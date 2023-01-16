Війна Росії в Україні - серед основних ризиків для світової економіки, про які говорять в Давосі

В швейцарському Давосі вперше з часів пандемії розпочалось засідання Світового економічного форуму. Вплив війни Росії в Україні на економіку - серед основних тем для обговорення, очікують організатори.

"Конфлікт між Росією та Україною триває вже майже рік і економіці та суспільствам нелегко відновлюються від тривалого шоку", - пише керуюча Всесвітнього економічного форуму Саадіа Західі в Звіті щодо оцінок світових ризиків, виданому перед засіданням.

"Продовольство та енергетика стають зброєю у війні в Україні, що спричинило небачене за десятиліття зростання інфляції, поширення кризи росту вартості життя в світі та спонукало до світової нестабільності", - йдеться в звіті. Західі вказує на те, що четверо з п'яти опитуваних Форумом очікують на постійну нестабільність впродовж наступних двох років.

В ООН сподіваються, що світові лідери в Давосі обговорять зростання продовольчої кризи, яка, як заявляють в організації погіршилась, через війну Росії в Україні.

Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав докласти зусиль, щоб відвернути катастрофу в цій сфері.

"Для цього Всесвітнього економічного форуму, - твітує посадовець ООН, - зараз критично важливий час. Я очікую на обговорення з лідерами світу безпрецедентної продовольчої кризи і того, як ми можемо відвернути катастрофу".

Впливова доброчинна організація Oxfam перед засіданням, привернула увагу учасників Форуму до посилення економічної нерівності в світі. У своєму звіті, виданому перед початком Форуму, організація вказує - майже дві третини багатства, створеного після пандемії, відійшло до найбагатшого 1 % населення. Вперше за 25 років, зростання надзвичайного багатства супроводжується зростанням крайньої бідності, йдеться у звіті.

Oxfam закликала ввести додатковий податок на доходи найбагатших людей.

"Теперішня економічна реальність - напад на базові людські цінності. Надзвичайна бідність зростає вперше за 25 років і близько мільярда людей голодують, але для мільярдерів - кожен день - зростання статків", - заявив керівник організації Денні Шрісканджараджа.

З 16 по 20 січня в Давосі працюватиме "Український дім", де відбудуться обговорення щодо ролі України в забезпеченні продовольчої безпеки світу, захист енергетики України, оборонні та гуманітарні питання, а також можливості для залучення інвестицій до України, повідомляють організатори.