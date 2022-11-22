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Шольц: треба готуватись до ескалації війни Росії в Україні
Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, заявив канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні. Він оголосив, що у відповідь на російську війну ФРН створює оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення запасів німецької армії.
Тим часом, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні ще 2,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
"Єврокомісія виділяє Україні додаткові 2,5 мільярди євро. Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – написала вона у Twitter.
Водночас, нині Фінляндія повідомила про постачання в Україну десятої партії військової техніки, вартістю 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн євро.
А напередодні також стало відомо, що Велика Британія передала Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії. Як повідомляє Радіо Свобода, ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.
Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася. За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – "це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали", а зараз через погоду ця кількість "трошки зменшилася". При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.
У статті використано матеріали Reuters
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Масштаб злочинів сил РФ величезний порівняно зі звинуваченнями проти українських сил - Держдеп
«Коли ми дивимося на абсолютний масштаб злочинності, який демонструють російські сили, він величезний порівняно з тими звинуваченнями, які ми бачили проти українських сил», - так посолка Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак прокоментувала відео із розстріляними російськими військовими.
На брифінгу 21 листопада Ван Шаак спитали, чи США вважає, що події на відео є воєнним злочином. Російська сторона звинувачує Збройні сили України в розстрілі полонених, тоді як Київ стверджує, що російські військові відкрили вогонь під час удаваної здачі в полон.
«Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою», – підкреслила дипломатка.
Втім, додала вона, у випадку війни Росії проти України «на цьому рівність закінчується». По-перше, за словами Ван Шаак, обсяги злочинів російських військових «величезний» у порівнянні з кількістю злочинів, звинувачення в яких лунають на адресу ЗСУ.
«І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати», – порівняла вона.
Відтак представниця Державного департаменту закликала Україну продовжувати дотримуватися міжнародних зобов’язань у цій війні, додавши, що всі сторони мають дотримуватися «міжнародного права або мати справу з наслідками».
Міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.
Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони. Згодом омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь.
Мільйонам в Україні загрожує холод внаслідок російських ударів по енергосистемі, каже ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та українські посадовці застерігають, що внаслідок російської війни і зокрема через навмисне руйнування Росією енергетичної інфраструктури в Україні складається загроза життю мільйонів людей.
Український президент Володимир Зеленський сказав, що внаслідок цілеспрямованих ударів російських ракет майже по всій території України виведена з ладу половина енергетичних потужностей, і багато українців вже потерпають від тривалих перебоїв у постачанні електрики і води.
Представники української енергоіндустрії кажуть, що навіть у віддалених від зони боїв регіонах України пребої з електропостачанням можуть тривати до березня.
Ми очікуємо, що ще 2 - 3 мільйони людей можуть бути вимушені полишити домівки в пошуках тепла і безпеки.Ганс Клюґе
Європейський директор ВООЗ Ганс Клюґе заявив 21 листопада у Києві, що «холодна погода може вбивати», в той час як «сотні тисяч будівель в країні, включно з помешканнями, школами, лікарнями не мають газу потрібного не лише для приготування їжі, але й для обігріву».
Він нагадав, що без електрики не працюють «інкубатори для немовлят, холодильники для запасів крові, апарати штучного дихання в палатах інтенсивної терапії».
«Нищівна енергетична криза, поглиблення надзвичайної ситуації з психічним здоров'ям, складнощі для гуманітарної допомоги і загроза вірусних інфекцій зроблять цю зиму величезним випробуванням для української системи охорони здоров'я, для українського народу, але також і для світу та для обіцянок підтримувати Україну», - сказав Клюґе.
Ганс Клюґе наголосив, що у зимові місяці температура в Україні може знижуватися до -20˚C (-4 Fahrenheit), а це, застеріг він, означає, що «сім’ї відчайдушно намагатимуться зігрітися і багато будуть вимушені використовувати дрова, вугілля чи генератори на дизельному пальному, або електрообігрівачі», а це в свою чергу «несе ризик для здоров’я, включно з отруйними речовинами, небезпечними для дітей, старших людей і тих, хто має проблеми з диханням та серцево судинні хвороби».
«Ми очікуємо, що ще 2 - 3 мільйони людей можуть бути вимушені полишити домівки в пошуках тепла і безпеки», - сказав представник ВООЗ.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців внаслідок російської війни в Україні вже на кінець жовтня біженцями стали понад 14 мільйонів українців: 6 540 000 внутрішньо-переміщених і ще 7 841 359 зареєстровані біженцями в країнах Європи.
Українські представники вказують, що російські удари про цивільних об’єктах і системах життєзабезпечення не мають військової логіки, і представники у Москві зізнавалися, що навмисно руйнують системи життєзабезпечення України.
Воєнні злочини
Представниця Державного департаменту США щодо міжнародних злочинів Бет Ван Шаак 21 листопада зауважила у спілкуванні з журналістами, що «навмисні, невибіркові і непропорційні напади на цивільне населення та на елементи цивільної інфраструктури» є частиною «систематичних воєнних злочинів» скоєних Росією внаслідок агресії в Україні, що «сама по собі є відвертим порушенням хартії ООН».
«Ми маємо повідомлення про вбивства громадян у вигляді страт зі зв’язаними руками. Ми маємо тіла з ознаками тортур. Ми маємо страхітливі розповіді про статеві злочини, включно з сексуальним насильством щодо жінок і дітей… І це все ще при тому, що ми не знаємо, що відбувається в регіонах, які залишилися під окупацією чи контролем Росії», - підкреслила представниця.
Бет Ван Шаак заявила, що зараз «точно йдеться про новий Нюремберґський момент», вказавши на активізацію міжнародних зусиль для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.
Вона підкреслила, що США підтримують ініціативи інших країн та міжнародних установ, зокрема роботу Міжнародного суду в розслідуванні і збору даних про воєнні злочини в Україні, а також прихильно дивляться на можливість створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду тих справ.
Бет Ван Шаак вказала, що найочевидніший шлях - створення спеціального трибуналу рішенням Ради безпеки ООН заблокований позицією Росії, тому зараз докладаються зусилля на рівні Генеральної асамблеї ООН та пошуки інших можливостей.
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