Україна буде на порядку денному під час візиту Блінкена до Китаю  

Сполучені Штати збільшують підтримку України і позиція Китаю щодо війни, ймовірно, стане однією із провідних тем для обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, що запланований на початку лютого.

У вівторок, 17 січня, заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю Майкл Чейз провів зустріч із Сун Яньчао, заступником директора Управління міжнародного військового співробітництва Центральної військової комісії Китаю, про це “Голосу Америки” повідомив американський чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Зустріч на військовому рівні між представниками США і Китаю відбулась в час, коли США уважно стежать, як уряд Китаю реагує на запити Росії про допомогу у сфері безпеки. Американський чиновник повідомив, що взяв до уваги повідомлення у ЗМІ про неодноразові візити до Китаю російських транспортних літаків.

“Голос Америки” запитав речника Пентагону, чи Вашингтон вважає, що Китай не надає безпекову допомогу Росії. На що Нед Прайс відповів: “Я не маю нової інформації в цьому питанні”.

“Якщо ми побачимо, що Китайська народна республіка вживає заходів для систематичного сприяння Росії ухилятися від санкцій, звісно, за це буде певна ціна”, - сказав Нед Прайс.

Переговори між військовими у вівторок, що тривали дві години, проходили після того, як Китай на початку цього місяця відхилив пропозицію США, щоб глава Пентагону зустрівся з міністром оборони Китаю на тему послаблення напруги.

Під час прес-конференції в Державному департаменті минулого тижня Ллойд Остін сказав, що попросив китайського колегу Вея Фенге знайти точки компромісу зі США та зберегти «відкриті лінії зв’язку», аби в майбутньому уникнути прорахунків.

У березні міністр оборони Китаю йде на пенсію. Наступним міністром національної оборони КНР може стати, на думку оглядачів, Лі Шанфу, новий член Центральної військової комісії Комуністичної партії Китаю.

Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року, через закупівлі Китаєм передових російських винищувачів і ракетних систем. За словами представника Державного департаменту, США не будуть стояти на заваді Лі проводити офіційні зустрічі з американськими чиновниками, якщо він стане міністром оборони.

Росія для Китаю - союзник чи "молодший брат"

Співробітниця вашингтонського аналітичного центру Heritage Foundation Мін-Хуа Чан сумнівається, що Китай підтримуватиме Росію у безпековій сфері.

"Економічна слабкість Росії дозволяє Китаю розглядати її не як загрозу, а швидше як молодшого партнера в глобальній конкуренції зі своїм головним суперником: Сполученими Штатами", - пише експертка у статті "Чому Китай не повністю підтримує Росію". Авторка статті вважає, що керівництво Китаю побоюється, що загравання з Путіним може призвести до фінансових санкцій Заходу проти Пекіна. Вона звертає увагу, що 26% китайської торгівлі залежить від Європи та США.

А співробітник Інституту миру США Ендрю Скобелл ставить під сумнів, наскільки близькими союзниками є Росія та Китай.

"Справжні союзники підтримують один одного під час війни, і, якби Китай і Росія були військовими союзниками, можна було б очікувати, що Пекін принаймні надасть озброєння та іншу допомогу. Тим не менш, через понад вісім місяців конфлікту в Україні, а Пекін, здається, не надає жодної зброї своєму передбачуваному союзнику. Натомість ключовими постачальниками для Москви є Пхеньян (боєприпаси) і Тегеран (дрони). То ж "безмежне" стратегічне партнерство між Китаєм і Росією насправді має межі", - пише автор.

Росія для країн Заходу, вважає Скобелл, "є більш безпосереднім супротивником", ніж Китай. "Пекін - це загроза, яка тільки виникає з-за горизонту".

"Росія -це ураган, приходить швидко із важкими наслідками. Тоді як Китай – це зміна клімату: тривала, повільна і повсюдна", - йдеться статті "Китайсько-російський «альянс»: подвійна небезпека чи обмежене партнерство" на сайті Інституту миру США.

Пекін, можливо, не стоїть пліч-о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає фінансувати війну Путіна, - пише експерт. Ендрю Скобелл називає Китай "мовчазним партнером (Кремля - ред.), який має намір уповільнити конфлікт або навіть припинити його на вигідних для Росії умовах".

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом 5-6 лютого. Речник Державного департаменту США Нед Прайс у грудні заявляв, що питання війни в Україні та російської агресії будуть на порядку денному зустрічей Блінкена у Китаї.