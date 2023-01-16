Настав час обрати демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть - Байден у зверненні до Дня Мартіна Лютера Кінґа

У понеділок, 16 січня, американці відзначають День Мартіна Лютера Кінґа. У день пам'яті борця за громадянські права президент США Джо Байден виголосив промову перед представниками Національної мережі дії.

Очільник Білого дому зазначив, що навіть через десятиліття після смерті Кінґа перед американським суспільством постають питання вибору, які існували в його час.

“Перед нами - ще одна переломна точка в історії нашої країни. Це визначить, як країна виглядатиме через кілька десятиліть. Настав час обрати те, що ми обираємо: демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть. Це питання нашого часу”, - заявив Байден.

Також він закликав американців пригадати спадщину Кінга. “Якщо ми обернемося на життя Кінґа і його спадок, на мій погляд, вони покажуть нам шлях вперед. Ми просто повинні оглянутися назад”, - зазначив Байден.

Напередодні федерального свята - у неділю, 15 січня, - Джо Байден виступив у баптистській церкві Ебенезера в Атланті, де закликав американців уникнути чвар, екстремізму та несправедливості, повідомило агентство Reuters. Байден наголосив, що Кінґ завжди надихав його як герой-політик. Та нагадав, що спадщина Кінґа є наочним доказом того, що демократія не гарантована і її потрібно захищати.

Про вплив Кінґа на сьогодення заявила також місія США в ОБСЄ. У своєму Twitter представники місії написали: “Починаючи з 1986 року, третій понеділок січня є офіційним святом у США на честь Мартіна Лютера Кінґа-молодшого. Він був одним із найвідоміших захисників невід’ємних прав. Його спадщина та дії продовжують впливати на людей в усьому світі”.

У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.