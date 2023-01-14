МАГАТЕ хоче збільшити присутність на українських атомних об'єктах

Після складання присяги новообраної Палати представників США, більшість в цій палаті Конгресу перейшла до Республіканської партії. Республіканці затвердили список своїх представників, які протягом наступних двох років очолюватимуть постійні комітети Палати представників 118-го Конгресу.

Голови комітетів обираються партією, яка має більшість, а партія меншості обирає членів, які входять у керівництво комітетом. Більшість комітетів додатково поділяються на підкомітети, кожен з яких має власне керівництво, обране відповідно до правил комітету. Єдиним постійним комітетом, який не має підкомітетів, є Комітет з питань бюджету.

«Голос Америки» підготував огляд нових призначень керівників головних комітетів Палати представників, які можуть відіграти ключову роль у затвердженні та виділенні нової допомоги для України, а також у формулюванні політики, що матиме значення для України – Комітети збройних сил, бюджету, асигнувань, закордонних справ і розвідки.

Голова комітету палати представників із питань збройних сил:

Конгресмен Майк Роджерс (Алабама)

Комітет Палати представників США зі збройних сил є робочим комітетом, що здійснює парламентський нагляд над Збройними силами США, зокрема, Міністерством оборони та всіма сферами діяльності, так чи інакше пов'язаними з питаннями оборони. Комітет несе відповідальність за Закон про санкціонування національної оборони, який визначає бюджет на оборону.

Оглядачі кажуть, що найімовірніше Роджерс, який раніше був членом комітету від Республіканської партії, домагатиметься збільшення оборонного бюджету на наступний рік, а не скорочення на 75 мільярдів доларів, якого вимагають деякі республіканці. Також оглядачі говорять, що в Палаті представників може розгорнутися «жорстока боротьба», якщо пропоноване замороження бюджету хоч якось вплине на військову допомогу Україні, яка підтримує сильну двопартійну підтримку в Конгресі.

У перший день вторгнення, у лютому 2022 року, Майк Роджерс разом з колегами з Комітету у закордонних справах Майклом Макколом і Комітету з питань розвідки, Майком Тернером видали спільну заяву, в якій назвали президента Росії Володимира Путіна «справжнім злом» і підтвердили рішучу підтримку України.

«Останні кілька годин стали для світу свідками справжнього зла, яким є Володимир Путін. Сьогодні ми рішуче підтримуємо український народ і маємо намір надати йому інструменти, необхідні для протистояння та відбиття цієї неспровокованої атаки. Кожна крапля української та російської крові, пролитої в цьому конфлікті, на руках Путіна, і тільки на нього», – заявили конгресмени-республіканці.

Роджерс вважає, що для стримування Росії, Китаю та інших потенційних ворогів потрібно збільшити американський оборонний бюджет. Оглядачі також очікують, що він намагатиметься обмежити деякі соціальні програми Пентагону. Планується, що комітет братиме участь у розслідуванні щодо виведення сил США з Афганістану у 2021 році. Щодо розслідування поводження Байдена з таємними документами, то Роджерс уже направив відповідний запит до Пентагону, щоб з’ясувати, чи була загроза національній безпеці.

Голова комітету Палати представників з асигнувань:

Конгресвумен Кей Грейнджер (Техас)

Комітет з асигнувань, який розподіляє федеральні кошти урядовим установам і регулює федеральні видатки, є одним з найпотужніших комітетів Конгресу. Одна з ветеранів Палаті представників, Грейнджер, яка засідає в Конгресі з 1997 року, була першою жінкою-республіканкою, яка увійшла до підкомітету з асигнувань на оборону. Вона підтримала виділення Україні військової допомоги і у квітні написала у Twitter, що є солідарною з Україною.

Голова бюджетного комітету Палати представників:

Конгресмен Джоді Аррінгтон (Техас)

Бюджетний комітет здійснює нагляд за федеральним бюджетним процесом. Його найважливішою роботою є складання бюджетної резолюції, яка встановлює рівень доходів і видатків на наступний фінансовий рік. Пріоритетом для Аррінгтона в Конгресі є вирішення проблеми зростання державного боргу.

Оглядачі очікують, що Аррінгтон буде серед тих, хто вимагатиме скорочення допомоги Україні. У день, коли президент України Володимир Зеленський виступав під час спільного засідання Конгресу, Аррінгтон видав заяву, в якій він сказав, що «цінує вдячність» українців «за щедрість американського народу».

Але додав, що «як і більшість американців, розлючений тим фактом, що демократи готові витрачати мільярди доларів на безпеку України», замість того, щоб захищати «наших власних громадяни від вторгнення через наш південний кордон».

«Я не можу вітати використання мільярдів доларів платників податків для допомоги іншій країні, тоді як політики дозволяють нашій власній країні згоріти дотла», – заявив Аррінгтон 21 грудня 2022 року.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ:

Конгресмен Майкл Маккол (Техас)

Комітет із закордонних справ, який опікується зовнішньополітичними питаннями і здійснює парламентський нагляд за Державним департаментом, має широкі повноваження щодо нагляду за законодавством і розслідуваннями, які стосуються зовнішньої політики США.

Будучи членом комітету, Маккол був рішучим прихильником американської підтримки України під час її війни з Росією.

Але, ставши першим техасцем на чолі комітету, Маккол каже, що очікує «значно більшого контролю над потоком допомоги США Україні», і разом з Комітетом з асигнувань планує «приписувати, куди надходитиме зброя».

В ефірі місцевого техаського телеканалу МакКол сказав, що «хоче переконатися, що тягар розподіляється між союзниками по НАТО, наприклад між такими, як Франція та Німеччина».

Голова Постійного спеціального комітету Палати представників з питань розвідки - основний кандидат:

Конгресмен Майк Тернер (Огайо)

Комітет з розвідки відповідає за парламентський нагляд за розвідувальною спільнотою США, включаючи Центральне розвідувальне управління. Очікується, що Тернер стане наступним головою комітету. Він брав участь у розслідуванні 2019 року, яке вивчало, чи колишній президент Трамп неправомірно відмовляв у допомозі Україні. Тернер також займається розслідуванням щодо секретних документів того, до яких мав доступ Байден, будучи ще на посаді віце-президента.

Відразу після вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року, Майк Тернер заявив, що США доведеться втрутитися, якщо члени

НАТО зазнають нападу після України. «Це загроза для Європи і загроза для наших союзників по НАТО, а отже, для Сполучених Штатів», – сказав Тернер.

Наприкінці жовтня минулого року Тернер і два демократи з комітету розвідки побували у Києві і зустрілися з президентом України Зеленським. По поверненню Тернер сказав місцевому телеканалу Spectrum News, що особисте спілкування було важливим для розуміння ситуації в Україні.

Про свої плани в разі призначення Тернер сказав, що республіканці не припинять надання допомоги повністю, але будуть прагнути «оптимізувати фінансування та виключити посередників», серед яких він назвав ООН.

Своїм колегам-республіканцям, які кажуть, що «вже допомогли достатньо», він пояснює, що коли авторитарний режим нападає на демократію, США не можуть стояти осторонь.