Шольц: треба готуватись до ескалації війни Росії в Україні

Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, заявив канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні. Він оголосив, що у відповідь на російську війну ФРН створює оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення запасів німецької армії.

Тим часом, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні ще 2,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

"Єврокомісія виділяє Україні додаткові 2,5 мільярди євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона у Twitter.

Водночас, нині Фінляндія повідомила про постачання в Україну десятої партії військової техніки, вартістю 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн євро.

А напередодні також стало відомо, що Велика Британія передала Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії. Як повідомляє Радіо Свобода, ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася. За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – "це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали", а зараз через погоду ця кількість "трошки зменшилася". При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.

У статті використано матеріали Reuters