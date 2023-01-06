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Москва обіцяє на 36 годин припинити вогонь в Україні, але світ вимагає кінця війни, а не паузи
Вслід за Україною чільні представники США та Європи обурено засудили заяви Москви про наміри тимчасово припинити вогонь в Україні з нагоди Різдва за Юліанським календарем - вперше від початку лютневого російського вторгнення, яке призвело до багатотисячних жертв, велетенських руйнувань і мільйонів біженців.
Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді , коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо.Володимир Зеленський
Зранку 6 січня з України повідомляли, що в першій половині дня росіяни атакували українські позиції та обстріляли зокрема місто Краматорськ поблизу смуги фронту на Донеччині.
Напередодні президент Володимир Зеленський, окремо звертаючись російською мовою до громадян Росії, відкинув оголошення Путіна про одностороннє припинення вогню з полудня 6 січня до кінця 7 січня, заявивши, що «Кремль використовує передишки на війні, щоб продовжувати війну з новою силою».
«Щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Треба, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин, хоча б на Різдво звільнитися від свого ганебного страху перед однією особою в Кремлі», - сказав Зеленський.
Він наголосив росіянам: «Зупинити війну - це означає припинити агресію вашої держави».
«Навіть коли ваші ракети і дрони не б'ють по наших міста, терор на окупованих територіях триває. Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо», - підкреслив Володимир Зеленський.
Президент США Джо Байден заявив, що він не має бажання реагувати на висловлювання Путіна, але зауважив, що російський президент «був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки».
(Путін) був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки.Джо Байден
Речник американського Державного департаменту Нед Прайс сказав: «Якби Росія справді була серйозною щодо миру, щоб покласти край цій війну, то вона б вивела свої війська з суверенної території України. Саме це було б припиненням війни. Саме це ми закликали Росію зробити. До цього закликають українці. Увесь світ закликає Росію зробити це».
Президент Європейської ради Шарль Мішель у дописах англійською і українською мовами в Twitter наголосив, що в даній ситуації «є агресор - Кремль, і жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки».
«Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми», - підкреслив посадовець ЄС.
«36-годинна пауза в російських нападах не зробить нічого для наближення перспектив миру», - заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, додавши, що «Росія повинна назавжди забрати свої війська, відмовитися від нелегального контролю над українськими територіями і покласти край своїм варварським нападам на невинних цивільних»
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Обрання спікера Палати представників: подробиці третього дня суперечок та протистояння. Відео
В Конгресі Сполучених Штатів уже третій день не можуть обрати спікера Палати представників. Це третя за важливістю посада в США - після президента та віце-президента. Республіканці, які здобули більшість у Палаті представників, не можуть дійти згоди щодо кандидатури свого лідера.
- Голос Америки
Bradley та Patriot принесуть Україні перевагу на полі бою, поки Росія експортує насильство - Пентагон
Надані Сполученими Штатами Америки БМП "Бредлі" та ППО "Патріот" у найближчому часі принесуть Україні перевагу на полі бою. Бронетехніка транспортуватиме механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Українї, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі. Про це у четвер, 5 січня, під час брифінгу сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
Він також зауважив, що БМП "Бредлі" - це не танк, але “вбивця танків”.
Представник Пентагону повідомив, що вже в п`ятницю, 6 січня, буде оприлюднено більше інформації від Пентагону щодо наступного пакету допомоги, навчання і термінів, упродовж яких українці зможуть опанувати отриману техніку.
Яке раніше писав Голос Америки, кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бабб повідомляла, що, згідно з її джерелами, 50 БМП "Бредлі" будуть включені вже у наступний пакет військової допомоги Україні.
Райдер розповів, що у період з квітня минулого року інструктори США навчили користуватися американським обладнанням 3100 українців. Наразі планується навчати більші групи, зокрема у Німеччині за пару тижнів - близько 500 осіб щомісяця. Загалом близько 12 000 українських військових пройшли спеціалізоване навчання у різних країнах світу.
На запитання, чому стільки часу Штатам зайняло рішення надати бронетехніку, речник Пентагону відповів: “Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, виходячи з ситуації та нагальних потреб. Зараз ми перебуваємо на такому етапі цієї битви, коли можемо забезпечити належне навчання та дати українцям змогу підтримувати системи "Бредлі" та "Патріот", щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні окупованих територій", - сказав він.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія була на порозі Києва, ситуація кардинально відрізнялася, і проводити тоді довгострокову підтримку та логістику було набагато складніше.
Райдер нагадав, що йдеться про суверенні рішення окремих країн у всьому світі, які об’єднуються, щоб підтримати Україну, дати їй найкращий можливий шанс у захисті своєї батьківщини.
Посадовець зауважив, що США здійснюють провідну роль у координації міжнародних зусиль для допомоги Україні, у тісній співпраці з НАТО та іншими міжнародними союзниками. “Разом з партнерами ми постійно реагуємо на найбільш нагальні потреби України, а також визначаємо, як ми, міжнародна спільнота, можемо якнайкраще підтримати її боротьбу більш всеохопним і більш інтегрованим способом - не лише для захисту, але й для повернення захоплених територій”, - сказав Райдер.
“Поки росіяни не вирішать залишити Україну, ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі для захисту своєї батьківщини”, - додав посадовець Пентагону.
Реагуючи на скептицизм довкола новини про перемирʼя, Райдер додав: “Враховуючи тривалий послужний список Росії у сфері пропаганди і дезінформації та її невпинні атаки на українські міста і цивільне населення, вважаємо, якби Росія була справді зацікавлена в припиненні насильства та кровопролиття, які вони принесли українцям, то вона негайно вийшла б з України".
Але цього, сказав, Райдер, схоже, не буде, і тому США будуть й далі зосереджені на безпекловій підтримці України, "оскільки вони воюють, захищаючи свою країну".
"Росія виглядає досить успішною у експорті насильства, але не в експорті правди”, - сказав речник Пентагону. Того ж дня президент Росії Володимир Путін закликав українську сторону «оголосити режим припинення вогню» на різдвяні свята.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати мають намір поставити Україні БМП «Бредлі», а Німеччина — БМП «Мардер» та підготувати українських військових для роботи з ними. Також Німеччина готова поставити Україні додаткову батарею ППО Patriot.
США планують надати Україні бойові бронемашини Bradley, а Німеччина - Marder та Patriot. Відео
США планують надати Україні бойові бронемашини Bradley, а Німеччина бойові машини піхоти Marder та систему протиракетного захисту Patriot. Обидві країни планують навчити українських військових використовувати цю техніку.
Спікера Палати представників не обрали і з 7-го разу. Маккарті не відступає
У Палаті представників конгресу США третій день поспіль відбуваються вибори спікера. У четвер група законодавців правого спрямування знову заблокувала обрання конгресмена від Каліфорнії Кевіна Маккарті на цю посаду – так вони висловили свій протест проти того, що він «недостатньо відданий» інтересам консерваторів.
Голосування у четвер дуже нагадували попередні два дні: Маккарті, законодавець з 16-річним стажем і нинішній лідер республіканців у Палаті представників, не набрав необхідної більшості, щоб стати новим лідером нижньої палати Конгресу, що складається з 435 членів.
У сьомому турі голосування його підтримав 201 республіканець, стільки ж, скільки було під час деяких попередніх шести голосувань у вівторок і середу. Йому не вдалося набрати більше голосів, хоча він і намагався запропонувати групі дисидентів нові поступки – зокрема, щодо правил, що регулюють роботу Палати представників.
У восьмому турі Маккарті не подавав жодних ознак того, що він відмовиться від боротьби за посаду, яка згідно з Конституцією США, зробить його третьою за значимістю офіційною особою у США після президента та віце-президента.
На новій 118-ій сесії Конгресу республіканці мають невелику перевагу над демократами (222-212), плюс одна вакансія, тобто Маккарті зможе отримати більшість голосів, лише якщо втратить підтримку максимум чотирьох республіканців.
Маккарті вже погодився з декількома вимогами правих законодавців. Зокрема, він погодився з тим, що навіть одного депутата достатньо, щоб розпочати голосування у Палати представників щодо звільнення спікера, якщо вони не схвалюють його роботу.
Він також пообіцяв надати деяким консерваторам ключові посади в комітетах, а також поставити на голосування в Палаті представників деякі з їхніх законодавчих пріоритетів. Серед них – встановлення обмежень на строк повноважень для законодавців і посилення прикордонного контролю, щоб стримати мігрантів без документів, які потрапляють до США через південно-західний кордон з Мексикою.
Без спікера Конгрес не може почати роботу
Оглядачі, навіть старожили, таких виборів не пригадують. Останній випадок, коли ані республіканець, ані демократ не були обрані на посаду спікера Палати представників у першому турі голосування, стався 100 років тому.
Робота Конгресу починається з обрання спікера в Палаті представників, без спікера законодавці, – новообрані або ті, що в результаті проміжних виборів залишилися в Палаті, - не можуть бути приведені до присяги.
Таким чином, нова республіканська більшість не може сформувати комітети Палати представників, щоб розпочати розгляд законодавства. Вони також не можуть розпочати обіцяне ними розслідування демократичної адміністрації президента Джо Байдена, не можуть взаємодіяти з виборцями у своїх округах.
Троє потенційних керівників комітетів Палати представників з питань національної безпеки – конгресмен Майкл МакКол, Майк Роджерс – із збройних сил і Майк Тернер – із розвідки, усі прихильники Маккарті, припустили, що затримка у виборі спікера Палати може поставити під загрозу національну безпеку США.
«Ми не можемо дозволити, щоб особиста політика поставила під загрозу безпеку Сполучених Штатів», – йдеться у заяві трьох законодавців.
За Маккарті агітує навіть Трамп, але і це не допомагає переконати консерваторів
Четверте голосування, за допомогою якого намагалися вийти з глухого кута, відбулося через кілька годин після того, як колишній президент США Дональд Трамп публічно закликав обрати спікером Палати представників Маккарті, законодавця, якого він назвав «мій Кевін».
Трамп попередив незначну республіканську більшість «не перетворювати великий тріумф на гігантську та ганебну поразку».
«Настав час святкувати, ти цього заслужив. Кевін Маккарті зробить хорошу роботу, і, можливо, навіть чудову роботу – просто дивіться!» – сказав Трамп.
Але нова заклики Трампа до "дисидентів", які виступають проти Маккарті, не мають ефекту, вони не змінили жодного голосу на користь Маккарті.
Конгресменка від Республіканської партії Лорен Боберт, яка входить до блоку проти Маккарті, заявила в середу в Палаті представників, що Трамп «повинен сказати Кевіну Маккарті: «Сер, у вас немає голосів, і настав час відкликати свою кандидатуру».
Байден сказав, що республіканська боротьба в Палаті представників «не моя проблема», але додав: «Я просто думаю, що це трохи соромно, що це займає стільки часу… а решта світу дивиться. Вони дивляться на те, знаєте, нам потрібно зібратися і почати діяти».
Невідомо, чи зможе Маккарті переконати достатню кількість дисидентів підтримати його. Двадцять дисидентів у середу проголосували за конгресмена Байрона Дональдса, законодавця від Флориди, який починає свій другий термін у Конгресі, і зробили те саме в сьомому турі голосування.
57-річний Маккарті, сам переконаний консерватор, роками прагнув очолити Палату представників. Протягом останніх кількох тижнів він неодноразово зустрічався зі своїми противниками-республіканцями, щоб отримати їхню підтримку, але безуспішно.
Незалежно від того, кого республіканці зрештою оберуть, ця особа замінить колишнього спікера Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка залишається членом Палати представників і віддала свої голоси за конгресмена Хакіма Джеффріса, нового лідера демократичної меншості в Палаті представників. Усі 212 демократів проголосували за Джеффріса в усіх семи голосуваннях за посаду спікера, але він не має шансів перемогти, оскільки жоден республіканець не планує голосувати за нього, щоб допомогти йому досягти 218 більшості.
Демократи, які останні два роки мали порівну місць з республіканцями в Сенаті 50 –50, отримали перевагу на загальнонаціональних виборах до Конгресу майже два місяці тому і матимуть більшість у верхній палаті 50-49 навіть після того, як сенаторка-демократка Кірстен Сінема оголосила, що тепер вона незалежна, але не змінить свою філософію голосування. Зазвичай, вона голосувала разом із законодавцями-демократами та Байденом.
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