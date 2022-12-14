Один із найбагатших росіян, Потанін, опиниться під санкціями США - WSJ

ВАШИНГТОН, 14 грудня (Reuters) – Сполучені Штати збираються запровадити санкції проти Володимира Потаніна, одного з найбагатших людей Росії, але не будуть вводити санкції проти компанії «Норнікель», головним акціонером якої він є, повідомляє Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб США.

Очікується, що ця дія, яка може відбутися вже в четвер, включатиме санкції проти Потаніна, його дружини Катерини Потаніної, також обмеження на операції з яхтою, якою він володіє, і деяких його фінансових компаній, повідомляє газета.

“Норнікель”, провідний світовий виробник паладію та рафінованого нікелю, був одним із найкоштовніших об’єктів під час пострадянського розділення російської промисловості в 1990-х роках.

Компанія відмовилася коментувати повідомлення.



“Інтерос”, інвестиційна холдингова компанія, яку контролює Потанін, і “Росбанк” (ROSB.MM), який “Інтеррос” купив у Societe Generale SA (SOGN.PA) на початку цього року, будуть включені до списку санкцій, повідомляє газета.

61-річний Потанін є найбільшим акціонером ПАТ «ГМК «Норильський нікель» (GMKN.MM) або «Норнікель». «Інтеррос» володіє 36% «Норнікелю». “Інтеррос” не відразу відповів на запит Reuters про коментар.

Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Москви після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Санкції будуть впроваджені і проти кількох членів російського уряду, додав Wall Street Journal.

Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів