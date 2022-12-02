Ґроссі сподівається на створення безпекової зони навколо ЗАЕС до кінця року – ЗМІ

Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявляє про прогрес у переговорах для створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції – про це він заявив у інтерв’ю італійській газеті la Repubblica.

За словами Ґроссі, він прагне знайти рішення для забезпечення безпеки найбільшої атомної електростанції в Європі, «сподіваюся, до кінця року». Голова МАГАТЕ заявив про «конкретні пропозиції» і прогрес у цьому питанні.

«Моє зобов’язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше... Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не спричинити сприятливу у військовому сенсі ситуацію для тієї чи іншої сторони», – сказав він.

Ґроссі додав, що наразі обидві сторони «досягнули згоди щодо деяких фундаментальних принципів» стосовно безпеки заводу.

«Перше – це захист: це означає прийняти те, що ви не стріляєте ні по об’єкту, ні з об’єкта. Друге – це визнання того, що МАГАТЕ є єдиним можливим способом забезпечити безпеку АЕС», – вважає голова агентства.

Він припустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським «незабаром», щоб обговорити деталі угоди.

Російські державні медіа також цитують генерального директора «Росатома» Олексія Ліхачова, який заявив, що представник Москви в МАГАТЕ Михайло Ульянов «активно працює» над цим питанням. Водночас він додав, що «рішення не на боці Росії».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.