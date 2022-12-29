Неправдиве українське походження та російський олігарх. Прокуратура США розслідуватиме новобраного конгресмена

Федеральна прокуратура США розслідує справу новообраного конгресмена Джорджа Сантоса після того, як республіканець з Нью-Йорка збрехав у своєму резюме. Провідні американські ЗМІ повідомляють, що федеральна прокуратура перевіряє фінансовий стан Сантоса, зокрема походження 700 тисяч доларів, за рахунок яких він фінансував свою виборчу кампанію.

Також з’являються нові подробиці про зв’язок Сантоса з російським олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна. Поки журналісти знаходять нові докази неправдивості його заяв, демократи закликають його піти у відставку.

Джордж Сантос, який був обраний у листопаді як перший відкритий гей-республіканець, визнав, що сказав неправду про своє походження, освіту та досвід роботи. ЗМІ також дізналися, що він має багатотисячну заборгованість за оренду та багаторічний шлюб, про який він ніколи не повідомляв.

Перша публікація зі звинуваченнями на адресу Сантоса з’явилася у газеті New York Times минулого тижня. Після цього тему підхопили інші медіа, зокрема CNN, які опублікували подальші свідчення неправдивих даних. Після тижневої мовчанки Сантос вибачився, але в інтерв’ю газеті New York Post сказав: «Мої гріхи тут прикрашають моє резюме. Мені шкода».

Адвокат Сантоса назвав «наклепницькими» повідомлення про те, що той збрехав про навчання в коледжі та про досвід роботи. Зокрема, Сантос під час своєї кампанії сказав, що працював у відомих фінансових фірмах – Goldman Sachs і Citigroup.

Але в інтерв’ю New York Post Сантос сказав, що «ніколи не працював напряму» в жодній з цих фірм, сказавши, що «невірно висловився», а насправді мав на увазі, що працював у компанії під назвою Link Bridge на посаді віце-президента, де він мав справу з обома фінансовими гігантами.

Він також зізнався, що не навчався в коледжі, хоча раніше стверджував, що отримав диплом у коледжі Барух у Нью-Йорку у 2010 році. «Я не закінчував жодного вищого навчального закладу. Мені соромно і шкода, що я прикрасив своє резюме», - сказав він, додавши, що «ми всі робимо дурниці в житті».

Опонент від Демократичної партії, який програв йому на виборах, Роберт Циммерман висловив надію, що Міністерство юстиції США, Комітет з питань етики Палати представників та інші сили втрутяться, щоб не допустити Сантоса до Конгресу.

Джодж Сантос і Україна

Новобраний 34-х річний член Конгресу Джордж Сантос визнав, що говорив неправду про своє життя, включно зі своїм походженням, зокрема, коли він стверджував, що частково походить з єврейської родини з України.

Він також виступав проти американської допомоги Україні, у своїх твітах він звинувачував президента Джо Байдена у тому, що той хоче відправити в Україну американських солдатів та називав Україну «тоталітарним режимом» в інтерв’ю Washington Post вже після нападу Росії на Україну.

«Це не те, що Україна є великою демократією. Це тоталітарний режим. Вони не є великим бастіоном свободи», – сказав Washington Post майбутній конгресмен, який вважає, що українці «вітали росіян» на своїй території, і що українці на сході «почуваються більше росіянами, ніж українцями».

«Українське прізвище змінили заради виживання»

Увагу журналістів привернуло твердження Сантоса, що його батько був католиком, а мати – єврейкою, і що «обидві віри – мої». На веб-сайті його кампанії мовиться, що його «бабуся і дідусь втекли від переслідувань євреїв в Україні, оселилися в Бельгії та знову втекли від переслідувань під час Другої світової війни».

За його словами, історичне єврейське ім’я його матері було «Забровський». Під час виступу в Fox News Digital Show у лютому Сантос сказав, що його дідусь і бабуся по материнській лінії змінили своє єврейське прізвище.

«Ми не носимо українське прізвище. Багато людей, які є нащадками біженців Другої світової війни або тих, хто пережив Голокост, змінили імена та документи заради виживання. Тому я не ношу родинне прізвище, яке було б Забровський. Я ношу дівоче прізвище моєї матері, яка є голландською лінією сім’ї».

В інтерв’ю виданню Jewish Insider Сантос сказав, що він є нерелігійним євреєм, але під час шабату відвідує синагоги в Грейт-Нек. Він активно агітував ортодоксальних євреїв голосувати, а в неділю Сантос приєднався до церемонії запалювання свічок Республіканської єврейської коаліції на Лонг-Айленді.

Але провівши дослідження жураналісти різних видань стверджують, що жодних українських, чи єврейських предків Сантос не має. Репортери CNN звернулися до Меган Смоленяк, письменниці та професійного генеалога, яка сказала, що «немає жодних ознак єврейської та/або української спадщини та жодних ознак зміни імен в родині».

Часопис нью-йоркської єврейської громади Forward говорить, що веб-сайт myheritage.com вказує, що батьки матері Сантоса народилися в Бразилії до приходу до влади нацистів. Дідусь, Пауло Орта Деволдер, народився у 1918 році, бабуся – Розаліна Карузо Орта Деволдер, у Ріо в 1927 році. Журналісти знайшли і онлайн-некролог матері Сантоса, Фатіми Альзіри Карузо Орта Деволдер, яка померла в 2016 році, в якому говориться, що вона народилася в Нітерої, передмісті Ріо-де-Жанейро, 22 грудня 1962 року.

Після публікації викриття про спадщину Сантоса, опонент Сантоса від Демократів, Ціммерман сказав, що «це одна з найпідліших речей, які ви можете зробити» – фактично «використовувати одну з найбільших трагедій світу, смерть 6 мільйонів, як політичний трюк».

Обрання Сантоса фінансував родич російського олігарха – Daily Beast

У середу часопис Daily Beast написав, що двоюрідний брат і «касир» одного з найвідоміших російських олігархів вклав десятки тисяч доларів у обрання Сантоса. Журналісти видання говорять, що 32 800 доларів надійшли від Ендрю Інтратера, який є двоюрідним братом Віктора Вексельберга, одного з найбагатших і найвпливовіших людей в оточенні російського президента Володимира Путіна. Загалом вони кажуть, що родич Вексельберга надав 56 100 доларів різним комітетам, пов’язаним з Сантосом.

Газета нагадує, що Інтратер став загальновідомим, коли з’ясувалося, що його фірма заплатила півмільйона доларів давньому агенту колишнього президента Дональда Трампа Майклу Коену, з яким Інтратер мав сотні телефонних дзвінків і текстових повідомлень під час президентської кампанії 2016 року. Через санкції, накладені на Вексельберга, Міністерство фінансів США заморозило майже всі активи компанії Інтратера.

Інтратер або Сантос негайно не відповіли на ці звинувачення.

Сантос у своїх публічних виступах наполягає, що він «не є злочинець» і незважаючи на скандали, навколо цілого списку неправдивих відомостей, Сантос заявив, що складе присягу 3 січня і обійме посаду в Палаті представників США.