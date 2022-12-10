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Остін: "Росія модернізує і нарощує ядерний арсенал"
Росія модернізує та нарощує ядерний арсенал і вдається до безвідповідальної ядерної риторики, ведучи війну в Україні. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в п'ятницю під час церемонії представлення нового голови Стратегічного командування США Ентоні Коттона.
Стратегічне командування США відповідає за ядерну та протиракетну оборону США та ядерну зброю.
"Китайська Народна Республіка нарощує, модернізує та диверсифікує ядерні сили. Росія також модернізує та нарощує ядерний арсенал, - заявив Остін. - Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України і весь світ бачив, як Путін вдається до глибоко безвідповідального бряцання ядерною зброєю".
Остін вказав, що США вступають до нової міжнародної ситуації, коли вперше у Америки є дві ядерні країни - стратегічні конкуренти.
Він наголосив на обов'язку ядерних держав уникати провокацій, зменшувати ризик поширення ядерної зброї, запобігати ескалації та ядерній війні.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня президент Росії Путін заявив на телевізійному засіданні Ради з прав людини Кремля — лояльної групи журналістів і відомих осіб — що ризик ядерної війни зростає, але Росія не погрожуватиме безрозсудним застосуванням такої зброї.
“Ми не зійшли з розуму, ми розуміємо, що таке ядерна зброя, - сказав Путін. - Ми маємо ці засоби в більш просунутій і сучасній формі, ніж будь-яка інша ядерна країна, це очевидний факт. Але ми не збираємося бігати по всьому світу, розмахуючи цією зброєю, як бритвою».
Речник Держдепу США Нед Прайс на прохання прокоментувати заяву Путіна, не відповів прямо, але сказав: «Ми вважаємо, що будь-які розмови про ядерну зброю є абсолютно безвідповідальними».
Прайс сказав, що ядерні держави в усьому світі з часів холодної війни, включно з Китаєм, Індією, Сполученими Штатами та самою Росією, чітко дали зрозуміти, що «ядерна війна — це те, у чому ніколи не можна вести і в ній ніколи не можна перемогти».
«Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика — чи то бряцання ядерною зброєю, чи навіть обговорення можливості застосування ядерної зброї — безвідповідальні, — сказав Прайс. - Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка була основою режиму нерозповсюдження ядерної зброї з часів холодної війни».
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в інтерв'ю, опублікованому в четвер, що міжнародний тиск на Росію зменшив ризик використання ядерної зброї в конфлікті в Україні.
"На даний момент змінилося одне: Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародне співтовариство поставило червону лінію", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.
На запитання, чи вдалося запобігти загрозі ядерної ескалації, Шольц відповів: «На даний момент ми зупинили це».
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- Голос Америки
«Потужна підтримка України». Державний департамент США ввів санкції проти судді Вовка
Потужною підтримкою України назвала американська посолка в Україні надання Вашингтоном додаткової безпекової допомоги та накладання санкцій, в тому числі на українського суддю, звинуваченого у корупції.
Посолка в Україні Бріджит Брінк заявила, що США надали «потужну підтримку», зокрема тим, що крім виділення додаткових сотень мільйонів доларів, наклала санкції на російські компанії, причетні до постачання іранських безпілотників, а також на українського суддю Павла Вовка, якого звинувачують упродажному правосудді.
«Потужні вчорашні дії на підтримку України – $275 млн безпекової допомоги, санкції проти російських компаній, причетних до передачі іранських безпілотників, внесення до санкційного списку Павла Вовка за вимагання хабарів за втручання в судові процеси», – написала Брінк у Twitter. «Ми з вами», – додала вона.
У п’ятницю, 9 грудня Державний департамент США наклав санкції на голову Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка, як зазначено у заяві, «за вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси». Разом з суддею Вовком санкції були накладені на двох найближчих родичів, мовиться у повідомленні, опублікованому на сайті Державного департаменту з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.
Згідно з законом, на який посилається американське зовнішньополітичне відомство, коли є «достовірна інформація» про те, що офіційні особи іноземних урядів були «причетні до значної корупції або грубого порушення прав людини», ці особи та їхні найближчі родичі, не мають права на в’їзд до Сполучених Штатів і повинні бути або публічно, або приватно внесені до санкційного списку.
Українські антикорупційні організації привітали рішення США. Центр протидії корупції написав у Twitter, що включення судді Вовка до корупційного списку було «одним з найбільших подарунків для України».
«Один із найбільших подарунків для України до Міжнародного дня боротьби з корупцією зробив Державний департамент, – мовиться у повідомленні організації у Twitter. – Уряд США ввів санкції проти скандально відомого судді, голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Ми працювали над цим протягом певного часу».
Сам суддя Павло Вовк назвав санкції проти себе результатом «багаторічної кампанії», метою якої, за його словами є «отримання певними міжнародними структурами контролю над судовою владою України».
На своїй сторінці у Facebook він написав, що «групі міжнародних авантюристів та їхній місцевої агентурі» не вдалося довести свої звинувачення, тому вони, «користуючись своїми зв’язками, ввели в оману Держдепартамент США».
Національне антикорупційного бюро України (НАБУ) за результатами розслідування у 2020 році вручило підозру судді Вовку та ще кільком суддям, звинувачуючи його і підконтрольних йому суддів в ухваленні рішенні у власних інтересах і в інтересах певних політичних та бізнес–еліт.
Слідчі НАБУ дійшли висновку, що голова ОАСК керував «злочинною організацією», метою якої було «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод їхній роботі». Обвинувальний акт скеровано до суду у червні 2022 року.
У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про ліквідацію ОАСК, але депутати його досі не ухвалили.
Сергій Притула: про візит до США, роботу супутника, звітність і політичні плани. Відео
Представники чотирьох волонтерських фондів, які допомагають Україні, розповіли про свою роботу в американському Конгресі. Серед них був і Сергій Притула, засновник благодійного фонду, якому неодноразово вдавалося закривати збори із ледь не космічною швидкістю.
НАТО остерігається, щоб війна Росії в Україні не перетворилась на війну РФ та НАТО
Україна (AP) — Згідно з інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю, генсек НАТО висловив стурбованість тим, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю і стати війною між Росією та НАТО.
"Якщо щось піде не так, це може піти жахливо не так", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі норвезькому мовнику NRK.
"Це жахлива війна в Україні. Це також війна, яка може стати повномасштабною війною, яка пошириться у війну між НАТО і Росією, - сказав він. - Ми щодня працюємо над тим, щоб уникнути цього".
Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, сказав в інтерв’ю, що «немає сумніву, що повноцінна війна є можливою», додавши, що важливо уникнути конфлікту, «який залучить більше країн Європи та стає повномасштабною війною в Європі».
Кремль неодноразово звинувачував союзників по НАТО в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту, забезпечуючи Україну зброєю, навчаючи її війська та підживлюючи військову розвідку для нападу на російські сили.
У коментарях, що свідчать про зростання напруги між Росією та Заходом, президент РФ Володимир Путін припустив, що Москва може подумати про використання того, що він назвав концепцією США превентивного удару.
"Якщо говорити про обеззброювальний удар, можливо варто подумати про те, щоб взяти на озброєння ідеї, розроблені нашими американськими колегами, їхні ідеї щодо забезпечення своєї безпеки", - сказав він.
Задовго до війни в Україні Кремль висловлював стурбованість зусиллями США розвинути так звану здатність швидкого глобального удару, яка передбачає ураження стратегічних цілей супротивника за допомогою високоточної звичайної зброї в будь-якій точці світу протягом однієї години.
Путін зазначив, що такий удар може вивести з ладу командні об'єкти.
"Ми просто думаємо про це, вони не соромилися відкрито говорити про це протягом останніх років", - сказав він, стверджуючи, що високоточні крилаті ракети Москви перевершують аналогічну зброю США, і Росія має гіперзвукову зброю, яку США не розмістили.
Путін також сказав, що він розчарований нещодавніми коментарями колишньої канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що мирна угода 2015 року щодо сходу України, підписана за посередництва Франції та Німеччини, дала Україні час для підготовки до війни 2022 року.
"Я припускав, що інші учасники процесу були щирі з нами, а виявилося, що вони нас обманювали, - сказав він. - Виявилося, що вони хотіли накачати Україну зброєю і готуватися до протистояння”.
Путін стверджував, що заява Меркель показала, що Росія мала рацію, розпочавши те, що він називає «спеціальною військовою операцією» в Україні. «Можливо, нам слід було почати це раніше», — сказав він.
Він також сказав, що її коментарі ще більше підірвали довіру Росії до Заходу, ускладнивши будь-які можливі мирні переговори.
"Врешті-решт нам доведеться домовитися про угоду, - сказав він. - Але після таких заяв виникає питання довіри. Довіра близька до нуля. Я неодноразово казав, що ми готові до угоди, але це змушує нас задуматися, подумати, з ким ми маємо справу”.
В окремих коментарях через відеозв’язок керівникам оборони та безпеки кількох колишніх радянських країн Путін знову звинуватив Захід у використанні України як інструменту проти його країни.
"Протягом багатьох років Захід безсоромно експлуатував і викачував ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі і фактично перетворив країну на колонію, - сказав він. - Тепер вона цинічно використовує український народ як гарматне м’ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україні зброю та боєприпаси, надсилати найманців і штовхаючи її на суїцидальну колію”.
Українці кажуть, що борються за свободу проти загарбника та агресора.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, і обидва "погодилися з важливістю попередження нещирих закликів Росії до припинення вогню", повідомили в офісі Сунака. "Прем'єр-міністр додав, що Кремлю необхідно вивести свої війська, перш ніж можна буде розглядати будь-яку угоду".
У п'ятницю тривали запеклі бої на сході та півдні України, переважно в регіонах, в яких Росія оголосила незаконну анексію у вересні.
Офіс президента України повідомив, що за останню добу в результаті обстрілів з боку Росії загинули п'ятеро мирних жителів, ще 13 отримали поранення.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що росіяни продовжують наступ на Бахмут щоденними обстрілами, незважаючи на значні втрати.
"Ви можете найкраще описати ці атаки як гарматне м'ясо, - сказав Кириленко в телевізійному виступі. - Вони здебільшого покладаються на піхоту і менше на броню, і вони не можуть просуватися".
У сусідньому Луганську на сході України голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові просувають контрнаступ у напрямку Кремінної та Сватового.
Він висловив сподівання, що Україна зможе повернути контроль над Кремінною до кінця року, а потім до кінця зими — території регіону, які були захоплені Росією з початку війни.
На півдні, губернатор Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що вісім мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілів Росії за останню добу, а в місті Херсон, яке Україна відбила минулого місяця, були пошкоджені дитяча лікарня та морг.
У сусідній Запорізькій області російські війська обстріляли Нікополь і Червоногригорівку, розташовані через Дніпро від окупованої Росією Запорізької АЕС.
Валентин Резніченко заявив, що російські обстріли пошкодили житлові будинки та лінії електропередач.
У Харківській області на північному сході України голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що троє мирних жителів були поранені внаслідок російського обстрілу, один з них пізніше помер.
Збудували армію, відбудують і економіку. Експерти про повоєнну реконструкцію України
Поки російські ракети та дрони продовжують спустошення української економіки та інфраструктури, економісти у Києві та за кордоном намагаються окреслити шляхи, якими піде післявоєнна реконструкція України. Вона обіцяє стати наймасштабнішим проектом відбудови в Європі після закінчення Другої світової війни.
Як підрахували в агентстві Associated Press, нині майже половина витрат України іде на військові потреби та безпеку. Ця стаття становить 43% бюджету. Сам бюджет у 2,6 трильйона гривень має дефіцит у 50%, тобто уряду постійно бракує від 3 до 5 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити цей дефіцит. Падіння економіки очікується цього року на 45%.
Президент України Володимир Зеленський каже, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
Поточні потреби у десятки мільярдів доларів покривають США та ЄС
Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпекиКрістоф Требеш
Згідно з даними, які зібрала програма Ukraine Support Tracker Кільського інституту, за станом на кінець листопада країни ЄС та інституції Євросоюзу надали майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Ще 18 мільярдів було узгоджено в якості макрофінансової підтримки. Американський центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що допомога США Україні становить 68 мільярдів доларів, а на наступний рік Білий дім попросив у Конгресу ще 37,7 мільярда доларів.
«Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки», – каже у заяві Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker.
Близько 3 мільярдів допомоги Україна отримала від Міжнародного вадютого фонду на екстренну підтримку та на компенсацію втрати експеорту харчових товарів. Але, як зауважують експерти, з якими говорило агентство AP, для того, щоб видавати Україні більші позики, МВФ доведеться переглянути свої правила, за якими гроші не надавалися країні, «яка не контролює своїх кордонів».
Експерти кажуть, що поки іде війна, неможливо оцінити економічні втрати України. Влітку уряд України назвав вартість реконструкції в 750 мільярдів доларів, але вона росте з кожним бомбардуванням.
Як зауважує газета New York Times (NYT), економісти, пов’язані з Київською школою економіки, кажуть, що на початок 50 мільярдів доларів від донорів було б достатньо, щоб витримати Україну протягом наступного року.
Реконструкція разом з інтеграцією в ЄС
Але оцінка потреб реконструкції залежить від того, які плани на неї має український уряд. І тут лунають найсміливіші пропозиції та точаться найзапекліші дискусії.
Економіка, яку Україна успадкувала від СРСР понад 30 років тому вже тоді потребувала докорінних реформ. Тож зараз, на думку економістів, саме час їх провести і при цьому відразу орієнтуватися на те, щоб ці реформи сприяли інтеграції з Європейськими Союзом, кандидатом на вступ до якого Україна стала вже під час війни. Бо після перемоги, в яку вірять понад 90% українців, найбільшим торговельним партнером Києва стане Європейський Союз.
Як кажуть економісти, з якими у Лондоні спілкувалася авторка статті у NYT, продукція, яка раніше надходила з Росії, тепер буде надходити переважно з Євросоюзу. Це стосується, за словами її співрозмовників, всього спектру товарів – «від холодильників до ядерних реакторів».
Для цієї інтеграції, як кажуть європейські аналітики, Україні ще доведеться створити стійкі політичні інституції, які б підтримували стандарти управління, встановлені Європейським Союзом.
Менше уряду, більше ринку пропонують українські економісти
Але молодше покоління українських економістів, покладаючись на досвід, який дала війна, каже, що вертикальні структури – не найсильніша сторона українців, тому роль держави і уряду в процесі відновлення треба звести до мінімуму.
«Існує такий ідеалістичний погляд, що уряд може спрямовувати ресурси, а люди будуть слухати», цитує NYT слова Юрія Городниченка, економіста Каліфорнійського університету Берклі. Він додає, що як людина, яка виросла в Україні, може стверджувати, що там «це не так працює».
Він пояснює, що через радянський спадок та неповний перехід України до сучасної демократичної ринкової економіки після розпаду Радянського Союзу, «уряд не має можливості регулювати», бо «немає професійної, добре навченої бюрократії».
Як зазначає NYT, Городниченко належить до незалежної мережі економістів, які брали участь у доповідях про відбудову України та підготували план для Центру досліджень економічної політики в Лондоні. Серед рекомендацій групи є «радикальна дерегуляція», заклик до зменшення ролі держави, передачі ухвалення багатьох рішень від центрального уряду до місцевих, збільшення ролі ринку в розподілі ресурсів і управлінні економікою та послаблення трудового законодавства.
Але це якраз суперечить європейським тенденціям, коли Європейський Союз посилює законодавство щодо сприяння веденню колективних переговорів, наголошуть євроопейські економісти. Навіть деякі американські економісти з цим підходом категорично не погоджується.
«Я вважаю це просто жахливим», – сказав у розмові з NYT Джозеф Стігліц, професор Колумбійського університету та лауреат Нобелівської премії. Він стурбований тим, що ця модель у Сполучених Штатах призвела до нерівності, погіршення стану довкілля, браку доступного житла та медичного обслуговування. Він попереджає, що вибір моделі – це не лише рішення для нинішньої кризової ситуації, а питання довгострокового розвитку.
Говорячи про нещодавні зміни до трудового законодавства, ухвалені парламентом, Стігліц та інші критики попереджають, що якщо механізми захисту працівників демонтуються, а профспілки слабкі, то роботодавці можуть самочинно встановлювати умови праці, оплати та звільнення працівників, розповідає NYT.
Проте Тимофій Милованов колишній міністр, а нині професор Київської школи економіки, який також брав участь у аналітичних документах центру, сказав NYT, що для української економіки зараз потрібно вижити, тож питання попереджень про звільнення за два місяці, чи виплати допомоги після звільнення, не є актуальними, коли підприємства розбомблені, чи фінансово зруйновані війною.
Одник інший західний економіст, з яким говорила NYT, каже, що військовий та економічний успіх залежить від підтримки з боку громадян. Якщо люди не відчують, що їхні зарплати зроостають, а захист не відповідає європейському, їхня підтримка повоєнних реформ може ослабнути, попереджає Люк Купер, економіст Лондонської школи економіки.
Українські та європейські економісти тепер гадають про те, як поведуть себе ті майже вісім мільйонів людей, які в пошуках тимчасового притулку опинилися за межами країни. Вони, та ще сім мільйонів, які є переміщеними особами всередині країни, будуть потребувати роботи, освіти та медичних послуг, які державі потрібно будже відновлювати разом із фізичною інфраструктурою.
Мільйони людей за кордоном – не втрата, а майбутні інвестиції
Але там, де інші бачать проблему, американський економіст, Андерс Аслунд вбачає нові можливості. У серії твітів Аслунд пояснює, що українці згуртувалися, віднайшли свою національну ідентичність, зуміли реформувати армію, яка завдяки цьому тепер перемагає.
Він каже, що трансформація, якої зазнала армія, може повторитися і в інших сферах, бо крім антикорупційного законодавства, корупцію в Україні стримують «більша прозорість, відкриті електронні закупівлі та електронний уряд». Як наголошує Аслунд, допомагають і децентралізація та сильне громадянське суспільство.
На його думку, Україна з часу Революції Гідності 2014 року сильно змінилася, але зміни були широкими і поступовими, а тому мало помітними для іноземців.
Аслунд нагадує, що, зокрема, польським реформам дуже допомогло те, що поляки могли їздити на Захід, де вони працювали, навчалися та через власний досвід дізнавалися, як працюють західні суспільства.
Експерт з «Атлантичної Ради» і радник багатьох урядів каже, що тепер, коли мільйони українців опинилися в Європі, Україна може пережити подібний досвід, який допоможе повоєнній трансформації суспільства та економіки.
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