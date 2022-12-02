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- Голос Америки
Борреля зворушила розмова з українськими військовими
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель 2 грудня відвідав навчальний майданчик Місії ЄС з військової допомоги (EUMAM).
Ініціатива, яку ЄС затвердив ЄС в жовтні, розпочала роботу з 15 листопада і вже почала приймати українських військових для навчання за спеціалізованою програмою бойових інженерних військ та розмінування, повідомив посадовець. Загалом, навчання пройдуть 15 000 військових.
Боррель висловив вдячність Польщі за проведення навчань на своїй території, а також зворушення і захват від розмови з українськими військовими.
"Зворушений розмовою з військовими та сповнений захоплення їхньою хоробрістю та рішучістю, - написав посадовець в соцмедіа. - Слів і оплесків недостатньо. Ми маємо продовжувати надавати їм засоби для продовження боротьби проти РФ. І ми не припинятимемо це робити через #EUMAM і Європейський фонд миру".
Польща та Німеччина відіграють провідну роль у втіленні ініціативи. Цього тижня Норвегія оголосила, що виділяє 15 мільйонів доларів на підтримку EUMAM, а Швеція анонсувала намір приєднатись до ініціативи.
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Перевірки використання допомоги Україні «дадуть впевненість» у можливості продовжувати її надавати – сенатор США Портман
Адміністрація Джо Байдена сподівається, що протягом наступних двох тижнів Конгрес проголосує за надання додаткових коштів на підтримку України наступного року. У листі Білого дому до Конгресу адміністрація говорить, що «ми повинні продовжувати підтримувати народ України, який захищає свій суверенітет і рішуче стоїть перед обличчям жорстокої війни Росії». За словами адміністрації, потрібно інвестувати в найважливіші національні пріоритети до кінцевого терміну фінансування 16 грудня.
Чи знайде цей заклик підтримку з боку американських законодавців? Представниця демократів від штату Огайо, співголова Групи підтримки Україні в Конгресі США Марсі Каптур каже, що «оптимістично налаштована».
«Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес Сполучених Штатів визнає, наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована», – сказала Марсі Каптур у розмові з «Голосом Америки» у четвер, 1 грудня.
За її словами, зміни у складі обох палат Конгресу в результаті листопадових проміжних виборів, не вплинуть на підтримку, яку Україна отримує від США.
«Я думаю, що американський народ відданий. Але я думаю, що неможливо передбачити кінцеву дату. Я знаю, Україна відзначилася своїми бійцями тими, хто в армії, тими, хто воює у складі територіальної оборони», – сказала Каптур під час конференції, яку у Вашингтоні проводила Фундація США-Україна.
На думку Каптур, українці зараз «навчають світ, як свобода має перемогти тиранію».
«Вони платять за це велику ціну, і вони справді навчають світ. Тому коли вони переможуть, то стануть новим фундаментом для свободи у величезній частині світу. Там, де люди зможуть досягати поступу у своїх власних суспільствах, тому що Україна навчить їх цьому. Я налаштована оптимістично щодо майбутнього. Але прямо зараз ми маємо зберегти нашу рішучість як об’єднаний Захід, щоб допомогти Україні досягти перемоги, за яку бореться її народ».
Однак оглядачі передбачають, що додаткову підтримку Україні будуть активно обговорювати в новому складі Конгресу, що почне працювати в 2023 році. Зокрема лідер республіканців у Палаті представників, Кевін Маккарті, який сподівається отримати посаду спікера, заявив, що у питанні України він готовий працювати з демократами, але тільки якщо вони «бажають взяти наші витрати під контроль».
Сенатор-республіканець зі штату Огайо Роб Портман вважає, що власне перевірки та більша прозорість не завадять, а навпаки створять атмосферу довіри.
«Ми повинні мати підзвітність щодо допомоги. І я думаю, що ті з нас, хто підтримують Україну, повинні це підтримувати. Потрібна прозорість щодо того, куди йдуть гроші, як вони використовуються», – каже Портман у розмові з «Голосом Америки».
На його думку, перевірки не є способом уповільнити надання допомоги, насправді вони можуть спонукати США надавати більше, «знаючи, що допомога використовуватиметься розумно». Він додає, що важливість перевірок розуміють також і в українському уряді.
«Я знаю, що президент Зеленський і його посадовці добре розуміють, що потрібно мати прозорість, вони розуміють її важливість, тому вони залучили американську бухгалтерську фірму Deloitte, тому Світовий банк задіяний, тому ми запровадили моніторинг військового обладнання, щоб ми знали, куди воно йде», – каже Портман.
Сенатор, який бував в Україні після початку повномасштабного вторгнення, каже, що від американських військових у Польщі знає, що ведеться «безпрецедентний обсяг моніторингу, який вони проводять, щоб бути впевненими, що зброя потрапляє в потрібне місце в правильні руки».
«Тому я вважаю це доцільним зараз. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до Конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не має уповільнювати допомогу. Насправді це має дати нам впевненість у можливості продовжувати надавати допомогу, якої Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, але і для того, щоб надіслати сигнал усьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть», – говорить сенатор Портман, який є співголовою та співзасновником Групи підтримки України в Сенаті та членом Комітету Сенату з міжнародних відносин.
15 листопада адміністрація Байдена направила до Конгресу на схвалення додаткове фінансування, де зокрема, Білий дім просить 37,7 мільярда доларів на підтримку України наступного року.
США надали Україні майже 66 мільярдів доларів з часу російського вторгнення, більша частина цієї суми передбачено на оборону.
- Голос Америки
Другу за тиждень евакуацію провели в посольстві України в Іспанії
Посольство України в Іспанії отримало "закривавлений" пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим українським дипломатичним установам. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
У дописі в соцмережі Ніколенко додав, що іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії, додав посадовець.
Поліція не виявила вибухівки в пакеті, повідомило Міністерство внутрішніх справ Іспанії, пишуть ЗМІ.
Все ж поліція провела евакуацію з будівлі посольства. Це вже друга евакуація будівлі за тиждень. 30 листопада співробітник українського посольства в Мадриді зазнав поранень в результаті вибуху, повідомили ЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії. Ніколенко написав у мереж Facebook, що поранено коменданта, який оглядав конверт, що надійшов на адресу посольства. Конверт вибухнув у нього в руках, написав Ніколенко.
Пакет, що надійшов до посольства в п'ятницю, може бути пов'язаний з іншими пакетами, які українські диппредставництва отримували останнім часом, йдеться в заяві іспанського відомства, яку наводять ЗМІ: "Той факт, що поштова марка не з Іспанії, а також його характеристики, може означати, що він [пакет] пов'язаний з іншими пакетами, перехопленими в інших посольствах та консульствах України в різних країнах Європи".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав події "кампанією терору та залякування посольств і консульств України" і перевів диппредставництва до режиму посилених заходів безпеки, повідомив Ніколенко в дописі від 2 грудня.
Ніколенко також написав, що "після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах ... Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося".
«Путін і Росія, очевидно, провалились в намірах зламати ОБСЄ», – Вікторія Нуланд. Відео
Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) змогла протистояти зусиллям Кремля, спрямованих на підрив цієї організації, вважає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це вона сказала у виступі на засіданні міністрів країн ОБСЄ, що відбулось 1-2 грудня в Польщі.
Новий американський бомбардувальник-невидимку представляє Пентагон
ВАШИНГТОН. Пентагон представляє новий американський ядерний бомбардувальник-невидимку. Після багатьох років секретних розробок, бомбардувальник має стати відповіддю на зростання занепокоєння Пентагону щодо ризику майбутнього конфлікту з Китаєм.
B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено. Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
Бомбардувальник розроблено в рамках зусиль Пентагону з модернізації всіх трьох елементів ядерної тріади, яка також включає ядерні балістичні ракети для наземного запуску, боєголовки для запусків з підводних човнів.
Китай може наростити кількість ядерних боєголовок до 1500 до 2035 року, а його успіхи в гіперзвуковій техніці, кібервійні, космічних можливостях та інших сферах є «найзначнішим і системним викликом національній безпеці США та вільній і відкритій міжнародній системі»", - заявив цього тижня Пентагон у своєму щорічному звіті щодо Китаю.
«Нам потрібен новий бомбардувальник для 21-го століття, який би дозволив протистояти складнішим загрозам, які, як ми побоюємося, можуть постати від Китаю, Росії, - сказала Дебора Лі Джеймс, секретар ВПС, під час оголошення контракту в 2015 році. - В-21 більш живучий і може протистояти цим набагато складнішим загрозам».
Хоча Raider може нагадувати B-2, всередині схожості немає, сказала Кеті Ворден, виконавчий директор Northrop Grumman Corp., яка виготовляє Raider.
«Порівняно з B-2, те, як він діє всередині - надзвичайно сучасне, оскільки технологія настільки розвинулася з точки зору обчислювальних можливостей, що тепер ми можемо вбудувати в програмне забезпечення B-21», — сказала Ворден.
Інші зміни, ймовірно, включають передові матеріали, що використовуються в покриттях, щоб ускладнити виявлення бомбардувальника, нові способи контролю електронних випромінювань, щоб бомбардувальник міг підробити радари супротивника та маскуватися під інший об’єкт, а також використання нових технологій силової установки, кількох засобів захисту кажуть аналітики.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує «новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться».
Ворден не розповіла детально про особливості цих технологій, але сказала, що бомбардувальник буде більш непомітним.
"Коли ми говоримо про обмежену можливість за ним спостерігати, це неймовірно низька можливість, — сказала Ворден. - Ви почуєте його, але насправді не побачите".
Виготовляється шість B-21 Raiders; Військово-повітряні сили планують виготовити 100, які можуть нести або ядерну зброю, або звичайні бомби та можуть використовуватися як з екіпажем, так і без нього. І ВПС, і Northrop також вказують на відносно швидкий розвиток Raider: бомбардувальник пройшов шлях від контракту до дебюту за сім років. Інші програми нових винищувачів і кораблів потребували десятиліть.
Вартість бомбардувальників невідома. Військово-повітряні сили раніше вказували ціну на купівлю 100 літаків із середньою вартістю 550 мільйонів доларів США за кожен у доларах 2010 року (приблизно 753 мільйони доларів сьогодні), але незрозуміло, скільки насправді витрачають ВПС.
Той факт, що ціна не є публічною, турбує організації, що відслідковують державні фінанси.
«Звичайний аналіз такої великої програми, як ця, може стати для нас великою проблемою, — сказав Ден Ґрейзьєр, старший науковий співробітник з оборонної політики в Project on Government Oversight. - Легко казати, що все йде за планом з B-21 , поки він не полетить. Тому що лише тоді, коли одна з цих програм переходить у фазу тестування, виявляються справжні проблеми. І це той момент, коли графіки дійсно починають збиватись і витрати починають зростати".
Raider не здійснить свій перший політ раніше 2023 року. Проте, використовуючи передові обчислення, каже Ворден, компанія Northrop Grumman тестувала продуктивність Raider за допомогою цифрового двійника, віртуальної копії того, що був представлений.
Передбачалося також, що флот B-2 налічуватиме понад 100 літаків, але ВПС зрештою виготовили лише 21 через витрати коштів і зміну безпекової ситуації після розпаду Радянського Союзу.
B-21 Raider, який отримав свою назву від рейду Дуліттл над Токіо 1942 року, буде трохи меншим за B-2, щоб збільшити його радіус дії, сказала Ворден.
У жовтні 2001 року пілоти B-2 встановили рекорд, летівши 44 години поспіль, щоб скинути перші бомби в Афганістані після терактів 11 вересня. Але B-2 часто виконує тривалі місії, тому що в усьому світі мало ангарів, які можуть вмістити його розмах крил. Це обмежує місця, де B-2 можуть приземлятися для необхідного післяпольотного обслуговування. І в ангарах потрібно було кондиціонувати повітря — оскільки вікна Spirit не відчиняються, а спека може розплавити електроніку кабіни.
Новий Raider також отримає нові ангари, щоб відповідати розмірам і складності бомбардувальника, сказала Ворден.
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