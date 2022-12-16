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ЄС вніс до "чорного списку" російських посадовців і відповідальних за обстріли України
Європейський Союз запровадив нові санкції щодо 141 особи та 49 компаній у відповідь на війну Росії проти України, йдеться на сайті Ради ЄС. В повідомленні зазначено, що в переліку є представники політичної верхівки Росії, члени Державної Думи та Ради Федерації, міністри і губернатори, а також збройних сил РФ. Це рішення є частиною нового, дев’ятого пакету санкцій, який Рада ЄС ухвалила зранку 16 грудня.
“Ми націлюємося проти майже ще 200 фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації Росією її незаконної війни в Україні. Ми націлюємося проти політичних лідерів у російському уряді, в Думі, у Раді Федерації та в судовій системі. Притягуються до санкцій винні в розкраданні українського зерна та примусовій депортації українців і, зокрема дітей, а також організації, які системним маніпулюванням інформацією отруюють суспільний простір. Ми сповнені рішучості діяти на підтримку України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Санкції також стосуються осіб, відповідальних за ракетні удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі, а також викрадення та незаконне утримання українських дітей, зазначають в Раді ЄС.
Раніше 16 грудня Рада Євросоюзу остаточно погодила 9-й пакет санкцій проти Росії через війну з Україною. У повідомлення Ради ЄС йдеться, що нові обмеження мають серйозно вдарити по російському військово-промисловому комплексу.
"Після продовольства та голоду Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні", - прокоментував рішення Жозеп Боррель.
Головні обмеження нового пакету стосуються 168 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Зокрема, ЄС розширив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть використовуватися для війни. Це, зокрема, електроніка та ІТ-обладнання, хімічні та нервово-паралітичні речовини, безпілотники, прилади нічного бачення та радіонавігаційне обладнання. “Заборона стосуватиметься як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів, тобто відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії”, - йдеться в повідомленні Ради ЄС .
Також Рада ЄС ініціювала процес зупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: НТВ / НТВ "Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і "Первый канал". Як пояснили в Раді ЄС, «ці ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останнім для своїх безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, легітимізують російську агресію та підривають підтримку України».
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- Голос Америки
Попри санкції, в Росії виробляють безпілотники зі західними компонентами для війни проти України – розслідування
Безпілотники, якими російська армія обстрілює українські позиції та цивільні об’єкти з початку широкомасштабної агресії, продовжують виробляти в Росії за допомогою західних компонентів, незважаючи на санкції. Про це мовиться у розслідуванні, яке провели спільно кореспонденти Reuters, російські журналісти-розслідувачі та британські військові експерти.
У доповіді, що описує схему уникнення санкцій для виробництва російського дрона «Орлан 10», мовиться, що, незважаючи на санкції, російська компанія у Санкт-Петербурзі змогла продовжувати отримувати електронні компоненти для виробництва дрона, який російські військові використовують для розвідки українських позицій та ударам по них.
За твердженням українських військових, «Орлан 10» був одним із засобів наведення тих 20 тисяч артилерійських ударів, які Росія щодня випускає по українських позиціях та цивільних цілях.
Як мовиться у розслідуванні, безпілотники виробляє Спеціальний технологічний центр (СТЦ), компанія з центром у Санкт-Петербурзі, яка перебуває під санкціями США ще з 2016 року через звинувачення у втручанні в американські президентські вибори, а з лютого СТЦ потрапив під нові санкції США, Британії, Канади, Тайваню та Японії.
Журналістське розслідування базується на результатах польових досліджень фахівців британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), які побували в Україні протягом 2022 року і з’ясували, що російські безпілотники «Орлан-10» значною мірою залежать від мікроелектроніки іноземного виробництва.
В «Орланах», за даними RUSI, – комплектуючі, що постачали американські компанії Altera та Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейські – STMicroelectronics та NXP Semiconductors, і японська Renesas Electronics.
Як кажуть британські фахівці, після вторгнення в лютому 2022 року компанії, тісно пов’язані з СТЦ, різко збільшили імпорт компонентів західного виробництва, які надходили, найімовірніше, через іншу компанію з Санкт-Петербурга, SMT-iLogic.
Розслідування знайшло зв’язок СТЦ і SMT-iLogic з цілою низкою міжнародних компаній через їхніх акціонерів, персонал, адреси та співавторські патенти. Це, за словами британських фахівців, може свідчити про спроби обійти західні санкції за допомогою підставних компаній і компаній під юрисдикцією третіх країн.
Компанії, до яких звернулися розслідувачі, стверджують, що не порушували американського законодавства про санкції, яке передбачає кримінальну відповідальність.
Міністерство торгівлі США, яке забезпечує контроль над експортом американських технологій, та Міністерство юстиції США відмовилися коментувати цю справу, повідомляє Reuters.
Раніше «Голос Америки» повідомляв, що розслідувачі незалежної групи, що базується в Британії, Conflict Armament Research (CAR), з'ясували, що дрони, якими Росія бомбардує Україну, включно з цивільними об’єктами, виготовлялися в Ірані вже після запровадження санкцій «майже виключно компаніями зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, Європі та Азії».
Британські дослідники стверджують, що маркування більшості деталей, включаючи напівпровідники та інші передові електронні компоненти, вказувало на те, що вони були виготовлені в останні роки, коли Іран перебував під санкціями. Ці санкції, як наголошує звіт, були спрямовані саме на те, щоб позбавити іранський режим таких матеріалів.
- Голос Америки
Помічниця міністра оборони США: Зима не сповільнить українські сили. Відео
«Можливості, які ми надали Україні, дозволяють їй вражати переважну більшості цілей, потрібних їй, аби досягнути своїх оперативних цілей. Зима буде дуже динамічним часом. Ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися», - заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер.
- Голос Америки
В Пентагоні, Білому домі реагують на заяви Залужного, Кулеби щодо можливості наступу РФ
"Ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, які операції вона може розглядати". Так прокоментувала заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер нещодавню заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що здатність Росії розпочати великий наступ може бути відновлена наприкінці січня або в лютому.
Кулеба на брифінгу 13 лютого заявив, що, за його оцінками "російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого – це те, що вони планують".
В інтерв'ю The Economist, опублікованому 15 грудня, головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не має сумнівів, що росіяни знову спробують напасти на Київ.
Під час спілкування з пресою в п'ятницю Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, відповів на прохання преси прокоментувати інтерв'ю Залужного. Він, зокрема заявив, що з повагою ставляться до побоювань і оцінок українців щодо майбутнього ходу бойових дій, але відмовився говорити про те, що є можливим у наступні тижні.
Стан російського війська зараз поганий, додала Купер, але не виключила спроб Росії досягти просування взимку.
"Що стосується ситуації з Росією зараз, слід пам’ятати, що їхні війська – у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку або які дуже погано оснащені, а їхній бойовий дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни – у скрутному становищі", - .сказала Купер Голосу Америки.
Росіяни намагаються отримати територіальні здобутки в наступі на Україну, незважаючи на кількість жертв, а також нападають на цивільну інфраструктуру України, що є "тактикою відчаю", сказала Купер, відповідаючи на питання Голосу Америки щодо майбутніх спроможностей Росії.
Думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзниківЛора Купер
"Я думаю, варто поглянути на дві складові. Перша – це їхні [росіян] жорстокі та нищівні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Очевидно, що росіяни вдалися до такої тактики з відчаю та через повну зневагу до прав людини, цивільних і думку світової громадськості. Вони продовжують цю тактику. Я думаю, що ми можемо передбачити, що Росія продовжуватиме намагатися залякати українське цивільне населення та український уряд, щоб вони якимось чином підкорилися. Але цього не станеться. Я думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників.
Водночас, інший напрямок стратегії Росії полягає в тому, щоб просувати свої сили вперед, намагаючись отримати додаткові територіальні здобутки. Я думаю, що вони продовжать це робити, але саме у цьому – їхня слабка сторона – сили їхнього війська, бойовий дух, можливості, які вони мають, справді будуть перешкодою. Але те, як Росія веде бойові дії дуже відрізняється від того, як це роблять наші союзники чи українці. Росіяни справді кидають всі свої сили, своїх людей у м’ясорубку, не зважаючи на дуже високі втрати, з якими вони стикаються".
Купер вважає - не варто очікувати, що зима стане часом перепочинку. "Зима буде дуже динамічним часом, - сказала посадовиця. - Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".
Щодо забезпечення України зброєю, Кірбі сказав, що США перебувають у постійному контакті з Україною і намагаються забезпечити ті потреби, на які вказує Україна.
"Більшість безпекової допомоги Україні йде із наших сховищ, - додав він. - Тому необхідно переконатись, що ми продовжуємо допомагати їм захищати національну безпеку, а також захищати нашу національну безпеку".
"Вони [українці] говорять нам про свої потреби. Ми намагаємось якомога краще допомогти їм ці потреби задовольнити. Також, якщо ми не можемо це зробити, то шукаємо в інших місцях, в країнах в світі, які можуть допомогти закрити ці потреби", - додав Кірбі.
В роботі над статтею брала участь журналістка Голосу Америки Карла Бабб
- Голос Америки
«Ми робимо все, щоб Україна мала максимум шансів захистити свій суверенітет і територіальну цілісність» – Салліван
Адміністрація президента США Джо Байдена робить усе можливе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки.
Про це Джейк Салліван заявив під час події, організованої Фундацією Карнегі у Вашингтоні у п’ятницю, 16 грудня. За його словами, успіхи України на полі бою забезпечать їй кращу переговорну позицію, коли надійде час, але це – не зараз.
«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою, і якщо і коли дипломатія дозріє, вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів», – сказав Салліван.
Радник Білого дому додав, що для цього адміністрація звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу, і впевнена, що законодавці ухвалять виділення додаткового фінансування.
«Ми звернулися до Конгресу і попросили значну кількість додаткових ресурсів, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати Україні засобами для ведення цієї війни. Ми впевнені, що отримаємо для цього потужну підтримку обох партій», – сказав Салліван.
Він додав, що єдність поглядів з цього питання та рішучість допомогти Україні зберігаються не лише всередині США, а і серед союзників Америки.
«Будь-яка надія Путіна на те, що ми збираємося відмовитися від нашої підтримки, надія роз’єднати нас, чи зменшити нашу підтримку, я думаю, з кожним місяцем така надія згасає», – сказав Салліван
Оглядаючись на рік, що минає, Джейк Салліван сказав, що ніхто не передбачав, що Україна зможе вистояти і завдяки підтримці союзників звільнити частину своїх територій.
Він сказав, що не може передбачити, скільки потрібно буде допомагати Україні боротися проти російської агресії, але запевнив, що адміністрація Байдена робить усе можливе, щоб збільшити шанси українців відстояти свою країну і одночасно зменшити негативні наслідки російської агресії проти України у світі – на ринках продовольчих товарів та в енергетиці.
«Мені невідоме майбутнє, я лише хочу запевнити, що зараз ми робимо все можливе, щоб максимізувати їхні шанси захистити свій суверенітет і територіальну цілісність і в той же час спробувати впоратися з наслідками цієї війни в усьому світі, що було, звичайно, важливою темою розмов саміту африканських лідерів щодо питань продовольчої та енергетичної безпеки», – наголосив Салліван.
Раніше у четвер, як повідомив «Голос Америки», Сенат США ухвалив закон, що дозволяє більші витратити на оборону, і який включає допомогу Україні у розмірі щонайменше 800 мільйонів доларів додаткового фінансування у сфері безпеки наступного року. Закон збільшив витрати до рекордних 858 мільярдів доларів США, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден.
Очікується, що законопроект про фінансування уряду на насутпний рік, який включає пакет допомоги Україні у близько 38 мільярдів доларів США, буде ухвалений Конгресом наступного тижня. Фінансування розраховане до кінця фінансового року, який у США закінчується 30 вересня 2023 року.
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