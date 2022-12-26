Попри війну, Україна експортувала більше 20 млн тонн зерна

Україна в 2022-2023 році експортувала 21 478 000 тонн зернових та зернобобових культур, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, пишуть українські ЗМІ. Станом на 21 грудня, раніше повідомляли в міністрерстві, темпи експорту були на 31% менші, ніж минулого маркетингового року.

В Європейські Комісії зазначили - до російської війни, Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей.

Війна Росії проти України спричинила зриви експортних поставок в 2022 році.

"Коли транспортні шляхи були заблоковані, чи зруйновані, вона не могла експортувати", - твітує Єврокомісія.

За посередництва ООН та Туреччини, було втілено "Зернову ініціативу", яка дозволила розблокувати експорт українського зерна через порти Чорного моря.

В рамках Чорноморської ініціативи сотні кораблів перевезли зерно через Чорне море, поставки перевищили 15 мільйонів тонн, повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділ Караісмаїлоглу, пише турецька новинна агенція Anadolu.

Також ЄС організував наземні шляхи транспортування зерна, так звані "шляхи солідарності".

"Наші шляхи солідарності допомогли експортувати 20 млн тонн українського зерна та сільгосппродукції", - твітує Єврокомісія.

Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, заявляв минулого місяця Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.

Україна також оголосила програму "Зерно з України", в рамках якої планується надіслати 60 кораблів із зерном. Метою програми - забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії. Програма отримала широку міжнародну підтримку.

ООН вказує, що війна Росії в Україні призвела до загострення проблеми голоду в світі.

США минулого тижня запровадили санкції проти 10 російських установ, пов'язаних з агресивними діями Росії в Чорному морі.