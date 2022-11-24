Євросоюз «пришвидшує» роботу над новими санкціями проти Росії

Союзники України занепокоєні тим, що військова допомога Україні спорожнює їхні власні склади зброї, залишаючи їх без достатніх засобів для власної оборони у випадку необхідності, повідомляє американське спеціалізоване видання Defense News з посиланням на виступи чиновників країн НАТО під час нещодавніх обговорень на безпековому форумі в канадському Галіфаксі.

Як повідомляє видання, керівники НАТО, які відправили до України зброї та боєприпасів на мільярди доларів, нині побоюються, що якщо вони відправлять більше зброї в Україну, їм може не вистачити засобів відбити атаку Москви, якщо вона нападе вже на них.

Як пише американське видання, європейські країни все більше прагнуть дбати про власну безпеку, а не покладатися на те, що її забезпечать американці, як це було протягом минулих десятиліть, коли небезпека здавалася мінімальною.

Як каже Defense News, рішення, які ухвалять керівники НАТО, можуть мати наслідки для їхньої власної безпеки та для боротьби України проти російської агресії.

Найбільше бракує боєприпаісв – американський генерал

Видання наводить слова голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, який сказав, що найбільший дефіцит країни НАТО відчувають в категорії боєприпасів.

«Коли ви продовжуєте передавати боєприпаси Україні і потрібно оцінити ризик, який це становить для вашої власної готовності, потрібно враховувати цю загрозу», – сказав адмірал Бауер під час дискусій на Міжнародному форумі безпеки, що цими вихідними проходив у містечку Нова Шотландія, що в канадській провінції Галіфакс.

Cоюзники опинилися перед тими ж проблемами. Канада надала допомоги Києву вже на 3 мільярда 400 мільйонів доларів, і за словами прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, надасть Україні військової допомоги ще 500 мільйонів доларів найближчим часом.

Але після того, як Канада відправила в Україну гаубиці M777 і понад 25 000 артилерійських снарядів, начальник штабу оборони Канади генерал Вейн Ейр, каже, що «не може спати по ночах», як цитує його слова Defense News. Генерала непокоїть питання, скільки він ще може відправити допомоги Україні, а скільки має залишити на потреби його власної армії.

«Це постійний розрахунок того, куди ми можемо дати і що нам потрібно зберегти для формування наших сил, для майбутніх непередбачених ситуацій і що промисловість може виробити», – цитує Ейра Defense news.

Для менших країн передача зброї Україні створює ще більші проблеми. Згідно з даними, які нещодавно навело агентство Associated Press, Естонія надала Україні еквівалент однієї третини свого оборонного бюджету. Німецький Кільський інститут підрахував, що Норвегія надала понад 45% свого запасу гаубиць, Словенія – майже 40% своїх танків, а Чеська Республіка – близько третини своїх реактивних систем залпового вогню.

Видання Defense News наводить приклад Нідерландів, країни, яка надіслала Україні боєприпаси для 155-мм гаубиць і ракет ППО на суму понад 800 мільйонів доларів.

Після цього начальник оборони Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм, сказав, що тепер його країні складно утримати запаси зброї на обіцяному рівні, згідно зі зобов’язаннями перед партнерами по НАТО. На щастя, додав генерал, замовлення промисловості вони зробили ще рік тому.

Проблеми з промисловістю: те саме за більші гроші

Європейські військово-промислові компанії кажуть, що забагато країн НАТО намагаються замовити зброю одночасно, пише Defense News. Канадський генерал Ейр каже, що побував на військових підприємствах, і побачив, що навіть виробничі лінії потребують переоснащення, щоб виробляти потрібні зразки зброї у великій кількості. Тиск зростає, коли існують «дуже складні ланцюжки постачання, особливо необхідних складових частин боєприпасів».

З іншого боку, як пише Defense News, американський генерал Бауер скаржиться на промислові компанії за те, що після того, як члени НАТО збільшили військові бюджети у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2014 році, виробники підняли ціни, але не розширили свої виробничі лінії.

Представники промисловості, яких цитує Defense news, натомість кажуть, що вони є комерційними компаніями, і якщо вони збільшаться виробництво, не маючи впевненості, що контракти будуть продовжуватися, вони можуть прогоріти. Тому вони чекають чітких сигналів від військових відомств, у тому числі від Пентагона.

За оцінками військових аналітиків, Росії також бракує зброї. Але, як попереджав раніше міністр оборони Естонії Ганно Певкур, Кремль може змусити свої заводи працювати цілодобово.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін, пообіцяв, що союзники допоможуть Україні створити перевагу на полі бою.

Як повідомляв «Голос Америки», Білий дім планує наступного року надати Україні допомоги ще на суму майже 38 мільярдів доларів, і очікується, що майже 22 мільярди доларів буде скеровано на озброєння для України та поповнення запасів Пентагону. Як кажуть оглядачі, якщо Конгрес підтримає це асигнування, це збільшить виробництво зброї в США до рівня, небаченого з часів холодної війни.