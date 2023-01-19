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- Голос Америки
Україна буде на порядку денному під час візиту Блінкена до Китаю
Сполучені Штати збільшують підтримку України і позиція Китаю щодо війни, ймовірно, стане однією із провідних тем для обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, що запланований на початку лютого.
У вівторок, 17 січня, заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю Майкл Чейз провів зустріч із Сун Яньчао, заступником директора Управління міжнародного військового співробітництва Центральної військової комісії Китаю, про це “Голосу Америки” повідомив американський чиновник, який побажав залишитися анонімним.
Зустріч на військовому рівні між представниками США і Китаю відбулась в час, коли США уважно стежать, як уряд Китаю реагує на запити Росії про допомогу у сфері безпеки. Американський чиновник повідомив, що взяв до уваги повідомлення у ЗМІ про неодноразові візити до Китаю російських транспортних літаків.
“Голос Америки” запитав речника Пентагону, чи Вашингтон вважає, що Китай не надає безпекову допомогу Росії. На що Нед Прайс відповів: “Я не маю нової інформації в цьому питанні”.
“Якщо ми побачимо, що Китайська народна республіка вживає заходів для систематичного сприяння Росії ухилятися від санкцій, звісно, за це буде певна ціна”, - сказав Нед Прайс.
Переговори між військовими у вівторок, що тривали дві години, проходили після того, як Китай на початку цього місяця відхилив пропозицію США, щоб глава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю на тему послаблення напруги.
Під час прес-конференції в Державному департаменті минулого тижня Ллойд Остін сказав, що попросив китайського колегу Вея Фенге знайти точки компромісу зі США та зберегти «відкриті лінії зв’язку», аби в майбутньому уникнути прорахунків.
У березні міністр оборони Китаю йде на пенсію. Наступним міністром національної оборони КНР може стати, на думку оглядачів, Лі Шанфу, новий член Центральної військової комісії Комуністичної партії Китаю.
Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року, через закупівлі Китаєм передових російських винищувачів і ракетних систем. За словами представника Державного департаменту, США не будуть стояти на заваді Лі проводити офіційні зустрічі з американськими чиновниками, якщо він стане міністром оборони.
Росія для Китаю - союзник чи "молодший брат"
Співробітниця вашингтонського аналітичного центру Heritage Foundation Мін-Хуа Чан сумнівається, що Китай підтримуватиме Росію у безпековій сфері.
"Економічна слабкість Росії дозволяє Китаю розглядати її не як загрозу, а швидше як молодшого партнера в глобальній конкуренції зі своїм головним суперником: Сполученими Штатами", - пише експертка у статті "Чому Китай не повністю підтримує Росію". Авторка статті вважає, що керівництво Китаю побоюється, що загравання з Путіним може призвести до фінансових санкцій Заходу проти Пекіна. Вона звертає увагу, що 26% китайської торгівлі залежить від Європи та США.
А співробітник Інституту миру США Ендрю Скобелл ставить під сумнів, наскільки близькими союзниками є Росія та Китай.
"Справжні союзники підтримують один одного під час війни, і, якби Китай і Росія були військовими союзниками, можна було б очікувати, що Пекін принаймні надасть озброєння та іншу допомогу. Тим не менш, через понад вісім місяців конфлікту в Україні, а Пекін, здається, не надає жодної зброї своєму передбачуваному союзнику. Натомість ключовими постачальниками для Москви є Пхеньян (боєприпаси) і Тегеран (дрони). То ж "безмежне" стратегічне партнерство між Китаєм і Росією насправді має межі", - пише автор.
Росія для країн Заходу, вважає Скобелл, "є більш безпосереднім супротивником", ніж Китай. "Пекін - це загроза, яка тільки виникає з-за горизонту".
"Росія -це ураган, приходить швидко із важкими наслідками. Тоді як Китай – це зміна клімату: тривала, повільна і повсюдна", - йдеться статті "Китайсько-російський «альянс»: подвійна небезпека чи обмежене партнерство" на сайті Інституту миру США.
Пекін, можливо, не стоїть пліч-о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає фінансувати війну Путіна, - пише експерт. Ендрю Скобелл називає Китай "мовчазним партнером (Кремля - ред.), який має намір уповільнити конфлікт або навіть припинити його на вигідних для Росії умовах".
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом 5-6 лютого. Речник Державного департаменту США Нед Прайс у грудні заявляв, що питання війни в Україні та російської агресії будуть на порядку денному зустрічей Блінкена у Китаї.
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- Голос Америки
Росія за радянськими методами часів Холодної війни збирає інформацію поблизу Гаваїв, повідомляють у США
Берегова охорона США з партнерами з Міноборони вже кілька тижнів відстежують російське судно біля узбережжя Гавайських островів. У відомстві вважають завданням цього корабля збір розвідувальної інформації.
Таку активність спостерігали і торік у травні. Тоді підполковник морської піхоти у відставці Гол Кемпфер сказав гавайському телеканалу Khon: “Тактика, техніка та процедури, які ми бачили в Радянському Союзі під час Холодної війни, схоже, знову з'являються під прапором Росії”.
Іноземні військові судна можуть вільно проходити транзитом через економічну зону США, згідно із міжнародним правом. Утім, військове судно Росії перебувало упродовж тривалого часу у зоні реагування Чотирнадцятого округу берегової охорони - за 100 миль від Гонолулу (майже 160 км).Як повідомив цього тижня командир Дейв Мілн, котрий завідує зовнішньополітичними справами, берегова охорона відстежує усі судна в Тихоокеанському регіоні, щоб гарантувати, що всі країни можуть робити те саме без загрози.
Судно, про яке йде мова, належить до радянських розвідувальних кораблів проекту 864 ВМС Росії, одним із семи кораблів збору розвідувальної інформації класу “Вишня” за класифікацією НАТО, - інформує ресурс Defence brief. Корабель рухається у супроводі танкера Pechenga класу Dubna, - свідчать відеозаписи.
Як повідомляв Голос Америки, корабель російських ВМС «Карелія» класу «Вишня» вже відстежувався поблизу Гаваїв і був припаркований поблизу острова Кауаї.
Нові заяви Путіна, Лаврова, Шойгу – що вони змінюють у війні з Україною? Думки експертів
Російські військові керівники застрягли в минулому і не можуть реформувати армію так, щоб вона могла вирішувати завдання майбутнього, говорять американські військові експерти.
Коментуючи промови російського президента, міністра закордонних справ та міністра оборони, оглядачі говорять, що війна в Україні показала, що російська армія потребує реформ, але нинішнє керівництво неспроможне їх провести, бо не воно не в стані осмислити свої помилки, а також економіка країни не може підтримати реформи армії, що вимагають великих фінансових та людських ресурсів.
Дара Масікот, дослідниця корпорації RAND, яка майже два десятиліття вивчає російську армію, називає оголошення про реформи, яке зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу «дещо сюрреалістичним».
Зміни кордонів військових округів, повернення бригад до складу дивізій, збільшення кількості самих дивізій, інші запропоновані зміни вона називає поверненням до часів, коли російська армія вважалася громіздкою і застарілою.
«Для мене це схоже на повернення до проблем їхнього минулого та порожніх слів, враховуючи проблеми з ресурсами, з якими вони стикаються», – пише дослідниця у серії твітів.
Вона нагадує, що сенс попередньої консолідації чи реорганізації російської армії полягав у тому, що вони не могли повністю укомплектувати підрозділи, їх було дорого утримувати, а переважна більшість (80%) не була у високій готовності. Тоді, каже дослідниця, російські лідери припускали, що вони не будуть вести велику наземну війну.
Але тепер, згідно з заявами Шойгу, Росія планує збільшити кількість дивізій, що означає, що знадобиться більше людей і обладнання. «Досягти цього завдання до 2026 року без суттєвих змін в російській економіці та кадровій системі – надвелике завдання», – зауважує дослідниця.
Вона говорить, що російське керівництво мало би не тільки поповнити втрачене обладнання, але для того, щоб сформувати дивізії, замовити нове. Тобто треба очікувати, що Кремль готовий профінансувати «дуже велике замовлення і дуже скоро». Щодо персоналу, то «це може означати зміни до призову» – більше призовників кожні 12 місяців або подовження терміну служби. Також вона зауважує, що Кремль планує мобілізацію українців з анексованих територій і заохочення добровольців, хоча тут вона не бачить великих перспектив.
«Я поки що не розумію, як 600 000 бажаючих захочуть стати волонтерами після всього цього, але з часом люди забувають», – додає Дара Масікот.
Вашингтонська експертка каже, що до змін російську армію підштовхнули воєнні невдачі, але винести з них справжні уроки, теперішнє керівництво Росії не може. Бо для того, щоб «засвоїти болісні уроки», потрібно «зізнатися собі в тому, що вони зробили не так, і що вони зробили в Україні з українцями та своїми». Поки що з Шойгу та Герасимовим на чолі війська в Росії це здається малоймовірним».
До подібних висновків доходять і аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), які кажуть, що крім пропаганди російському керівництву нічого не вдається запропонувати своєму населенню.
Оглядачі очікували, що президент Володимир Путін, який любить прив’язки до знаменних дат, у промові, яку він виголосив у середу, 18 січня і присвятив прориву радянськими військами блокади Ленінграда, оголосить про щось важливе – про мобілізацію, чи про офіційну війну в Україні, як вимагають російські військові блогери. Але замість цього він лише далі повторював лише старі тези про «захист жителів Донбасу від неонацистів».
На думку експертів (ISW), це означає, що здатність повністю формувати інформаційний простір в Росії вислизає з рук російського президента.
«Путін прагне сформувати інформаційний простір з часом, щоб відновити підтримку вторгнення та ведення тривалої війни, відновлюючи наративи до 24 лютого про «українських неонацистів» і «геноцид росіян», щоб відновити контроль над висвітленням війни після того, як він значною мірою поступився цим простором різноманітним квазінезалежним áкторам», – вважають експерти ISW.
Цій же меті, на думку аналітиків, служать і заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Україна та Захід «продовжують геноцид російського народу». Лавров звинуватив Захід у створенні коаліції, яка використовуючи Україну, хоче «вирішити «російське питання» так само, як Адольф Гітлер шукав «остаточне рішення» для викорінення єврейського населення Європи».
На думку ISW, коментарі Лаврова заслуговують набагато більше уваги, ніж промова Путіна, яка може свідчити про те, що Кремль дає вказівки високопосадовцям «сформувати російський інформаційний простір для тривалої війни», і якщо це викличе критику, то вона буде спрямована проти цих представників уряду, а не проти особисто Путіна.
«Мета обурливого й абсурдного порівняння Лаврова, ймовірно, полягала в тому, щоб доповнити риторику Путіна та інші спроби Росії переконати російський народ, що Україна та її західні прихильники становлять реальну та безпосередню загрозу для території Росії та для росіян у їхніх домівках», – кажуть аналітики ISW.
Також вони зауважують, що російські керівники перекреслюють надії на переговори, коли Лавров прямо заявляє, що «не може бути й мови про переговори з [президентом України Володимиром] Зеленським», і стверджує, що наполягання Заходу на участі України в переговорах є «нісенітницею», оскільки Захід відповідає за прийняття рішень в Україні».
«Ми нікуди не підемо, пане Путіне. Ми стоїмо за Україну», – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Відео
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про відправлення до України 600 ракет Brimstone, «що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою». Днями Лондон оголосив про надання Києву танків Challenger.
- Голос Америки
Чи погодять передачу Україні танків Leopard під час "Рамштайну"?
Європа і США зможуть успішно завершити свій "діалог" щодо можливості надання Україні танків - упевненість у цьому висловив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.
В інтерв'ю CNN у Давосі він заявив про необхідність "широкої коаліції" групи країн у питанні надсилання танків: "Була широка підтримка надсилання військового спорядження. Ми відправили дуже багато [допомоги] з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідно, але я розумію, що німці та інші кажуть, що вам потрібна широка коаліція".
Нині міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила Reuters у Давосі, що Амстердам фіналізує плани із надання Україні наявних американських систем протиповітряної оборони Patriot. Вона також висловила впевненість, що рішення щодо танків буде знайдено, але Нідерландам для відповідної передачі Leopard 2 Києву потрібно буде отримати згоду від Берліна.
При цьому міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також заявив Reuters, що кілька країн оголосить про відправлення танків Leopard 2 в Україну у п'ятницю на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн: "Деякі країни обов'язково надішлють танки Leopard в Україну, це точно".
Натомість польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що він сумнівається у тому, що Німеччина надасть дозвіл на реекспорт танків для України. "Я помірно скептичний, помірно песимістичний, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води", - сказав високопосадовець журналістам.
У середу Моравецький в інтерв'ю каналу Polsat News натякав, що країни у межах "ширшої коаліції" можуть постачати Україні Leopard 2 навіть без дозволу на це Німеччини як країни-виробника: "Згода тут має другорядне значення, ми або швидко цю згоду отримаємо, або самі зробимо те, що потрібно".
"Найголовніше, щоб Німеччина, але не тільки Німеччина..., запропонували свої сучасні танки, своє сучасне важке озброєння, тому що від цього може залежати здатність України захистити свою свободу", - сказав польський прем'єр напередодні.
Медіа раніше повідомляли, що США продовжують тиснути на Німеччину щодо відправлення танків Leopard для України з боку Берліна або інших союзників. За даними медіа, у Німеччині кажуть, що дозволять відправляти Києву танки німецького виробництва, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки Abrams, але Вашингтон каже, що не має таких планів, наполягаючи на тому, що Києву було б надто складно утримувати їх.
Нині у Києві під час спільної прес-конференції із президентом Європарламенту Шарлем Мішелем президент України Володимир Зеленський заявив, що питання танків для Києва "залишається актуальним і дуже чутливим" й "залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України".
"Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано, - сказав Зеленський. - Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу".
"Щодо танків, багато країн нам готові надати танки, вони вмотивовані і підтримують нас, але чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право", - повідомив український глава.
Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Справжнє лідерство – це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: потрібні танки, танки – ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок".
Як повідомляв Голос Америки, група з 11 країн Європи оголосила про нові "безпрецедентні" пакети військової допомоги Україні напередодні безпекової зустрічі, що відбудеться під проводом США, на базі "Рамштайн" у Німеччині. У своїх "Таллінських обіцянках" Словаччина, зокрема, пообіцяла продовжити "інтенсивні обговорення" з країнами НАТО щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для України, включаючи танки.
У статті використано матеріали Reuters
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