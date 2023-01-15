Промова Байдена напередодні Дня Мартіна Лютера Кінґа була присвячена боротьбі з силами автократії

Виступаючи в неділю в баптистській церкві Ебенезера в Атланті, президент Джо Байден закликав американців прагнути усунення чвар, екстремізму та несправедливості. Виступ відбувся напередодні федерального свята - Дня Мартіна Лютера Кінґа, повідомляє агентство Reuters.

Промова президента була присвячена боротьбі з автократичними силами як в Америці, так і в усьому світі.

«Я перебуваю тут у критичний момент для Сполучених Штатів та всього світу», – сказав Байден, наголосивши, що настав «час зробити вибір».

«Чи ми народом, який обере демократію, а не автократію, – сказав Байден. – Ми повинні обрати громаду, а не хаос. Чи є ми народом, який вибере кохання, а не ненависть? Це питання нашого часу та причина, через яку я перебуваю тут».

Як констатував президент, Мартін Лютер Кінґ боровся за виборчі права, але «ми маємо пам'ятати, що його місія була ще глибшою». «Вона була духовною. Вона була моральною», – сказав Байден.

«Кінг часто запитував: "Куди ми йдемо далі?" - нагадав глава Білого дому. – Моє послання країні цього дня – ми йдемо вперед. Ми йдемо разом».

У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.

В матеріалі використані джерела Reuters