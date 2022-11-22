Війна РФ в Україні стимулює перехід на відновлювальні джерела енергії - дослідження

Американське видання Politico пише, що інцидент із ракетою, що впала на прикордонне село у Польщі минулого тижня, звернув увагу на те, яку важливу роль тепер відіграє Варшава у системі оборони європейських країн.

Як пише медіа, деякі європейські лідери хвилювалися не меншою мірою про те, як відреагує правий уряд Польщі на можливість того, що Росія наказала здійснити удар, ніж через саму цю можливість.

Польща має, можливо, найкращу армію в Європі. І вона буде тільки міцніти

«Тривала недовіра Польщі до всього російського та глибока антипатія нинішнього уряду до Москви викликали занепокоєння від Брюсселя до Берліна, що Варшава може зробити щось необдумане», – зауважує Politico і додає, що насправді керівництво Польщі відреагувало спокійно, бо усвідомлювало, що «Польща має, можливо, найкращу армію в Європі. І вона буде тільки зміцнюватись».

Politico наводить слова прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що «польська армія має бути настільки потужною, щоб їй не доводилося воювати лише завдяки своїй силі».

І це, на думку видання, не є перебільшенням, бо Польща за підтримки свого головного партнера США, а віднедавна і Південної Кореї, будує армію, яка стає «найпотужнішими сухопутними силами ЄС».

Розгублена Німеччина відходить на другу позицію

Часопис цитує думку високопоставленого чиновника армії США в Європі, який каже, що «Польща стала нашим найважливішим партнером у континентальній Європі». Незважаючи на те, що досі цю роль відігравала Німеччина, саме Варшава, за його словами, зіграла вирішальну роль у підтримці України та у зміцненні оборони НАТО в Балтії.

Німеччина при цьому залишається логістичним хабом, але політична розгубленість Берліна позбавляє його можливості бути лідером, сказав американський посадовець.

Реагуючи на російське вторгнення в Україну, Варшава збільшує витрати на оборону з 2,4% валового внутрішнього продукту до 5%. Тим часом Німеччина, яка минулого року витратила близько 1,5% ВВП на оборону, не впевнена, чи зможе досягти прописаних у правилах НАТО 2%.

Як розповідає Politico, Польща вже має більше танків і гаубиць, ніж Німеччина, і збирається мати набагато більшу армію. Варшава планує подвоїти кількість свого війська до 300 000 до 2035 року, у той час, як Німеччина таких планів не має, а її військо нині налічує лише 170 000 вояків.

Успіх України у використанні мобільних загонів місцевих жителів, оснащеної протитанковими та зенітними ракетами, тепер робить цю ідею набагато розумнішою

Подібно до України, після російської агресії 2014 року, Польща у 2017 році створила сили територіальної оборони, до яких сьогодні належать 30 000 бійців, насправді цивільних, які проходять 16-денну підготовку, а потім додаткові навчання.

«Спочатку вони сприймалися як жарт, але успіх України у використанні мобільних загонів місцевих жителів, оснащених протитанковими та зенітними ракетами, тепер робить цю ідею набагато розумнішою», – пише Politico.

«Поляки набагато позитивніше ставляться до своєї армії, ніж Німеччина, тому що їм довелося боротися за свою свободу», – цитує Politico Густава Ґресселя, колишнього австрійський офіцера, який нині є безпековим аналітиком у Європейській раді з міжнародних відносин.

Політично Варшава ще не відповідає своїй військовій могутності

Щоправда, на політичному рівні Польща ще не зуміла конвертувати військовий вплив у політичний в Європі, бо, як каже Politico, в ЄС, де домінують центристські сили, не довіряють уряду Польщі, який контролює права партія «Право і справедливість» (PiS).

Даються взнаки чвари між Варшавою та Брюсселем через те, що ЄС вважає «нехтуванням урядом демократичних норм і верховенства права», також і внутрішні конфлікти у Варшаві не дають їй набрати політичної ваги, що відповідала б її військовим амбіціям, каже Politico, посилаючись на європейських дослідників.

Війна в Україні дала можливість Польщі оновити свої танкові війська – замість 240 танків радянського зразка, які вона послала в Україну, Варшава замовила у США 250 «Абрамсів» на суму майже 5 мільярдів євро. Військово-повітряні сили включають американські F-16, а в 2020 році Варшава підписала угоду на 4,6 мільярда доларів США на 32 винищувачі F-35, каже Politico.

Але, як наголошує часопис, попри тісну співпрацю зараз, стосунки Варшави і нинішньої адміністрації США не складаються. Часопис нагадує, що ще на етапі передвиборчої кампанії Джо Байден називав варшавський уряд «тоталітарним». До того ж у Варшаві не знають, як довго США триматимуть свою увагу на сході Європи. Тож за великим військовими покупками Варшава звернулася не лише до Вашингтона, але і до Сеула, з яким вона підписала низку угод про закупівлю танків, літаків та іншої зброї.

Нову зброю Варшава купує не в Європі, а в Кореї

Посилаючись на редактора польського спеціалізованого військового сайту Nowa Technika Wojskowa Маріуша Сіельму, Politico каже, що Польща замовила в Кореї озброєння на суму від 10 до 12 мільярдів доларів. За даними польського вебсайту, Варшава планує витратити їх на закупівлю вживаних 180 танків K2 Black Panther, 200 гаубиць K9 Thunder, 48 легких штурмовиків FA-50 і 218 ракетних установок K239 Chunmoo.

Сеул є вигідним партнером, бо його зброя дешевша за американську чи європейську, і виробляють її корейці швидше

А потім планується купувати нову зброю – до середини-кінця 2020-х корейці поставлять загалом 1000 танків K2 і 600 гаубиць K9. Для Польщі Сеул є вигідним партнером, бо його зброя дешевша за американську чи європейську, і виробляють її корейці швидше, ніж західні постачальники.

І для Кореї Польща є вигідним ринком, бо, як каже Сіельма, «жодна західна країна не хоче нарощувати свою армію так сильно і так швидко».

Польща - найшвидше зростаючий ринок для нової зброї, каже Сіельма, якого цитує Politico. «Незалежно від того, хто отримає польську угоду з продажу зброї, його чекають десятиліття вигод, тому що ви повинні обслуговувати та ремонтувати обладнання», – пояснює Сіельма в інтерв’ю американському виданню.

У Європі до цих амбіцій Варшави ставляться з підозрою. Враховуючи важливість безпеки для поляків, багато хто вважає, що PiS робить військові інвестиції з розрахунку отримати додаткові голоси на виборах наступного року, оскільки партія втрачає популярність в опитуваннях громадської думки.

До 2035 року країна планує витратити 524 мільярди злотих на армію, але чи матиме країна ці гроші також викликає питання. Як пише Politico, незважаючи на економічні успіхи Польщі останніх років, «рівень запланованих військових витрат є безпрецедентним».

Франція розчарована, а німці задоволені, що мають «буфер»

Те, що Варшава витрачає свої гроші в Кореї, а не, наприклад, у Франції, підриває плани президента Франції Еммануеля Макрона про «стратегічну автономію» Європи, яка б мала бути здатною захистити себе за допомогою зброї, виготовленої на континенті, швидше за все, у Франції, додає американський часопис.

Але Німеччина, на думку Politico, цілком задоволена тим, що Варшава перебирає її безпекову відповідальність у Європі. «Берлін розглядає Польщу як буфер, що відокремлює її від сфери впливу Росії. Чим більше танків і військ буде у Польщі, тим безпечніше буде Німеччині», – передає Politico настрої у Берліні.