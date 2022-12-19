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Росія продовжує обстріли української інфраструктури в той час, як Путін відвідує Білорусь
Через обстріли зранку в понеділок, в українській енергетиці склалась важка ситуація, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури, в десяти областях сходу та центру України та місті Київ введено графіки аварійних відключень, повідомили в "Укренерго".
"Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження", - йдеться у повідомленні, яке компанія розмістила в Telegram.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 30 з 35 дронів знищили українські засоби ППО.
Зі словами вдячності звернулась до українських захисників, а також працівників, які ремонтують інфраструктуру, посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Дякуємо сьогодні та щодня українським героям, які захищають повітря від нових атак безпілотників, націлених на цивільну інфраструктуру, та витримують люті морози, відновлюючи постачання води, світла та тепла", - написала вона в Twitter.
В понеділок має відбутись зустріч президента Росії Путіна з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують, що Росія може намагатись отримати підтримку від Білорусі і створити "інформаційні умови для нового етапу війни", однак зауважують, що здатність Росії провести новий ефективний наступ сумнівна.
В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні. Російські ЗМІ наводять слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав такі заяви "безпідставними".
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ЄС звинувачує Meta в порушенні правил конкуренції
Європейський Союз у понеділок звинуватив материнську компанію Facebook Meta в порушенні антимонопольних правил конкуренції в онлайн-рекламі бізнесу, що є ще одним заходом ЄС, спрямованим на обмеження влади великих технологічних компаній.
У скарзі, поданій після розслідування, розпочатого минулого року, виконавча комісія ЄС виступи проти того, що технологічна компанія пов’язала свій бізнес онлайн-реклами Facebook Marketplace з Facebook. Його такожу турбує, що Meta нав’язує конкурентам несправедливі умови торгівлі «задля власної вигоди».
Meta оскаржила звинувачення.
«Заяви Європейської комісії безпідставні, — заявив Тім Лемб, керівник відділу конкуренції Meta у регіоні EMEA. - Ми продовжуватимемо співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати, що наші інноваційні продукти сприяють споживачам і конкуренції».
Компанія заявила, що вивчить скарги та повністю співпрацюватиме з розслідуванням Комісії.
Комісія, провідний антимонопольний орган блоку з 27 країн, заявила, що, прив’язавши Marketplace до своєї соціальної мережі, користувачі Facebook автоматично отримають доступ до Marketplace, «хочуть вони цього чи ні», викликаючи занепокоєння, що це обмежує можливість для конкурентів, оскільки зв’язок дає Marketplace перевагу, з якою вони не можуть зрівнятись.
Meta також в односторонньому порядку нав’язує несправедливі умови конкурентам онлайн-реклами, які рекламують свої послуги у Facebook або Instagram, повідомила комісія. Компанія створює «невиправдані, непропорційні» умови обслуговування, які дозволяють Meta використовувати отримані від конкурентів дані що до реклами, на користь Marketplace.
Коли минулого року ЄС і Велика Британія розпочали подвійне розслідування щодо рекламного бізнесу компанії, орган блоку з питань конкуренції заявив, що підозрює Facebook у зборі «великої кількості даних» про дії своїх користувачів, які дозволяли йому орієнтуватись на певні групи клієнтів.
Якщо підтвердиться, ці дії стануть порушенням правил ЄС проти «зловживання домінуючим становищем на ринку».
Комісія заявила, що, за попередніми висновками, Meta домінує на ринку соціальних мереж ЄС, а також у медійній онлайн-рекламі в соціальних мережах на національних ринках блоку.
Компанії, які порушують антимонопольні правила ЄС, можуть бути оштрафовані на суму до 10% річного глобального доходу. Кінцевого терміну розслідування немає, і компанії можуть надати свої агрументи письмово або на усно на слуханнях.
«Їхня безпека – це наша безпека», – Ріші Сунак про допомогу Україні. Відео
«Володимир Зеленський і його народ дійсно, я вважаю, нас усіх надихнули… Є три пріоритети, які ми повинні розглянути, коли ми думаємо про наступний рік», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії
Кіссінджер закликає до перемовин про мир в Україні, Київ відкидає пропозицію
Ветеран американської дипломатії Генрі Кіссінджер заявив, що наближається час для перемовин про мир в Україні, щоб зменшити ризик нової руйнівної світової війни, але Київ відкинув його коментарі як «заспокоєння агресора» і сказав, що угода, яка передбачає здачу території, неможлива.
99-річний Кіссінджер, який ініціював політику зменшення напруги в холодній війні щодо Радянського Союзу як держсекретар під час президентів-республіканців Річарда Ніксона та Джеральда Форда, неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним, відколи той уперше став президентом у 2000 році.
Не видно кінця конфлікту, спричиненому вторгненням Путіна в Україну 24 лютого, у результаті якого загинули десятки тисяч людей і мільйони вигнали з домівок. США та західні союзники розкритикували вторгнення.
Росія зараз контролює близько п'ятої частини України.
У Кремлі кажуть, що Київ повинен визнати анексію Москвою південних і східних регіонів. Україна каже, що кожен російський солдат повинен покинути територію країни, включаючи Крим, куди Росія вторгнулась в 2014 році. Київ подав заявку на вступ до НАТО після того, як Москва оголосила про наступні анексії у вересні.
«Наближається час спиратися на стратегічні зміни, які вже були здійснені, і інтегрувати їх у нову структуру для досягнення миру шляхом переговорів», — писав Кіссінджер у журналі The Spectator.
"Мирний процес повинен пов'язати Україну з НАТО, як би це не було виражено. Альтернатива нейтралітету більше не має сенсу", - написав Кіссінджер.
Кіссінджер сказав, що в травні він запропонував припинення вогню, за яким Росія відійде на лінію фронту до лютневого вторгнення, але Крим буде предметом «переговорів».
Конфлікт на сході України почався в 2014 році після того, як в Україні було повалено проросійського президента, Росія вторглась до Криму, а підтримувані Росією сили воювали проти українських Збройних сил на сході України.
"Містер Кіссінджер досі нічого не зрозумів. Ні природи цієї війни, ні її впливу на світовий порядок", - зазначив у Telegram помічник президента України Михайло Подоляк.
«Рецепт, який екс-держсекретар просуває, але боїться вимовити вголос, простий: заспокоїти агресора, пожертвувавши частиною України з гарантіями ненападу проти інших держав Східної Європи.
Всім прихильникам простих рішень варто пам'ятати про очевидне: будь-яка угода з дияволом - поганий мир за рахунок українських територій - буде перемогою Путіна і рецептом успіху для автократів у всьому світі", - заявив він.
Офіційні особи Кремля не надали коментарі увечері в неділю.
Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник аналітичного центру Фонду Карнегі, також відхилив пропозицію Кіссінджера, написавши у Twitter:
"Генрі Кіссінджер закликає до припинення вогню вздовж довоєнних кордонів 2/24, в той час як Росія відмовляється від своїх завоювань і переговорів щодо території, захопленої в 2014 році. Чого Кіссінджер не допускає, так це політики з обох сторін, яка робить цю ідею неможливою зараз, можливо, ніколи".
Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав в інтерв’ю, опублікованому в суботу, що хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.
Путін говорить про те, що він називає «спеціальною військовою операцією» Росії, як про переломний момент, коли Росія нарешті протистояла західному блоку на чолі зі Сполученими Штатами, який намагався отримати вигоду з розпаду Радянського Союзу в 1991 році, знищивши Росію.
Україна та Захід кажуть, що у Путіна немає виправдання тому, що вони називають війною імперської окупації. Кіссінджер попередив, що бажання зробити Росію «безсилою» або навіть прагнути розпаду Росії може спровокувати хаос. Ні Україна, ні будь-яка західна держава не виступають на підтримку цих шляхів.
Британія закликає до безперебійних військових постачань Україні 2023 року
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликає, щоб західні партнери і в наступному 2023 році «зберігали, або підвищили» підтримку України для протидії російській агресії.
...Ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир.Ріші Сунак
На підтвердження власних намірів Велика Британія оголосила про наміри забезпечення української армії «постійним потоком необхідних артилерійських боєприпасів упродовж 2023 року» зокрема в межах свого контракту на £250 мільйонів ($305млн.)
«Велика Британія вже є провідним постачальником оборонної допомоги Україні включно з ракетними системами залпового вогню, а нещодавно ми надали 125 зенітних гармат. Також ми з лютого забезпечили 100 000 набоїв у постачаннях, які пов’язані з успішними операціями з відвоювання території України», - йдеться в урядовому повідомленні Лондона.
Повідомлення оприлюднене 19 грудня в день візиту Ріші Сунака до Латвії, де він обговорюватиме питання безпеки на північному сході Європи і в регіоні Балтії з керівниками десяти країн учасниць Об'єднаних експедиційних сил.
До Спільних експедиційних сил входять Велика Британія, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Фінляндія.
Ріші Сунак також відвідає Естонію, де базуються британські військові в межах програми присутності військ НАТО у східних країнах альянсу у відповідь на агресію Росії в Україні.
«Від полярного кола до острова Вайт Сполучене Королівство і наші європейські союзники діють скоординовано у відповідь на вторгнення в Україні, і ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир», - сказав британський прем’єр-міністр.
Британський уряд повідомляє, що на зустрічі в Латвії йтиметься також про допомогу Україні засобами протиповітряної і протиракетної оборони та іншою зброєю.
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Країни Об'єднаних експедиційних сил також домовлятимуться про «зміцнення співпраці, посилення обміну даними розвідки, активізацію захисту від гібридних загроз і оборони об'єктів інфраструктури».
Партнери планують обговорити процес набуття Швецією та Фінляндію повного членства в НАТО.
Всі 30 країн НАТО влітку підписали протокол про вступ Швеції та Фінляндії, і 28 з них вже ратифікували документи, але цього ще не зробили Туреччина і Угорщина.
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