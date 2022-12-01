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Посли G7 привітали кроки України з відновлення роботи Вищої ради правосуддя
Посли країн "Групи семи" в Україні привітали рішення Етичної ради України щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів і висловили сподівання, що в січні з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.
"Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС", - йдеться в твіті послів "Групи семи" в Україні.
Посадовці підкреслили - Україна продовжує реалізацію реформ під час воєнної агресії Росії проти України та жорстоких нападів на критичну інфраструктуру.
Для того, щоб ВРП поновила роботу, їй необхідно забезпечити кворум у 15 голосів.
Раніше цього місяця посли "Групи семи" привітали зусилля Етичної ради з оновлення Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя, йдеться на сайті Верховної Ради, опікується питаннями затвердження складу судів, дисциплінарних проваджень. Вона складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент, ще двох обирає Верховна Рада, двох - з’їзд адвокатів, двох - Всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.
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Фестиваль українського короткометражного кіно в Голлівуді
У столиці американської кіноіндустрії відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно. Співорганізаторами події виступили Міністерство цифрової трансформації України з ініціативи президента України Володимира Зеленського.
"Я живу в Україні з 2021 року і 24 лютого я був в Україні, в Києві і бачив хоробрість людей. Я спостерігав, як літні жінки несуть на позиції мішки з піском. Замість хаосу я побачив, як народ був організований."– розповів співоорганізатор заходу Макс Лирія, співзасновник оганізації Enoughtea Foundation
Мета заходу - показати у Голлівуді українське кіно молодих перспективних режисерів а також залучити донорів для того, аби підтримати Україну в час війни. До організації долучилось Міністерство цифрової трансформації України, представники якого приїхали у Лос-Анджелес.
"Організація Enoughtea запропонувала нам підтримати Україну таким чином і залучити кіноіндустрію, та показати наскільки це важливо", – зазначила Юлія Пархоменко, начальниця відділу Міністерства цифрової трансформації України.
Одним із організаторів фестивалю став відомий у Голлівуді кінокритик Леонард Малтін. Він впевнений - у кіноіндустрії є багато потенційних донорів серед відомих акторів, сценаристів, виконавчих директорів та продюсерів.
"Це підвищило мою обізнаність щодо того, що відбувається в тій частині світу, і це жахає, і я не можу сидіти й нічого не робити. Я можу зробити небагато, але можу висловлювати свої почуття та привертати увагу інших людей", – розповів Леонард Малтін.
Всі гроші, зібрані під час фестивалю, підуть на медичні потреби українців через платформу United 24. Окрім Лос-Анджелеса фестиваль також проведуть у кінці листопада у Лондоні, а згодом і у Києві.
Дивіться також: В Лос-Анджелесі відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно. Відео
Шарль Мішель: Європа розраховує, що Китай закличе Росію поважати Статут ООН
ПЕКІН (AP) — Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до переговорів щодо політичного вирішення війни в Україні, під час зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, який перебуває у четвер у Пекіні, повідомляє державна китайська телекомпанія CCTV.
Сі Цзіньпін заявив, що «врегулювання української кризи політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії».
"За нинішніх умов ми повинні уникати ескалації та розширення кризи та працювати заради миру", - сказав Сі.
Китай неодноразово робив такі заяви в минулому, але відмовлявся засуджувати вторгнення Росії та критикував санкції проти Москви.
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України, Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін підтвердили "безмежне" партнерство двох країн, згодом Пекін збільшив закупівлю нафти в Росії, а цього тижня військово-повітряні сили Китаю та РФ провели спільні навчання.
Прес-секретар Мішеля повідомив: європейський посадовець підкреслив, що ЄС розраховує на те, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, закликатиме Росію поважати основні принципи Статуту ООН і сприяти припиненню жорстокого руйнування та окупації Росією.
Офіційні особи ЄС заявили, що одноденний візит Мішеля був спрямований на пошук балансу між бажанням ЄС збільшити експорт до Китаю та необхідністю бути твердими з Пекіном у захисті демократії та основних свобод.
В минулі роки Китай наростив свій глобальний вплив, а ЄС все частіше став сприймати цю країну як стратегічного суперника.
Візит Мішеля також є можливістю для блоку 27 країн продемонструвати єдність після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю на початку листопада.
Тоді Шольц закликав Китай вплинути на Росію та висловив занепокоєння щодо прав людини. Мішель спробує розвинути цю позицію.
Візит відбувається на тлі високої напруги навколо Тайваню, куди Китай погрожує вторгнутися. Також нещодавно вийшов звіт Організації Об’єднаних Націй, у якому йдеться, що порушення Китаєм прав людини проти уйгурів та інших етнічних груп у регіоні Сіньцзян можуть становити злочини проти людства.
Зростає кількість політиків Європейського парламенту та країн-членів ЄС, які відвідують Тайвань, викликаючи гнів у Пекіні. Рішення Литви покращити відносини з Тайбеєм спонукало Пекін заморозити зв’язки та заборонити торгівлю з балтійською країною.
У той же час Мішель прагне покращити економічні позиції ЄС у другій за величиною економіці світу, де зростання сповільнилось внаслідок жорстких обмежень проти COVID-19.
ЄС має щорічний дефіцит торгівлі товарами та послугами з Китаєм у розмірі близько 230 мільярдів євро. ЄС також прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо технологічного обладнання та мінеральної сировини, яка використовується для виготовлення таких товарів, як мікрочипи, батареї та сонячні панелі.
Китай та Україна - основні питання візиту Макрона до Білого дому
Президент США Джо Байден проведе зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном у четвер у Білому домі. Перемовини, як очікується, стосуватимуться низки тем, зокрема війни Росії в Україні та впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Посадовці США і Франції сказали, що лідери країн також обговорять ядерну програму Ірану та безпеку в регіоні Сахель в Африці.
Макрон - перший світовий лідер, якого Байден приймає з державним візитом після того, як став президентом.
«Якщо подивитись на те, що відбувається в Україні, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні та на напруженість у відносинах з Китаєм, Франція справді опинилася в центрі цих подій, — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі перед візитом Макрона. - І тому президент вважає, що це найбільш відповідна країна для початку державних візитів».
Байден з дружиною Джилл вечеряли з Макроном і його дружиною Бріжит у середу у вашингтонському ресторані.
Раніше в середу Макрон вказав на одне з питань, яке створює напругу у відносинах між його країною та Сполученими Штатами - на зустрічі з американськими законодавцями він говорив про закон Байдена про сповільнення інфляції.
Макрон процитував положення закону щодо субсидій на продукцію, вироблену в США, заявивши, що цей захід є «надзвичайно агресивним» щодо європейських компаній.
"Я не хочу ставати ринком для продажу американської продукції, тому що я маю точно такі ж товари, як і ви", - сказав Макрон.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters
Митці Лос-Анджелеса збирають гроші для України
Художники та скульптори Лос-Анджелеса продають на аукціоні свої роботи, аби допомогти Україні пережити зиму. В Українському культурному осередку в Голлівуді, пройшов аукціон, на якому свої твори представили близько 20 митців, яким не байдужа доля України.
Скульптори, художники та музиканти з Лос-Анджелеса виставляють роботи, які створювали під враженнями новин з України останніх 9 місяців. Так вони хочуть привернути увагу американців до війни.
"Війна триває 9 місяців і американці починають про це забувати, бо Україна дуже далеко. Ми хочемо нагадати про Україну і, по-друге, зібрати гроші для гуманітарних потреб", – каже Галина Бонд, співорганізаторка виставки.
Андрій Іванків один із художників представлених на аукціоні, хоч і народився в Америці, але свідомий свого українського коріння. Частина його робіт представлена у цифровому варіанті.
"Моя мотивація - підтримати українців і зробити пожертви через мистецтво і віддати щось на допомогу і підтримку України", – розповідає Андрій.
Серед митців - представники різних країн. Наприклад, свої компакт-диски на аукціон пожертвував класичний піаніст із Аргентини.
"Я був у Львові, в Україні, і моє серце крається, коли я бачу, через що люди проходять. Це лише маленький внесок, який може допомогти", – зазначив Фабіо Банегас, музикант
Крім аукціону тут відбувся музичний концерт, на якому виступили українські артисти. Деякі з них стали біженцями в США. Організатором заходу виступив Український арт-центр. Це вже третій захід організації. За гроші, виручені з аукціону, придбають генератори та теплі речі. На перших двох подібрих заходах вдалось зібрати 30 тис доларів.
Дивіться також: Митці Лос-Анджелеса продають свої роботи на аукціоні, щоб допомогти Україні пережити зиму. Відео
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