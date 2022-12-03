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Негайно обмежить найважливіше джерело доходів Путіна - США про ліміт цін на нафту
Рішення "Групи семи", ЄС та Австралії запровадити обмеження на ціну російської нафти на рівні 60 доларів за барель матиме негайний вплив на надходження Кремля від енергоресурсів, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.
Вона привітала міжнародну домовленість щодо обмеження ціни на поставки російської нафти морем, яка має увійти в дію з 5 грудня.
"Разом G7, Європейський Союз та Австралія спільно встановили обмеження на російску нафту, поставлену морем, і це допоможе нам досягнути нашої мети і обмежити основне джерело надходжень Путіна для незаконної війни в Україні а також одночасно збереже стабільність світових енергопоставок", - сказала Єллен.
Вона наголосила на тому, що обмеження одразу негативно позначиться на фінансах Кремля.
"Сьогоднішня дія також допоможе обмежити путінські фінанси та надходження, які він застосовує, щоб фінансувати брутальне вторгнення, - заявила Єллен. - Російська економіка вже скорочується, а бюджет все меншає і ціновий ліміт негайно обмежить найважливіше джерело доходів Путіна".
В п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що країни ЄС погодились обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів з барель.
У відеозверненні в соцмережах посадовиця відзначила, що такий крок зміцнить дію санкцій, зменшить російські надходження, а також "дозволить стабілізувати енергоринки", бо європейські оператори зможуть доставляти "певні обсяги російської нафти третім країнам, якщо вони продаються за ціною нижче обмеження".
В українському урядові вказали, що обмеження ціни мало бути нижчим - на рівні 30, а не 60 доларів.
"Знизити потрібно було б до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку ворога", – написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Після схвалення Польщею обмеження ціни, в п'ятницю ЄС розпочав процедуру письмового оформлення домовленості всіма 27 країнами ЄС, щоб офіційно дати зелене світло угоді, деталі якої будуть опубліковані в юридичному журналі ЄС у неділю.
Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії розташовані в країнах "Групи семи", через обмеження ціни, Москві буде дуже важко продавати свою нафту за вищою ціною, пише Reuters.
В статті використано матеріал Reuters
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Військо США моніторить небо над Катаром під час Чемпіонату світу з футболу
Поки вболівальники Чемпіонату світу з футболу збираються на стадіонах по всьому Катару, близько 8000 американських військовослужбовців, дислокованих неподалік, наглядають над повітряним простором Близького Сходу з великої бази, на території країни.
Побудована на пласкій ділянці пустелі приблизно в 20 милях (30 кілометрах) на південний захід від столиці Катару Дохи, авіабаза Аль-Удеїд колись вважалася настільки неоднозначою, що американські військові повідомляли лише, що вона розташована десь «у південно-західній Азії».
Сьогодні розгалужений центр є стратегічною перлиною Катару, демонструючи тісне партнерство емірату Перської затоки у сфері безпеки зі Сполученими Штатами, які зараз вважають Доху основним союзником поза НАТО.
У розпал війни США в Афганістані, Іраку та Сирії понад 10 000 військових дислокувались на базі та інших об’єктах в Катарі. Ця кількість зменшилась на 20% після того, як адміністрація Байдена відкликала частину військових з Близького Сходу, зосереджуючись на протистоянні великих сил, включаючи Китай і Росію.
Але катарці продовжують вкладати гроші в базу — понад 8 мільярдів доларів з 2003 року. Під час візиту в п’ятницю журналісти Associated Press побачили нові казарми та їдальню, а авіатори обговорювали інші вдосконалення. Авіатори сказали, що створення нової оперативної групи, зосередженої на безпілотниках та інших готових бойових технологіях в Аль-Удеїді, показує, що Вашингтон залишиться там, незважаючи на побоювання про протилежне.
"Повітряні сили США дуже активно працюють над цим регіоном, - сказала AP підполковник ВПС США Ерін Брілла. - Ми залишаємося, щоб забезпечити тривалі спроможності".
Створення та розширення Аль-Удеїда віддзеркалюють «вічні війни», після нападів Аль-Каїди 11 вересня на Нью-Йорк і Вашингтон. Коли Саудівська Аравія попросила американські сили залишити королівство, Катар запропонував Аль-Удеїд, побудований за орієнтовною початковою вартістю 1 мільярд доларів.
Аль-Удеїд став передовим штабом Центрального командування збройних сил США. Його Об’єднаний центр повітряних операцій контролює бойові завдання, польоти спостереження та безпілотники на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії.
«Вічні війни» згасаютть, а у регіоні все ще тривають конфлікти. Напруга у відносинах з Іраном росте, а США та союзники шукають способи протистояти недорогим безпілотникам, які використовують у регіоні Тегеран та бойовики, такі як єменські хусити.
Нова оперативна група ВПС 99, нещодавно дислокована Аль-Удеїд, зосереджена на протидії — або нав’язуванні тих самих «дилем» ополченцям, які вони пропонують США, коли змушують союзників випустити «ракету вартістю 1 мільйон доларів». проти безпілотника вартістю 1000 доларів", - каже Брілла.
Це реальний приклад. Збройні сили Саудівської Аравії відбили більшість обстрілів хуситів за допомогою американської зенітно-ракетної системи Patriot, яка зазвичай випускає дві ракети по цілі. Це дорого і неефективно, оскільки кожна ракета Patriot коштує понад 3 мільйони доларів, а запаси королівства обмежені.
Група 99 слідує за аналогічною силою 5-го флоту ВМС США, яка відправляє безпілотники у води Близького Сходу. Як і ВМС, ВПС хочуть зосередитися на широко доступних готових технологіях, якими вони могли б поділитися з країнами-союзниками, і не хвилюватися про втрату, на відміну від дронів MQ-9 Reaper вартістю 32 мільйони доларів, які вилетіли з Аль-Удеїда у минулому.
Для Катару розміщення бази забезпечує захист у роздробленому регіоні, дозволяючи йому кинути виклик своїм сусідам. Лише два роки тому Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет і Бахрейн оголосили бойкот Катару, розірвавши торговельні та туристичні зв’язки.
Як спільний центр для ВПС Катару, Королівських ВПС Великої Британії та Центрального командування, база може похвалитися стоянками для транспортників C-17 і довгими злітно-посадковими смугами для розміщення найважчих бомбардувальників, які злітають у спеку в пустелі. Це може здатися самодостатньою бульбашкою, хоч і з Burger King, Pizza Hut і тренажерним залом.
Незважаючи на це, лихоманка Чемпіонату світу відчувається і на базі. Написи арабською мовою рекламують Чемпіонат світу з футболу. Американські військовослужбовці сказали, що вони часто виїжджають на вісім стадіонів у Досі та навколо неї, щоб вболівати за національну збірну Сполучених Штатів, коли мають час, а один військовослужбовець навіть заслужив репутацію фаната чемпіонату світу після відвідування семи матчів.
«Я дуже радий бачити, як ми змагаємось і вкладаємо серце й душу в поле, так само як наші льотчики тут вкладають свої серця й душу в місію», — сказала капітан ВПС США Кейшел Труделл, яка бачила, як США перемогли Іран з рахунком 1-0 на початку цього тижня на стадіоні, де виступали учасники оркестру ВПС.
Вона також сказала, що одягне червоне, біле та синє, коли вболіватіме за збірну США під час матчу проти Нідерландів у суботу — це шанс країни вийти до чвертьфіналу вперше з 2002 року.
Спортивний бар FOX Аль-Удеїда транслює турнір, дозволяючи військовим стежити за матчами. ФІФА надала дозвіл на трансляцію матчів Міністерству оборони США.
«Це захоплюючий час у Катарі, адже незабаром відбудеться Чемпіонат світу з футболу», — сказала Брілла, додавши, що «майже кожен телевізор» у командному центрі показує матчі. Вона замовкла, мабуть, розмірковуючи над численними екранами, що відстежували небо. «Не тих, хто стежить за повітряною картинкою, а інших».
- Голос Америки
НАСА: Українські аграрії втратили $1 млрд врожаю на окупованих РФ землях
Попри війну, аграрії змогли провести здебільшого успішну кампанію збору врожаю в Україні, згідно з даними американської космічної агенції НАСА.
На основі аналізу супутникових знімків аналітики програми "НАСА Врожай" підрахували, що фермери зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що менше ніж рекордний врожай попереднього року, але відповідає середньому врожаю 27,9 млн тонн.
"Наші дані на основі супутникових знімків врожаю озимої пшениці в 2022 році в Україні чітко свідчать, що фермери мали здебільшого успішний врожай", - каже директор програми "НАСА Врожай" Інбал Бекер-Решеф.
Однак, згідно з аналітичними даними, близько 6 мільйонів тонн зерна було зібрано з територій, які не контролює Україна. Це означає, що українські фермери втратили щонайменше 1 мільярд доларів надходжень, говорить Сергій Скакун, аналітик програми "НАСА Врожай".
Чорноморська зернова ініціатива, укладена влітку за посередництва ООН й Туреччини, дозволила розблокувати експорт української пшениці через порти Чорного моря. Однак, майбутнє ініціативи під питанням після того, як у жовтні Росія, що півроку блокувала українські порти, тимчасово вийшла з угоди. Пізніше Кремль повернувся до угоди, а домовленість продовжили на 120 днів.
В листопаді президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню ініціативи. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.
Також міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що Росія "все ще має інструменти для штучного обмеження" можливостей угоди: "77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей [...] Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію РФ на день інспектується в 5 разів менше. У жовтні Зернова ініціатива дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць".
Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, повідомив Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, до оголошеної Зеленським програми "Зерно з України" приєднались 20 країн. В межах ініціативи планується надіслати 60 кораблів із зерном, щоб забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.
Українці у в’єтнамській війні – в Україні набуває популярності книжка «Ми були солдатами... і молодими». Відео
Як подолати на війні страх? Як розкрити свій потенціал в бою? Деякі воєнні практики, якими користуються сьогодні ЗСУ, напрацьовувались на війні у В'єтнамі. Зокрема, і солдатами українського походження.
Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Gepard. Відео
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Владіміром Путіним і закликав його вивести російські війська з України. Тим часом Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Gepard. Деталі - від Богдана Цюпина.
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