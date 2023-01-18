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НАТО потрібне для миру Європи, України, кажуть 99-річний Кіссінджер і 37-річна Санна Марін

Генрі Кіссінджер. 

Від найстарішого політичного діяча США і від наймолодшої глави уряду у Європі пролунали твердження, що розв’язана Росією війна проти України підтвердила потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі.

Ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу.
Генрі Кіссінджер


Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін скористалися виступами на Всесвітньому економічному формі у Давосі, щоб наголосити на важливості Північноатлантичного альянсу для захисту від агресивності Росії.

До російської війни в Україні Санна Марін як і більшість провідних фінських політиків не вважала, що Фінляндії треба вступати в НАТО, а Генрі Кіссінджер належав до діячів, які мали застереження щодо вступу нових країн в НАТО і фактично схилявся до нейтрального чи «буферного» статусу України.

Виступаючи перед минулим зібранням у Давосі 2022 року, Кіссінджер фактично закликав до поступок Росії, включно з можливим визнанням загарбань певних україсьнких територій.

Але тепер, 17 січня 2023 року, він заявив, що його надії на можливість домовитися з Путіном розвіяні, хоч Кіссінджер і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії «якщо вона захоче бути учасницею» процесів формуванння нової системи на континенті.

«До війни я виступав проти членства України в НАТО, бо я побоювався, що воно розпочало б саме той процес, який ми бачимо зараз. А тепер, коли той процес досяг цього рівня, ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу. А в кінці процесу, який я описав потрібні гарантії НАТО в якихось формах, які НАТО зможе розробити. Проте я вважаю, що українське членство в НАТО було б належним наслідком», - сказав Генрі Кіссінджер.

…Якби Україна вже була членом НАТО…Війни в Україні не було б.
Санна Марін


Того ж дня на форумі у Давосі прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила, що саме агресивність Росії, яка проявилася у російському вторгненні в Україну, підштовхнула її країну, а також сусідню Швецію до відмови від історичної політики неучасті у військових блоках.

Обговорюючи напад Росії на Україну, Марін навіть припустила, що вторгнення не було б, «якби Україна вже була членом НАТО».

«Війни в Україні не було б. Власне тому Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ в НАТО, і сподіваємося, шо процес ратифікації відбуватиметься якнайшвидше... Ми хочемо стати членами НАТО, бо ми більше ніколи не хочемо війни. Ми у Фінляндії воювали з Росією раніше і ми маємо значні військові можливості. Але нам потрібно також мати погрозу, яку надає стаття п’ята, про те, що у разі нападу на одну країну НАТО, інші держави будуть її захищати. І, звичайно, Фінляндія буде захищати інші країни НАТО, коли стане членом НАТО», - сказала Санна Марін.

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