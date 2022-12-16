ЄС вніс до "чорного списку" російських посадовців і відповідальних за обстріли України

"Ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, які операції вона може розглядати". Так прокоментувала заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер нещодавню заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що здатність Росії розпочати великий наступ може бути відновлена наприкінці січня або в лютому.

Кулеба на брифінгу 13 лютого заявив, що, за його оцінками "російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого – це те, що вони планують".

В інтерв'ю The Economist, опублікованому 15 грудня, головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не має сумнівів, що росіяни знову спробують напасти на Київ.

Під час спілкування з пресою в п'ятницю Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, відповів на прохання преси прокоментувати інтерв'ю Залужного. Він, зокрема заявив, що з повагою ставляться до побоювань і оцінок українців щодо майбутнього ходу бойових дій, але відмовився говорити про те, що є можливим у наступні тижні.

Стан російського війська зараз поганий, додала Купер, але не виключила спроб Росії досягти просування взимку.

"Що стосується ситуації з Росією зараз, слід пам’ятати, що їхні війська – у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку або які дуже погано оснащені, а їхній бойовий дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни – у скрутному становищі", - .сказала Купер Голосу Америки.

Росіяни намагаються отримати територіальні здобутки в наступі на Україну, незважаючи на кількість жертв, а також нападають на цивільну інфраструктуру України, що є "тактикою відчаю", сказала Купер, відповідаючи на питання Голосу Америки щодо майбутніх спроможностей Росії.

Думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників

"Я думаю, варто поглянути на дві складові. Перша – це їхні [росіян] жорстокі та нищівні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Очевидно, що росіяни вдалися до такої тактики з відчаю та через повну зневагу до прав людини, цивільних і думку світової громадськості. Вони продовжують цю тактику. Я думаю, що ми можемо передбачити, що Росія продовжуватиме намагатися залякати українське цивільне населення та український уряд, щоб вони якимось чином підкорилися. Але цього не станеться. Я думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників.

Водночас, інший напрямок стратегії Росії полягає в тому, щоб просувати свої сили вперед, намагаючись отримати додаткові територіальні здобутки. Я думаю, що вони продовжать це робити, але саме у цьому – їхня слабка сторона – сили їхнього війська, бойовий дух, можливості, які вони мають, справді будуть перешкодою. Але те, як Росія веде бойові дії дуже відрізняється від того, як це роблять наші союзники чи українці. Росіяни справді кидають всі свої сили, своїх людей у м’ясорубку, не зважаючи на дуже високі втрати, з якими вони стикаються".

Купер вважає - не варто очікувати, що зима стане часом перепочинку. "Зима буде дуже динамічним часом, - сказала посадовиця. - Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".

Щодо забезпечення України зброєю, Кірбі сказав, що США перебувають у постійному контакті з Україною і намагаються забезпечити ті потреби, на які вказує Україна.

"Більшість безпекової допомоги Україні йде із наших сховищ, - додав він. - Тому необхідно переконатись, що ми продовжуємо допомагати їм захищати національну безпеку, а також захищати нашу національну безпеку".

"Вони [українці] говорять нам про свої потреби. Ми намагаємось якомога краще допомогти їм ці потреби задовольнити. Також, якщо ми не можемо це зробити, то шукаємо в інших місцях, в країнах в світі, які можуть допомогти закрити ці потреби", - додав Кірбі.

В роботі над статтею брала участь журналістка Голосу Америки Карла Бабб