові місяці температура в Україні може знижуватися до -20˚C (-4 Fahrenheit), а це, застеріг він, означає, що «сім’ї відчайдушно намагатимуться зігрітися і багато будуть вимушені використовувати дрова, вугілля чи генератори на дизельному пальному, або електрообігрівачі», а це в свою чергу «несе ризик для здоров’я, включно з отруйними речовинами, небезпечними для дітей, старших людей і тих, хто має проблеми з диханням та серцево судинні хвороби».

«Ми очікуємо, що ще 2 - 3 мільйони людей можуть бути вимушені полишити домівки в пошуках тепла і безпеки», - сказав представник ВООЗ.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців внаслідок російської війни в Україні вже на кінець жовтня біженцями стали понад 14 мільйонів українців: 6 540 000 внутрішньо-переміщених і ще 7 841 359 зареєстровані біженцями в країнах Європи.

Українські представники вказують, що російські удари про цивільних об’єктах і системах життєзабезпечення не мають військової логіки, і представники у Москві зізнавалися, що навмисно руйнують системи життєзабезпечення України.

Воєнні злочини

Представниця Державного департаменту США щодо міжнародних злочинів Бет Ван Шаак 21 листопада зауважила у спілкуванні з журналістами, що «навмисні, невибіркові і непропорційні напади на цивільне населення та на елементи цивільної інфраструктури» є частиною «систематичних воєнних злочинів» скоєних Росією внаслідок агресії в Україні, що «сама по собі є відвертим порушенням хартії ООН».

«Ми маємо повідомлення про вбивства громадян у вигляді страт зі зв’язаними руками. Ми маємо тіла з ознаками тортур. Ми маємо страхітливі розповіді про статеві злочини, включно з сексуальним насильством щодо жінок і дітей… І це все ще при тому, що ми не знаємо, що відбувається в регіонах, які залишилися під окупацією чи контролем Росії», - підкреслила представниця.

Бет Ван Шаак заявила, що зараз «точно йдеться про новий Нюремберґський момент», вказавши на активізацію міжнародних зусиль для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Вона підкреслила, що США підтримують ініціативи інших країн та міжнародних установ, зокрема роботу Міжнародного суду в розслідуванні і збору даних про воєнні злочини в Україні, а також прихильно дивляться на можливість створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду тих справ.

Бет Ван Шаак вказала, що найочевидніший шлях - створення спеціального трибуналу рішенням Ради безпеки ООН заблокований позицією Росії, тому зараз докладаються зусилля на рівні Генеральної асамблеї ООН та пошуки інших можливостей.

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