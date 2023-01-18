Генсек НАТО закликає надати більше зброї Україні в "ключовий момент російського вторгнення"

ДАВОС, Швейцарія, 18 січня (Reuters) – Україна потребує «значного збільшення» озброєнь у ключовий момент російського вторгнення, і така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу.

Лідери оборонних відомств із близько 50 країн та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) проведуть переговори на німецькій авіабазі Рамштайн у п’ятницю. В такому форматі вже відбулась серія зустрічей після того, як російські війська вторглися в Україну майже 11 місяців тому.

«Це ключовий момент у війні, є необхідність значно збільшити підтримку України», — сказав Столтенберг Reuters в інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

«Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», - сказав він.

Очікується, що головна увага в Рамштайні буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи змінить Німеччина свою опозицію щодо відправки бойових танків Leopard в Україну чи принаймні схвалить їхню передачу з країн-союзників.

Столтенберг обережно висловлюється на цю тему. Він заявив, що консультації тривають, хоча і привітав рішення Великої Британії відправити танки Challenger до Києва.

Цього тижня Велика Британія посилила тиск на Берлін, ставши першою західною країною, яка надіслала західні танки, обіцяючи 14 «Челленджерів», але «Леопарди» вважають найкращим вибором для постачання Україні провідних танків.

Київ заявляє, що сподівається, що нова західна зброя додасть йому нового імпульсу цього року, а важкі танки забезпечать військам більшу мобільність і захист для прориву через російські лінії на сході та півдні країни.

Крім танків, Столтенберг сказав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та броньованих машин, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що існуюча зброя продовжує функціонувати.

За його словами, ситуація на фронтах стабілізувалася за останні тижні, але тривалі запеклі бої в східному місті Бахмут продемонстрували важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України.

Останніми тижнями Росія зосередилася на Бахмуті, заявивши минулого тижня, що захопила шахтарське місто Соледар на північній околиці міста.

"(Російський) президент (Володимир) Путін не показав жодних ознак готовності до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою", - додав Столтенберг.