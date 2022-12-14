Білий дім підтвердив звільнення громадянина США в рамках обміну полоненими, який Україна провела з Росією

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, підтвердив, що громадянина США було звільнено в рамках обміну полоненими, який Україна провела з Росією.

Кірбі не надав додаткової інформації щодо обміну.

Раніше в середу голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що в рамках обміну було звільнено громадянина Сполучених Штатів Мурекезі Суеді.

«64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої», – заявив Єрмак у Telegram.

Відповідаючи на питання про можливість завершення війни, Кірбі відзначив, що бойові дії тривають.

"Звичайно, ми хотіли в, щоб це завершилось, якщо не сьогодні, то до кінця цього року, який швидко наблидається. Просто з огляду на те, що ми бачимо в повітрі та на землі в Україні, важко зробити висновок, що ця війна скінчиться до кінця року, - сказав Кірбі під час брифінгу для журналістів в середу. - Наразі тривають активні бойові дії. Ми очікуємо, що так буде ще певний час".

Він також зауважив, що США не очікують, що бойові дії припиняться на час зими.