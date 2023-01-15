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- Голос Америки
Промова Байдена напередодні Дня Мартіна Лютера Кінґа була присвячена боротьбі з силами автократії
Виступаючи в неділю в баптистській церкві Ебенезера в Атланті, президент Джо Байден закликав американців прагнути усунення чвар, екстремізму та несправедливості. Виступ відбувся напередодні федерального свята - Дня Мартіна Лютера Кінґа, повідомляє агентство Reuters.
Промова президента була присвячена боротьбі з автократичними силами як в Америці, так і в усьому світі.
«Я перебуваю тут у критичний момент для Сполучених Штатів та всього світу», – сказав Байден, наголосивши, що настав «час зробити вибір».
«Чи ми народом, який обере демократію, а не автократію, – сказав Байден. – Ми повинні обрати громаду, а не хаос. Чи є ми народом, який вибере кохання, а не ненависть? Це питання нашого часу та причина, через яку я перебуваю тут».
Як констатував президент, Мартін Лютер Кінґ боровся за виборчі права, але «ми маємо пам'ятати, що його місія була ще глибшою». «Вона була духовною. Вона була моральною», – сказав Байден.
«Кінг часто запитував: "Куди ми йдемо далі?" - нагадав глава Білого дому. – Моє послання країні цього дня – ми йдемо вперед. Ми йдемо разом».
У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.
В матеріалі використані джерела Reuters
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"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", тому Україні треба більше зброї - Столтенберг
Військова підтримка України з боку НАТО та Заходу - це найшвидший шлях до миру. Про це німецькому виданню Handelsblatt заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Як пише видання, Столтенберг посилює тиск на уряд Німеччини, щоб Берлін відправив в Україну танки Leopard 2. "Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, - сказав він в інтерв’ю. - Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги".
Столтенберг привітав рішення канцлера Олафа Шольца надати ЗСУ бойові машини піхоти типу Marder і сказав, що на зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі Рамштайн 20 січня мають бути ухвалені подальші рішення: "Нещодавні зобов’язання щодо важкого озброєння - важливі, і в найближчому майбутньому я очікую більшого".
При цьому стосовно ризику ядерної ескалації, про який Шольц неодноразово згадував, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький". За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії повідомлення, "що ядерну зброю не можна використовувати".
Тим часом нині в інтерв'ю німецькій газеті Bild керівник німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вони зможуть поставити в Україну відремонтовані танки Leopard 2 не раніше 2024 року.
Ремонт танків на німецьких складах коштував би кілька сотень мільйонів євро, і компанія не могла почати робити це до того, як замовлення не буде підтверджено, пояснили там. "Транспортні засоби мають бути повністю розібрані та перебудовані", - сказав Паппергер.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні 14 британських бойових танків Challenger 2. При цьому Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Як війна в Україні стала "лабораторією" для інновацій і випробувань західної зброї - медіа
Війна Росії в Україні стала майданчиком із вдосконалення теперішньої зброї та винайдення нових дешевих й ефективних рішень на полі бою. Про це у статті пише CNN.
Американське видання наводить приклад мобільного додатку, розробленого українськими спеціалістами для точного спрямування ударів по російських воєнних цілях, як один із прикладів новітньої та ефективної розробки в умовах війни. "Їхня інновація неймовірно вражає", - заявив CNN Сет Джонс, директор з програми міжнародної безпеки американського аналітичного центру CSIS.
Крім того, як зазначає медіа, війна в Україні також надала Сполученим Штатам та їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як працюють їхні власні системи зброї в умовах інтенсивного використання, і які боєприпаси використовують обидві сторони, щоб здобути перемоги в цій сучасній війні. Також американські офіцери та інші військові віддалено відстежують, наскільки успішно Росія використовувала дешеві іранські безпілотники, які вибухають при ударі, у знищенні української енергомережі.
Україна є "цілковитою лабораторією зброї у всіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами, – заявило CNN джерело, знайоме із західною розвідкою. - Це тестування в реальних умовах війни".
Для армії США війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про роботу власних систем озброєння, наданих Києву, пише видання. Зокрема, йдеться про виявлені недоліки систем Switchblade, HIMARS, M777. При цьому українці змогли вдосконалити й пристосувати чимало з наданих їм видів озброєння, а також здійснили тактичні інновації, як-то операції з використанням невеликих груп піхоти зі Stinger і Javelin проти російських танків.
Крім того, деякі американські виробники зброї розповідають, що успіх Росії у використанні дронів-камікадзе проти цивільної інфраструктури в Україні вплинув на те, як вони розробляють нові броньовані бойові машини для армії, додаючи більше броні для захисту від атак з неба. Також ведуться розмови про розроблення дешевих американських дронів-камікадзе.
Коли йдеться про засвоєні уроки щодо використання зброї у російській війні в Україні, "про це можна написати книгу", - сказав конгресмен-демократ Джим Гаймс, член Комітету з розвідки Палати представників.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні 14 британських бойових танків Challenger 2. Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні є найбільшим пограбуванням з часів Другої світової - The New York Times
Російські війська вкрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, у тому числі ті артефакти, вік яких сягає кількох тисяч років, пише видання The New York Times. За словами міжнародних експертів, це найбільша крадіжка предметів мистецтва з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу. Крім того, пишуть автори статті, дії російських окупантів мають на меті позбавити Україну її культурної спадщини.
Так, зазначає видання, українські прокурори та керівники музеїв кажуть, що у Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів. Українські офіційні особи кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв — у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі. Оскільки українські слідчі все ще каталогізують втрати, кількість викрадених речей, ймовірно, зростатиме, пишуть автори статті.
Пограбування навряд чи є випадковою неналежною поведінкою кількох військовослужбовців, кажуть міжнародні експерти, або навіть бажанням отримати швидкий прибуток на чорному ринку. Натомість вони вважають, що крадіжки є широкомасштабним нападом на українську гордість, культуру та ідентичність.
«Це не те, що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак, — каже Джеймс Реткліфф, головний радник The Art Loss Register - лондонської організації, яка займається пошуком викраденого мистецтва. - Це набагато, набагато більший масштаб».
У кожному випадку мародерства свідки - включно зі сторожами, охоронцями та іншими працівниками музею - повідомляли про централізовано контрольовану операцію під керівництвом експертів.
Зараз група українських юристів і мистецтвознавців збирає докази для майбутнього переслідування культурних злочинів, складають списки зниклих предметів, прочісують музейні записи та намагаються ідентифікувати потенційних свідків і місцевих колабораціоністів, які могли допомогти росіянам. Українці також співпрацюють із міжнародними мистецькими організаціями, такими як The Art Loss Register, щоб відстежити пограбоване.
«Кожен на ринку мистецтва насторожений, - каже Реткліфф. - Кожен аукціонний дім, який побачить предмети з України, почне ставити багато запитань».
За його словами, його організація вже зареєструвала понад 2 тисячі експонатів з України, які, як вважають, були вкрадені та знаходяться під загрозою, включаючи картини з Херсонського художнього музею та скіфське золото з Мелітополя.
Україна звинуватила росіян у порушенні міжнародних договорів, які забороняють розкрадання предметів мистецтва, таких як Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року. Договір, створений після Другої світової війни, закликає підписантів «заборонити, запобігати та, якщо необхідно, припинити будь-яку форму крадіжки» культурних цінностей. Його підписали й Україна, і Росія.
Після того як Росія незаконно окупувала Крим, зазначає New York Times, Інтерпол заявив, що розшукує 52 картини українських художників, які були незаконно передані до художнього музею в Сімферополі.
США допомагають Україні відстежувати кількість зруйнованих росіянами бібліотек, музеїв та пам’яток. Ці докази можуть знадобитися в судах проти Росії, і завдяки їм є шанс довести, що атаки на українську культуру - ознака геноциду. Про це Голосу Америки заявили у правозахисній організації письменників та журналістів PEN America.
На початку грудня делегація авторів зі США побувала в Україні та представила звіт PEN America про втрати української культури через війну з Росією.
«Ми отримали цифри з різних джерел. Міністерство культури та інформаційної політики України відстежує ці руйнування від початку. Тож вони мають доволі повні дані. Також ЮНЕСКО відстежує це в рамках своєї роботи з охорони культурної спадщини. Крім того, є організації громадянського суспільства, деякі з них розташовані у США, які також використовують технології, як-от супутникові зображення, щоб відстежувати руйнування», - розповіла в інтерв'ю Голосу Америки перша директорка PEN America Лізль.
В матеріалі використані джерела The New York Times
Філатов: Шанси врятувати живих з-під завалів - мінімальні
Залишається мало шансів витягти більше вцілілих з-під уламків житлового будинку в Дніпрі після російського ракетного удару в суботу. Про це мер міста Борис Філатов заявив в інтерв'ю Reuters: "Думаю, шанси врятувати людей зараз мінімальні".
За даними ДСНС, станом на 13 дня за Києвом відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, у тому числі 6-ро дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб, повідомляє міськрада Дніпра.
14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Українські військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, пише Радіо Свобода. У результаті обвалився цілий під'їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок.
Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, рятувальники розібрали майже половину завалів. "Нам вдалось розібрати близько 45%. Все йде повільно, бо мінімізована робота важкої техніки, все доводиться робити вручну", – сказав на місці події заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Всього до робіт залучили понад пів тисячі людей та 140 одиниць техніки. За даними заступника мера, рятувальні роботи мають завершити приблизно до 3:00 години ночі 16 січня.
"Росія продовжує розпачливий напад на міста та населення України. Саме тому ми надали пріоритет підтримці українських фахівців ППО та продовжуємо співпрацювати разом, щоб забезпечити тим, що потрібно Україні на полі бою та по всій країні", - написала напередодні у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Президент України Володимир Зеленський написав: "Вічна пам’ять всім, чиє життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Триває розчищення завалів у Дніпрі. Всі служби працюють. Ми воюємо за кожну людину, за кожне життя".
У статті використано матеріали Reuters
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