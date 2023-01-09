США, Німеччина та Франція надають Україні БМП, але поки не танки. Західні ЗМІ кажуть про "сигнал Москві"

Німеччина не планує наразі надсилати Україні бойові танки Leopard 2, але надішле до 40 танків бойової піходи Marder, заявив речник Міністерства оборони країни Арне Коллац в понеділок.

В неділю віце-канцлер Німеччини Роберт Габек вказав в інтерв'ю німецькому виданню ARD, що поставка Marder стане першим кроком перед можливою поставкою Leopard, повідомляють ЗМІ.

Франція раніше заявила про передачу Україні шестиколісних броньованих машин AMX-10RC.

У п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів, до якого увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується послати в Україну танки Abrams, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час брифінгу для преси 6 січня, відповіла, що США «абсолютно згодні, що Україні потрібні танки». Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10 відповідно.

Зміною в політиці Вашингтона Парижа та Берліна назвало надання БМП Україні New York Times. Нова зброя "надасть більше летальної підтримки українській піхоті, що вказує на менше занепокоєння щодо російської ескалації і очікування більше рішучих перемог України в 2023 році".

Видання наводить слова німецького аналітика Ульріха Шпека, який вказує, що надання БМП "роз'яснює західну підтримку можливого наступу України у наступні місяці" і сигналізує Москві, що "ми не на траекторії до швидких мирних перемовин".

Франція, Німеччина та США заявили про передачу Україні машин бойової піхоти, однак, не про надання танків, вказують ЗМІ на Заході.

Коментуючи рішення Франції надати Україні машини AMX-10, дослідник Данського Центру вивчення війни Олівер Шмітт вказав, що ці машини були створені "для розвідки та вогневої підтримки" і в 1980-х мали підтримувати операції швидкого реагування НАТО.

Наразі розвідку в основному здійснюють дронами, а надання більш важкої броньованої техніки може покращити бойовий дуж українських військових і стати важливим сигналом для Росії, що Захід може надати Україні більши техніки, пише оглядач в сфері оборони Майкл Пек для Insider.

Надання БМП, пише оглядач Девід Акс у статті Forbes, значно підвищить потужність української механізованої піхоти і може надати українським збройним силам мобільність, захист на вогневу міць, необхідну для того, щоб провести масштабну наступальну операцію в 2023.

Президент України Володимир Зеленський в суботу подякував США за плани поставок Bradley і сказав, що "це саме те, що необхідно".

В Кремлі ж у понеділок заявили, що надання нової зброї "поглибить страждання українського народу" і "нічого не змінить".