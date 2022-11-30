Україна вітає пропозиції зброї. Про можливість надання систем "Патріот" поки немає відомостей

БУХАРЕСТ (AP) — Міністр закордонних справ України заявив у середу, що дипломати НАТО дали йому низку нових обіцянок щодо озброєння своєї країни, але відмовився сказати, чи це включає надання систем “Патріот”.

Дмитро Кулеба виступив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті (Румунія). Головним питанням на зустрічі було надання Україні зброї та обладнання для відновлення її зруйнованої електромережі, щоб пережити зиму під російським бомбардуваннями.

На зустрічі "ми почули низку зобов'язань, нових зобов'язань від різних членів НАТО щодо надання Україні більшої кількості оборонної зброї та енергетичного обладнання", - сказав Кулеба журналістам.

Кулеба заявив у вівторок, що Україні найбільше потрібні “Патріоти” і трансформаторі струму, щоб впоратися з тим, що, за словами НАТО, є цілеспрямованими російськими ракетними ударами, які мають на меті пошкодити енергосистему України перед зимою.

Україна хоче отримати більше американських ракетних батарей “Патірот” або інших системи протиповітряної оборони, які є більш досконалими, ніж ті, які вона отримала від Сполучених Штатів та інших союзників, щоб блокувати російські авіаудари. Кулеба не відповів на неодноразові запитання журналістів перед зустріччю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу про те, чи отримав він якісь зобов’язання щодо “Патріотів”.

«Мені цілком зрозуміло, що міністри закордонних справ країн НАТО залишаються сильною, рішучою та рішучою підтримкою України зброєю та іншою допомогою», — сказав Блінкен.