Москва змушена визнавати болісні втрати російської армії в Україні

В Росії у перші дні 2023 року лунають незвичні визнання значних втрат у ході російської війни на території України і гучна критика та вимоги покарати російського командування за прорахунки.

Підтвердження Москвою втрат на полі бою є рідкістю. Але удар по Макіївці був такий смертельний, що замовчування було неможливим.

Причиною спалаху невдоволення стало рідкісне зізнання міністерства оборони Росії про загибель, як сказав речник у Москві, 63 російських військових у новорічну ніч у місті Макіївка у захопленій російськими силами частині Донецької області.

Московський військовий речник заявив, що там українці застосували отримані від США ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Українські військові це не підтверджують і не подають подробиць, але в одному зі зведень речника у Києві було згадано, що артилеристи Збройних сил України поцілили в об’єкт у Макіївці і знищили російську військову техніку.

З неофіційних джерел повідомляють в Макіївці могли загинути 300 або 400 росіян.

У Москві цифри про сотні загиблих в Макіївці називають завищеними, але західні журналісти в Росії вказують, що навіть повідомлення загибель понад шістдесяти їхніх військових є найбільшим офіційним російським визнанням втрат внаслідок одного випадку.

«Підтвердження Москвою втрат на полі бою є рідкістю. Але удар по Макіївці був такий смертельний, що замовчування було неможливим», - наголосив британський кореспондент Стів Розенберґ у Twitter.

Деякі західні ЗМІ цитують російських так званих «воєнних блогерів», частина з них анонімні, які обурені кількістю загиблих, як припускають, нещодавно мобілізованих у Росії рекрутів.

Російські критики невдоволені тим, що солдати були скупчені і можливо розташовані біля складу амуніції, який також, як припускають, вибухнув.

Агентство Reuters згадує депутата верхньої палати російського парламенту Ґріґорія Карасіна, який вимагав не лише більш жорстоких ударів по Україні, але й того, що він назвав «внутрішнім аналізом» втрат.

Інший російський депутат Серґей Міронов згідно з повідомленням вимагав карної відповідальності для посадовців, які не захистили російських солдатів.

Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження.

Генеральний штаб Збройних Сил України 3 січня повідомив, що загальні втрати Росії з початку лютневого вторгнення перевищують приблизно 108 тисяч військових.

Українське військове відомство використовує у своїх повідомленнях термін «ліквідовані», не пояснюючи чи там йдеться лише про вбитих, чи про об’єднану кількість вбитих і поранених росіян.

Офіційно Москва як також і Київ уникають оприлюднення даних про свої загальні поточні втрати.

Росія сподівається виснажити Українців

Удар по Макіївці стався у ніч з 31 грудня на 1 січня якраз тоді, як Росія здійснювала чергову велику хвилю бомбардувань Києва та інших міст України з застосуванням крилатих і балістичних ракет та дронів з вибухівкою.

Український президент Володимир Зеленський, який фактично щоденно аналізує перебіг російської війни, не згадував російські втрати в Макіївці.

Натомість у зверненні увечері 2 січня він повідомив, що Москва готує нові великі хвиль російських бомбардувань України зокрема із застосуванням виготовлених в Ірані дронів з вибухівкою.

«Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики», - сказав Зеленський.

Він закликав українських військових, зокрема сили протиповітряної оборони, докласти зусиль, «щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».

Володимир Зеленський також повідомив, що обговорював з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн аспекти фінансової допомоги Україні, а також про приготування саміту Україна - ЄС наступного місяця.

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