Москва обіцяє на 36 годин припинити вогонь в Україні, але світ вимагає кінця війни, а не паузи

Вслід за Україною чільні представники США та Європи обурено засудили заяви Москви про наміри тимчасово припинити вогонь в Україні з нагоди Різдва за Юліанським календарем - вперше від початку лютневого російського вторгнення, яке призвело до багатотисячних жертв, велетенських руйнувань і мільйонів біженців.

Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді , коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо.

Зранку 6 січня з України повідомляли, що в першій половині дня росіяни атакували українські позиції та обстріляли зокрема місто Краматорськ поблизу смуги фронту на Донеччині.

Напередодні президент Володимир Зеленський, окремо звертаючись російською мовою до громадян Росії, відкинув оголошення Путіна про одностороннє припинення вогню з полудня 6 січня до кінця 7 січня, заявивши, що «Кремль використовує передишки на війні, щоб продовжувати війну з новою силою».

«Щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Треба, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин, хоча б на Різдво звільнитися від свого ганебного страху перед однією особою в Кремлі», - сказав Зеленський.

Він наголосив росіянам: «Зупинити війну - це означає припинити агресію вашої держави».

«Навіть коли ваші ракети і дрони не б'ють по наших міста, терор на окупованих територіях триває. Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо», - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент США Джо Байден заявив, що він не має бажання реагувати на висловлювання Путіна, але зауважив, що російський президент «був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки».

(Путін) був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки.

Речник американського Державного департаменту Нед Прайс сказав: «Якби Росія справді була серйозною щодо миру, щоб покласти край цій війну, то вона б вивела свої війська з суверенної території України. Саме це було б припиненням війни. Саме це ми закликали Росію зробити. До цього закликають українці. Увесь світ закликає Росію зробити це».

Президент Європейської ради Шарль Мішель у дописах англійською і українською мовами в Twitter наголосив, що в даній ситуації «є агресор - Кремль, і жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки».

«Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми», - підкреслив посадовець ЄС.

«36-годинна пауза в російських нападах не зробить нічого для наближення перспектив миру», - заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, додавши, що «Росія повинна назавжди забрати свої війська, відмовитися від нелегального контролю над українськими територіями і покласти край своїм варварським нападам на невинних цивільних»

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