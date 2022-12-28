Російська армія готує Крим до війни, повідомляють місцеві мешканці

Влада незаконно анексованого Росією Криму розпочала будівництво інженерних укріплень на випадок бойових дій. Уздовж західного узбережжя півострова зводиться оборонна лінія, що складається з траншей, окопів, протитанкових пірамід та мінних полів. Мешканці півострова публікують у соцмережах фотознімки цих споруд та питають, для чого все це потрібно.

Чорноморське

Перші повідомлення про траншеї на кримському узбережжі з'явилися 9 грудня. “А що це у нас на пляжі якісь ями? Готуємось до нападу з моря?” — написав у телеграм-чаті селища міського типу Чорноморське місцевий житель Ігор Солтан.

Інший користувач висловив припущення, що траншеї вирили з метою оборони. “Мобілізовані будують укріпрайон. [У селах] Міжводне, Північне те саме — перекопали всі пляжі”. Про це користувач почув нібито на зустрічі із головою адміністрації Чорноморського району Олексієм Михайловським. Втім, отримати підтвердження, що така зустріч відбулася і що чиновник справді давав такі пояснення, не вдалося.

У телеграм-каналі “Кримський вітер” опубліковали фото- та відеозаписи з виритими траншеями.

За одною із версій зі слів “адміністрації” селища, окупаційна влада нібито вирішила протягнути до дитячого пляжу водопровідну трубу — для цього вирили траншеї. І деяких місцевих мешканців така версія цілком влаштовує. На її підтвердження вони вказують , що глибина траншей досягає півтора метра, а ширина – близько 1 метра. Такі розміри, за їхніми словами , не дозволяють військовослужбовцям укритися у разі бойових дій.

Водночас, інші жителі Чорноморського звертають увагу на те, що траншеї мають характерну зигзагоподібну форму — саме так зазвичай виглядають рови, що створюють для оборони місцевості. До того ж на деяких знімках видно людей у військовій формі. Робітники, які риють траншеї в цивільних цілях, зазвичайтвиглядають інакше, пишуть користувачі.

Крім цього, минулого року цей пляж вже реконструювали . Робітники відремонтували тротуари вздовж проїжджої частини та облаштували нові пішохідні доріжки. Тому те, що окупаційна влада вирішила провести на пляж воду через рік після завершення ремонтних робіт, викликає здивування.

Так звана “адміністрація” Чорноморського району фактично підтвердила, що рівчаки на березі копають військові. “Це знаходиться у безпосередньому віданні Міністерства оборони РФ”, — йдеться у роз'ясненні, яке надали журналістам Радіо Свобода співробітники призначеної Росією районної адміністрації.

Поблизу набережної колись розташовувалися кілька військових об'єктів: колишні позиції ППО, закинута окрема ракетна технічна частина (військова частина А-2091), територія колишнього 296-го Констанцського дивізіону ракетних катерів, а також колишні позиції для розміщення зенітно-ракетних систем С-200. Чи використовуються ці об'єкти під час військового вторгнення в Україну, невідомо. Проте українські військові експерти вважають , що саме у Чорноморському російська армія зберігає боєприпаси для зенітно-ракетних та берегових комплексів.

Молочне

15 грудня нові берегові загородження з’явилися за 55 кілометрів від Чорноморського — на пляжі на околицях села Молочне Сакського району. По дорозі до пляжу російські війська перекрили дорогу та розмістили саморобні таблички, які попереджають про мінування території.

У Головному управлінні української розвідки повідомили , що російські військові “намагаються додатково зміцнити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту”.

“Вздовж берега обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей. Додатково встановлюються так звані “зуби дракона” — ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки,” — розповіли в ГУР.

Розміщення загороджень у цій частині західного узбережжя Криму також не випадкове. Поблизу знаходиться одразу кілька російських військових об'єктів. По-перше — 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс військ повітряно-космічної оборони. По-друге – діючий дивізіон ППО, оснащений зенітно-ракетними системами С-300. По-третє, трасовий радіолокатор “Скеля-2М”. Не виключено, що російське командування очікує на те, що українські війська висадяться на узбережжя для захоплення цих стратегічно важливих об’єктів.

Неподалік також знаходяться військовий аеродром у селищі Новофедорівка, на якому влітку відбулася серія вибухів, Кримська військово-морська база в бухті Донузлав та авіаремонтний завод в Євпаторії, де обслуговуються російські штурмовики Су-25.

Міжводне

Фотографії траншей, виритих на пляжі у селищі Міжводне Чорноморського району з’явилися у мережі 18 грудня. Такод на пляжі з'явилися обладнані вогневі точки, укріплені мішками з піском. Такі споруди складно переплутати з траншеями, викопаними для прокладання комунікацій.

Зіставлення опублікованих кадрів зі знімками з телеграм-каналу бази відпочинку “Круїз” та фотографіями кафе “Нептун” у Міжводному доводить, що окопи були вириті саме в цьому населеному пункті.

У представництві президента України в Автономній республіці Крим повідомили , що російські військовослужбовці вимагають від мешканців Міжводного, які володіють нерухомим майном на узбережжі, “все звільнити та залишити” під приводом, що вони заважають будувати оборонні споруди. Радіо Свобода не вдалося оперативно зв'язатися з власниками пансіонатів у прибережній зоні для отримання коментарів.

Західні й північні укріплення

Схоже, російська армія готується до оборонних дій і на південному заході півострова. Останнім часом жителі Севастополя неодноразово бачили на вулицях трали, які перевозили бетонні модулі для спорудження довгострокових вогневих точок. Автопоїзди із залізобетонними виробами помітили на проспекті Жовтневої Революції, на Камишовому шосе та на вулиці Вакуленчука . В останньому випадку, судячи з напрямку руху, трал міг їхати у бік бухти Козачої, де дислокується 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти.

Раніше, у листопаді, російські військові будували лінії укріплень у північній частині Криму — у районі Армянська та КПВВ “Чонгар”. На це звернув увагу OSINT-фахівець Бенджамін Пітте. Він опублікував кілька супутникових знімків, на яких видно, як будівельна техніка відновлює старі траншеї та риє нові.

Що далі

Про те, що бойові дії найближчим часом можуть перекинутися на територію Кримського півострова, останнім часом у ЗМІ пишуть часто. Наступною метою для української армії, як вважають експерти, може стати місто Мелітополь у Запорізькій області, яке називають “воротами до Криму”. Якщо Україна поверне контроль за цим населеним пунктом, то російській армії доведеться відступити на територію півострова.

Офіційні представники кримської окупаційної адміністрації не заперечують, що у Криму активно ведуться фортифікаційні роботи. 18 грудня речник російського так званого “парламенту” Криму Володимир Константинов заявив , що берегові загородження будуються незважаючи на те, що півострову ніщо не загрожує, і що “ніякої паніки серед кримчан немає”. “Це буде дуже хороша навчальна база після завершення спецоперації. Треба ж десь вивчати солдатів, вивчати спецбатальйони для проведення різних спецоперацій”, — пояснив чиновник. Раніше про будівництво укріплень говорив і призначений Кремлем “голова” Криму Сергій Аксьонов.