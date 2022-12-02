Новий американський бомбардувальник-невидимку представляє Пентагон

ВАШИНГТОН. Пентагон представляє новий американський ядерний бомбардувальник-невидимку. Після багатьох років секретних розробок, бомбардувальник має стати відповіддю на зростання занепокоєння Пентагону щодо ризику майбутнього конфлікту з Китаєм.

B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено. Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.

Бомбардувальник розроблено в рамках зусиль Пентагону з модернізації всіх трьох елементів ядерної тріади, яка також включає ядерні балістичні ракети для наземного запуску, боєголовки для запусків з підводних човнів.

Китай може наростити кількість ядерних боєголовок до 1500 до 2035 року, а його успіхи в гіперзвуковій техніці, кібервійні, космічних можливостях та інших сферах є «найзначнішим і системним викликом національній безпеці США та вільній і відкритій міжнародній системі»", - заявив цього тижня Пентагон у своєму щорічному звіті щодо Китаю.

«Нам потрібен новий бомбардувальник для 21-го століття, який би дозволив протистояти складнішим загрозам, які, як ми побоюємося, можуть постати від Китаю, Росії, - сказала Дебора Лі Джеймс, секретар ВПС, під часоголошення контракту в 2015 році. - В-21 більш живучий і може протистояти цим набагато складнішим загрозам».

Хоча Raider може нагадувати B-2, всередині схожості немає, сказала Кеті Ворден, виконавчий директор Northrop Grumman Corp., яка виготовляє Raider.

«Порівняно з B-2, те, як він діє всередині - надзвичайно сучасне, оскільки технологія настільки розвинулася з точки зору обчислювальних можливостей, що тепер ми можемо вбудувати в програмне забезпечення B-21», — сказала Ворден.

Інші зміни, ймовірно, включають передові матеріали, що використовуються в покриттях, щоб ускладнити виявлення бомбардувальника, нові способи контролю електронних випромінювань, щоб бомбардувальник міг підробити радари супротивника та маскуватися під інший об’єкт, а також використання нових технологій силової установки, кількох засобів захисту кажуть аналітики.

У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує «новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться».

Ворден не розповіла детально про особливості цих технологій, але сказала, що бомбардувальник буде більш непомітним.

"Коли ми говоримо про обмежену можливість за ним спостерігати, це неймовірно низька можливість, — сказала Ворден. - Ви почуєте його, але насправді не побачите".

Виготовляється шість B-21 Raiders; Військово-повітряні сили планують виготовити 100, які можуть нести або ядерну зброю, або звичайні бомби та можуть використовуватися як з екіпажем, так і без нього. І ВПС, і Northrop також вказують на відносно швидкий розвиток Raider: бомбардувальник пройшов шлях від контракту до дебюту за сім років. Інші програми нових винищувачів і кораблів потребували десятиліть.

Вартість бомбардувальників невідома. Військово-повітряні сили раніше вказували ціну на купівлю 100 літаків із середньою вартістю 550 мільйонів доларів США за кожен у доларах 2010 року (приблизно 753 мільйони доларів сьогодні), але незрозуміло, скільки насправді витрачають ВПС.

Той факт, що ціна не є публічною, турбує організації, що відслідковують державні фінанси.

«Звичайний аналіз такої великої програми, як ця, може стати для нас великою проблемою, — сказав Ден Ґрейзьєр, старший науковий співробітник з оборонної політики в Project on Government Oversight. - Легко казати, що все йде за планом з B-21 , поки він не полетить. Тому що лише тоді, коли одна з цих програм переходить у фазу тестування, виявляються справжні проблеми. І це той момент, коли графіки дійсно починають збиватись і витрати починають зростати".

Raider не здійснить свій перший політ раніше 2023 року. Проте, використовуючи передові обчислення, каже Ворден, компанія Northrop Grumman тестувала продуктивність Raider за допомогою цифрового двійника, віртуальної копії того, що був представлений.

Предбачалося також, що флот B-2 налічуватиме понад 100 літаків, але ВПС зрештою виготовили лише 21 через витрати коштів і зміну безпекової ситуації після розпаду Радянського Союзу.

B-21 Raider, який отримав свою назву від рейду Дуліттл над Токіо 1942 року, буде трохи меншим за B-2, щоб збільшити його радіус дії, сказала Ворден.

У жовтні 2001 року пілоти B-2 встановили рекорд, летівши 44 години поспіль, щоб скинути перші бомби в Афганістані після терактів 11 вересня. Але B-2 часто виконує тривалі місії, тому що в усьому світі мало ангарів, які можуть вмістити його розмах крил. Це обмежує місця, де B-2 можуть приземлятися для необхідного післяпольотного обслуговування. І в ангарах потрібно було кондиціонувати повітря — оскільки вікна Spirit не відчиняються, а спека може розплавити електроніку кабіни.

Новий Raider також отримає нові ангари, щоб відповідати розмірам і складності бомбардувальника, сказала Ворден.