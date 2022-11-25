США відзначили День боротьби з насильством щодо жінок

Сполучені Штати відзначили день боротьби з насильством щодо жінок та початок міжнародної кампанії «16 днів активізму проти гендерного насильства». Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту.

“Незважаючи на значні успіхи в запобіганні та реагуванні на поширеність гендерного насильства в усьому світі, воно залишається глибоко вкоріненим у гендерних і соціальних нормах і присутнє в домівках, школах, спільнотах, на робочих місцях, і все частіше - у віртуальному та онлайн-просторах”, - мовиться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

У Держдепі додають, що протягом свого життя кожна третя жінка та дівчина зазнає сексуального або фізичного насильства, а 70 відсотків жінок зазнають гендерного насильства в гуманітарному контексті. Кожна п’ята дівчина виходить заміж у віці до 18 років, а кожна третя жінка та дівчина живе в країні, де зґвалтування у шлюбі не вважається явним злочином.

Широко поширеним є гендерно зумовлене насильство щодо ЛГБТ-осіб, осіб з інвалідністю, членів маргіналізованих етнічних і расових спільнот, людей похилого віку та представників інших вразливих груп - наголошують у відомстві.

За словами Ентоні Блінкена, в Держдепі незабаром опублікують оновлення своєї стратегії щодо запобігання та реагування на гендерне насильство в усьому світі.

У партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) також планують розпочати ініціативу Safe from the Start ReVisioned, спрямовану на запобігання, зменшення та реагування на гендерне насильство протягом надзвичайних гуманітарних ситуацій.

Сполучені Штати й надалі докладатимуть зусиль для сприяння безпеці жінок і дівчат в інтернеті через програму Глобального партнерства для боротьби з домаганнями та гендерним насильством, а також через робочу групу Білого дому з боротьби з домаганнями та насильством в інтернеті, - додали в Державному департаменті.

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерного насильства» щорічно розпочинається 25 листопада в День бротьби з насильсьвом щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня захисту прав людини, йдеться на сайті ООН.