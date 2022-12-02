Законопроект про визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією подано до Сенату США

Сенатори США Роджер Вікер, від Республіканської партії, та Бен Кардін, від Демократичної партії, подали до Сенату США законопроект HARM, який передбачає визнання російської військової компанії "Група Вагнера" терористичною організацією.

Відповідний законопроект також буде подано до Палати представників Конгресу США, йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці сенатора Вікера.

Сенатори та конгресмени-співавтори відповідних законопроектів закликали притягнути "Групу Вагнера" до відповідальності і перерахували злочини, в яких звинувачують "Групу", включаючи "вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, згвалтування та торгівля жінками та дітьми"

"США мають назвати цю тіньову армію тим, що вона є - іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути до відповідальності їх а також тих, хто їх підтримує", - заявив Вікер.

Сенатор Кардін, який також очолює Гельсінську комісію США, вказав на повідомлення, які пов'язують "Групу Вагнера" з "незліченною кількістю звірств в Україні а також в Сирії і на Африканському континенті".

"Там, де діє "Група Вагнера", кояться звірства. Закон HARM визначить приватну групу бойовиків Путіна в якості іноземної терористичної організациї і покаже світові, що її дії як зловмисні, так і незаконні", - сказав інший співголова Гельсінської комісії конгресмен США Стівен Коен.

В разі прийняття законопроекту, Державний департамент США буде зобов'язаний включити "Групу Вагнера" до переліку терористичних організацій. Керівники "Групи Вагнера", Євген Прігожин та Дмитро Уткін, а також сама Група перебувають під санкціями США.

В листопаді Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Парламенти Латвії та Естонії раніше окремо оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше цього тижня посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила, що США наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму відповідно до американських законів, але виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень.

"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації, - зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок. - Відчуття у Вашингтоні полягає в тому, що це зараз непотрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України".