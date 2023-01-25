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Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки, на тлі новин про надання танків України
У вівторок виконавчий директор провідної оборонної компанії Німеччини в галузі оборони Rheinmetall (RHMG.DE) покращив середньостроковий прогноз продажів групи, на тлі очікувань надходжень від збільшення витрат на оборону через війну в Україні.
Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, які Rheinmetall виробляє спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підштовхнуло акції майже 134-річної компанії до рекордного рівня.
Завдяки цьому вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки оцінюється приблизно в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його “блакитною фішкою” німецького індексу DAX.
Для 59-річного Паппергера, який очолював компанію останнє десятиліття, вторгнення Росії в Україну не тільки покращило бізнес-перспективи групи, але й призвело до зміни сприйняття в країні, яка традиційно критикувала роль Німеччини у військових конфліктах.
«Раніше нас ображали і нам іноді погрожували. Сьогодні нам говорять і пишуть: «Слава Богу, що ви є», — сказав німецькому журналу Паппергер, затятий мисливець, який зберігає мініатюрні моделі танків у своєму офісі.
Частиною проголошеної канцлером Олафом Шольцем «Zeitenwende» — переходу до більш рішучої зовнішньої політики після десятиліть виснаження військових — крок, зроблений у середу, слідує за зростаючим тиском щодо відправлення до Києва кращої бойової техніки.
«Я думаю про те, що може зробити зброя. Але я також думаю про те, що може статися, коли у вас немає зброї. Ви можете побачити це прямо зараз в Україні», — сказав Паппергер, інженер за освітою, який приєднався до Rheinmetall у 1990 році.
Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, компанія Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн, під час яких компанію тимчасово націоналізували.
'ВКЛЮЧЕНО В ЦІНУ'
Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільної галузі, налічує понад 25 000 співробітників у всьому світі, і, окрім бойового танка Leopard, також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.
Прямі поставки Rheinmetall в Україну наразі включали системи протиповітряної оборони, які використовуються для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, військові вантажівки, а також польовий госпіталь.
Група заявила, що може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard - 51 моделі 2 і 88 старішої моделі 1. Rheinmetall заявив, що 29 танків Leopard 2A4 вже можуть бути поставлені до квітня або травня.
Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 мільйонів євро продажів цього та наступного року.
Хоча це була б незначна частка від загального обсягу продажів (у 2023 році, згідно з оцінками Refinitiv, становитиме 7,6 мільярда євро), як єдиного кваліфікованого постачальника боєприпасів Leopard 2, група може побачити значне зростання прибутків, сказав Штіфель.
За оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть підвищити основний прибуток Rheinmetall на 32 мільйони євро щомісяця, потенційно подвоївши місячний прибуток групи, виходячи з даних, наданих за перші дев’ять місяців 2022 року.
Однак аналітики UBS попередили, що, хоча акції Rheinmetall переважно враховуються в майбутніх оборонних замовленнях, вони ще не матеріалізувалися.
Паппергер також цього тижня закликав Берлін швидко перетворювати військовий бюджет 100 мільярдів євро, який Scholz оголосив минулого року, на замовлення, заявивши, що промисловість готова до виконання, але потребує визначеності планування.
"Вся промисловість Німеччини готова", - сказав він на галузевому заході.
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«Я думаю, що перші танки Leopard можуть бути в Україні приблизно через три місяці», – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Відео
«Зараз дуже швидко почнемо тренування. Ми дуже швидко уточнимо шляхи постачання, і я думаю, що перші танки Leopard можуть бути в Україні приблизно через три місяці», – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
- Голос Америки
"Росія - єдина перепона для миру". В уряді США нагадали, як РФ бомбила Україну в той час, як росіяни дивились новорічні ТБ-шоу
"Путін наказав своєму війську масовано бомбити Україну в Новорічну ніч", - йдеться у відео, створеному урядом США, якій поширило сьогодні представництво США в НАТО.
Відео містить вражаючі кадри бомбувань цивільної інфраструктури на території України поряд з кадрами того, що в той самий час, транслювало російське телебачення. "На контрольованому Кремлем телебаченні, вони співали, і танцювали, і брехали про мир, любов та милосердя", - йдеться у відео, де надані кадри новорічних святкових шоу, які транслювались в Росії під час бомбардувань.
Представництво США в НАТО ще раз підкреслило, що США та НАТО підтримують Україну стільки, скільки потрібно.
"Росія залишається єдиною перепоною для миру, - йдеться в дописі представництва США в НАТО. - Україна - жертва агресії і має право захищатись. Сполучені Штати та наші союзники по НАТО чітко зазначили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно".
- Голос Америки
Росія спричинила "найгіршу продовольчу кризу з часів Другої світової" - Сінді Маккейн, представниця США в організаціях ООН в Римі
Через свою війну в Україні Росія спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни", заявила представниця США в структурах ООН з питань продовольства та сільського господарства Сінді Маккейн. Сінді Маккейн, вдова американського сенатора Дона Маккейна, представляє США в організаціях ООН в Римі.
,За її словами, глобальна криза цін на продовольство триватиме цього року, і постачання харчів до найбідніших країн не налагодиться допоки не припиниться російське вторгнення в Україну.
Як пише The Guardian, зараз ціни на продукти харчування, у порівнянні з піком минулого року, дещо впали, що породило надію, що дефіцит їжі в найбідніших країнах та вартість харчів для кінцевих споживачів у заможніших державах підуть на спад.
Проте Маккейн заявила, що це не означає завершення кризи: "Ми переживаємо важкі часи. Це був би сезон весняної сівба [в Україні]. Через вторгнення та руйнування, завдані землі та техніці, вони не можуть садити".
Також вона вказала на призупинення експорту українського зерна: "Ми не змогли вивезти багато зерна. Зазвичай ми могли б вивести десь близько 20 мільйонів тонн, але ми не наближаємося до цієї цифри. Понад 100 кораблів очікують на захід [у порти Чорного моря]".
Минулого тижня представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія "навмисне уповільнює інспекцію" кораблів з зерном, які чекають на вихід з українських портів у Чорному морі, а відтак не можуть вчасно доставити продукти харчування країнам, "які їх відчайдушно потребують".
Українська сторона також називає найбільшою проблемою у роботі "зернових коридорів" затягування інспекцій кораблів з боку російських представників.
Як нагадує Радіо Свобода, від 17 листопада Чорноморську зернову ініціативу за участі України та Росії й за посередництва Туреччини з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів. Тим часом Київ розпочав власну ініціативу GrainfromUkraine - "Зерно з України" за фінансування Європейського Союзу.
За підсумками року на кінець грудня 2022, темпи експорту зерна з України були на 31% менші, ніж минулого року, а Україна, за даними Міністерство аграрної політики та продовольства, експортувала лише близько 21,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.
За даними Єврокомісії, до повномасштабної російської агресії Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб годувати 400 мільйонів людей у світі.
Комісія ООН підтвердила факти сексуального насилля російських військових щодо дітей – Джумхур
Незалежна міжнародна комісія ООН (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) із розслідування порушень прав людини в Україні зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією під час широкомасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого 2023 року. Серед встановлених злочинів і сексуальне насильство щодо дітей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла членкиня незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ясмінка Джумхур. Вона також є Уповноваженою з прав людини Боснії та Герцеговини.
– Комісія встановила, що на території України були скоєні воєнні злочини, порушення прав людини та міжнародного, гуманітарного права. Відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть збройні сили Російської Федерації.
Порушення можна згрупувати у дві категорії – ті, що посягають на недоторканість особи, та ті, що стосуються інфраструктури країни.
– Які саме злочини ви маєте на увазі?
Зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства
– Спектр дуже широкий. Ми говоримо про тортури, насильство, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Ми зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства.
– Які злочини проти дітей?
– Коли ми говоримо про дітей, то вони були поранені або вбиті з вогнепальної зброї.
Вони зазнали сексуального насильства. Ми зафіксували порушення прав дітей, які перебувають у будинках для бездоглядних дітей.
Є інформація про передачу дітей з України до Російської Федерації. Вони все ще там.
Питання повернення цих дітей поки що вирішується. У багатьох випадках біологічні батьки проживають в Україні.
Коли ми говоримо про статистику, то Комісія не має точних показників. Комісія намагається отримати власні дані шляхом прямих розслідувань і перехресних посилань на інформацію із різних джерел.
Наведені нами показники базуються виключно на наших прямих дослідженнях.
Усе, що представлено у звіті Генеральній Асамблеї (у жовтні 2022 року) та те, що буде представлено Раді з прав людини в березні, є прямим результатом роботи Комісії на місцях із підтвердженням з інших джерел.
– Ви підтвердили факти страт?
– Розстріли – це одні із тих справ, які ми розслідували або ще розслідуємо. Аналітична частина роботи над такими справами ще триває, щоб отримати повну інформацію про те, що сталося.
– А які дані щодо порушень прав людини у зв'язку із російськими обстрілами інфраструктури?
– Друга група злочинів стосується інфраструктури, особливо з жовтня 2022 року, коли під приціл потрапили об’єкти енергетики.
Надзвичайно важливо те, що це був початок зими, що опосередковано призвело до порушення прав багатьох мешканців.
Йдеться не лише про електроенергію, а й про обмежений доступ до охорони здоров’я та освіти. Багато шкіл зруйновано, тому діти не можуть ходити до школи. Також було обмежено охорону здоров’я дітей.
Якщо говорити про атаки на транспортну сферу, зокрема на залізницю, то громадяни з віддалених територій не мали доступу до медичної допомоги, що особливо проблематично для хворих із хронічними захворюваннями.
– Чи важко збирати інформацію?
– Комісія працює у той час, коли ще триває воєнний конфлікт, і це дуже складно.
Є висока готовність розповісти історії, що сталося насправді
Ми часто не маємо доступу або маємо обмежений доступ до певних територій, зокрема, коли ми говоримо про Донецьк і Луганськ.
Комісія не мала можливості побувати та поспілкуватися з людьми, які там проживають.
Ще однією проблемою є те, що є багато переміщених осіб як на території України, так і за її межами. Це зменшує можливості для опитування безпосередніх жертвам та постраждалих.
Але в таких ситуаціях, коли люди працюють «у полі», є висока готовність розповісти історії про те, що сталося насправді.
– Чи бояться люди розповідати про те, що їм довелося пережити, через те, що можуть зазнати осуду від інших?
– Безумовно, стигма існує у випадках насильства. Певним чином ми помітили, що з відкриттям програм підтримки постраждалих збільшилася кількість людей, які готові свідчити про злочини.
Зрештою, це те, що ми спостерігали також у Боснії та Герцеговині.
Підтримка постраждалих від сексуального насильства на війні є дуже важливим імпульсом
Підтримка постраждалих від сексуального насильства на війні є дуже важливим імпульсом, насамперед для запобігання їхньої повторної травматизації.
Але це також важливо для забезпечення правосуддя, оскільки жертви є одними із головних інструментів і свідків у переслідуванні воєнних злочинів.
– Скільки міст ви відвідали й зі скількома свідками поспілкувалися?
– Спочатку ми зосередилися на чотирьох регіонах (Київська, Чернігівська, Харківська, Сумська області – ред.).
Комісія була там двічі, а наші слідчі – кілька разів.
Але треба мати на увазі, що Комісія зосереджена не тільки на зборі інформації на території України.
Перший етап: 191 інтерв’ю зі 110 жінками та 81 чоловіком. Тепер це набагато, набагато більше
Вона також збирає інформацію в інших країнах, якщо вони мають будь-які прямі чи опосередковані контакти, чи інформацію, яка може сприяти з’ясуванню фактів.
Слід мати на увазі, що багато громадян України зараз є переміщеними в багатьох країнах, насамперед у Європейському Союзі.
У попередньому звіті, який ми представили Генеральній Асамблеї ООН, ми використали інформацію, отриману в результаті 191 інтерв’ю зі 110 жінками та 81 чоловіком.
Були й розмови наживо, і дистанційно.
Відтоді це число стало набагато, набагато більшим.
У нас був новий візит в Україну з того часу, на початку грудня 2022 року, у нас є наші слідчі на місці, і було б некоректно давати вам часткову інформацію.
– Ви були в Україні двічі. Чим схоже те, що відбувається в Україні сьогодні, і те, що відбувалося в Боснії під час війни в 1990-х?
– Спільним для всіх країн, де є конфлікти, є страждання. У всіх конфліктах є знущання, вбивства та сексуальне насильство.
Форми та розміри різняться, наприклад, зброєю, що використовується в конфліктах.
Між конфліктом у Боснії та Герцеговині та конфліктом в Україні є суттєва різниця.
Боснія і Герцеговина була країною під ембарго, і вона не могла бути озброєна, не могла отримати гуманітарну допомогу, а також не мала зовнішнього зв’язку. Були лише гуманітарні коридори.
У цьому полягає різниця. В Україні використовується високоскладна і далекобійна зброя, яка руйнівно впливає на інфраструктуру.
Страждання людей, злочини, які вчиняються – ідентичні, тому питання відповідальності полягає не лише в притягненні до кримінальної відповідальності тих, хто вчинив чи вчиняє злочини, а й у відповідальності за те, щоб рамки для постраждалих створювали відразу, з їхньої реєстрації і підтримки.
Це дуже важливо, і ми наголошуємо на цьому.
Жертви не повинні відчувати себе покинутими
Наприклад, Боснія та Герцеговина втратила імпульс для розробки моделей нагляду за жертвами під час конфлікту. Я вважаю, що це негативний урок, винесений із конфлікту в Боснії та Герцеговині.
Цього не повинно відбуватися в інших країнах, щоб жертви не зазнавали травми, особливо травми покинутості. Це сталося в Боснії та Герцеговині протягом останніх майже трьох десятиліть.
– Скоро мине рік, як Росія вторглася в Україну. Чи достатньо доказів для розгляду в Міжнародному суді в Гаазі?
– Питання кримінальної відповідальності – це дійсно серйозне питання, яке відкриває кілька можливостей.
По-перше, це притягнення до відповідальності у справах про воєнні злочини в національній правовій системі, яке розпочалось. З іншого боку, є проблема наявності осіб, які вчинили злочини.
Коли ми говоримо про міжнародний суд, то річ у тім, що ні Росія, ні Україна не ратифікували Гаазький статут. Але Україна зробила дві заяви про визнання юрисдикції Міжнародного трибуналу щодо злочинів, скоєних на її території.
Це тривалий процес, але це не завадило національній владі збирати докази, і це було зроблено дуже серйозно та за підтримки міжнародних експертів.
Універсальна юрисдикція дає можливість притягувати до відповідальності за порушення міжнародного права
Інше питання – так звана універсальна юрисдикція. Ми бачимо це на Західних Балканах. Ця універсальна юрисдикція дає державам можливість притягувати до відповідальності за порушення міжнародного права.
Тоді держави можуть притягувати до відповідальності за справи, які якимось чином пов’язані з конфліктом в Україні.
На чому Комісія постійно наполягає і вказує на важливості, то це координація різних механізмів, як судових, так і несудових.
Багато суб’єктів різним чином причетні до всього, що зараз відбувається в Україні, що пов’язано з агресією Росії проти України.
– Якою буде роль Комісії після подання звіту про ситуацію в Україні?
– Мандат комісії – один рік і закінчується в березні презентацією звіту. Після березня Рада з прав людини вирішить, чи буде продовжено цей мандат на один рік чи ні.
Важливо, що всі документи та інформація Комісії будуть використовуватися так, як це визначено Постановою, за тією ж практикою, що використовувалася попередніми комісіями.
- Незалежна міжнародна комісія ООН щодо розслідування порушень в Україні (The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) була створена 4 березня резолюцією Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Завдання Комісії розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини і порушення міжнародного гуманітарного права та пов'язані з ними злочини в контексті російської агресії проти України, і встановити факти, обставини та докорінні причини будь-яких таких порушень та утисків.
- До складу Комісії входять три незалежні експерти: уповноважена з прав людини (омбудсмен) Боснії та Герцеґовини Ясмінка Джумхур, фахівець у питаннях правосуддя з Колумбії Пабло де Грейфф та голова Комісії –колишній суддя Європейського суду з прав людини та експрезидент Міжнародного трибуналу щодо Руанди, колишній суддя верховного суду Норвегії Ерік Мьозе.
- Комісія отримує інформацію із першоджерел, від свідків, також збирає інформацію та документи від держав, відповідних органів та установ системи ООН, громадянського суспільства та ЗМІ.
- Загальний мандат Комісії стосується всіх ймовірних порушень і злочинів, здійснених на всій територій України і навіть за її межами (якщо вони тісно пов'язані з російською агресією проти України).
- У березні 2023 року Комісія ООН оприлюднить комплексний звіт щодо порушень прав людини та злочинів Росії під час війни проти України
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