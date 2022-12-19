ЄС звинувачує Meta в порушенні правил конкуренції

Європейський Союз у понеділок звинуватив материнську компанію Facebook Meta в порушенні антимонопольних правил конкуренції в онлайн-рекламі бізнесу, що є ще одним заходом ЄС, спрямованим на обмеження влади великих технологічних компаній.

У скарзі, поданій після розслідування, розпочатого минулого року, виконавча комісія ЄС виступи проти того, що технологічна компанія пов’язала свій бізнес онлайн-реклами Facebook Marketplace з Facebook. Його такожу турбує, що Meta нав’язує конкурентам несправедливі умови торгівлі «задля власної вигоди».

Meta оскаржила звинувачення.

«Заяви Європейської комісії безпідставні, — заявив Тім Лемб, керівник відділу конкуренції Meta у регіоні EMEA. - Ми продовжуватимемо співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати, що наші інноваційні продукти сприяють споживачам і конкуренції».

Компанія заявила, що вивчить скарги та повністю співпрацюватиме з розслідуванням Комісії.

Комісія, провідний антимонопольний орган блоку з 27 країн, заявила, що, прив’язавши Marketplace до своєї соціальної мережі, користувачі Facebook автоматично отримають доступ до Marketplace, «хочуть вони цього чи ні», викликаючи занепокоєння, що це обмежує можливість для конкурентів, оскільки зв’язок дає Marketplace перевагу, з якою вони не можуть зрівнятись.

Meta також в односторонньому порядку нав’язує несправедливі умови конкурентам онлайн-реклами, які рекламують свої послуги у Facebook або Instagram, повідомила комісія. Компанія створює «невиправдані, непропорційні» умови обслуговування, які дозволяють Meta використовувати отримані від конкурентів дані що до реклами, на користь Marketplace.

Коли минулого року ЄС і Велика Британія розпочали подвійне розслідування щодо рекламного бізнесу компанії, орган блоку з питань конкуренції заявив, що підозрює Facebook у зборі «великої кількості даних» про дії своїх користувачів, які дозволяли йому орієнтуватись на певні групи клієнтів.

Якщо підтвердиться, ці дії стануть порушенням правил ЄС проти «зловживання домінуючим становищем на ринку».

Комісія заявила, що, за попередніми висновками, Meta домінує на ринку соціальних мереж ЄС, а також у медійній онлайн-рекламі в соціальних мережах на національних ринках блоку.

Компанії, які порушують антимонопольні правила ЄС, можуть бути оштрафовані на суму до 10% річного глобального доходу. Кінцевого терміну розслідування немає, і компанії можуть надати свої агрументи письмово або на усно на слуханнях.