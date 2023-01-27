У день пам'яті жертв Голокосту Байден закликав "не давати в Америці прихистку для ненависті"

Незабаром колишньому президенту США Дональду Трампу знову дозволять користуватися Facebook і Instagram. Meta, материнська компанія платформ, заявила в середу, що зніме заборони, введені два роки тому після того, як Трамп використовував обидва сервіси для публікації неправдивих заяв про вибори 2020 року та закликів до натовпу, який напав на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Компанія заявила, що рішення про заборону Трампа було прийнято через занепокоєння тим, що він становить «серйозний ризик для громадської безпеки». Проте, за словами Meta, з того часу він дійшов висновку, що цей ризик «достатньо зменшився», щоб дозволити йому повернутись, і що його облікові записи будуть відновлені «в найближчі тижні».

Трамп відомий політик США і важливо, щоб громадськість почула те, що він хоче сказати, сказала Мета. Але через його минуле, його дії на платформах будуть відстежуватися.

«Через минулі порушення, йому також загрожує посилене покарання за повторні порушення — покарання, які застосовуватимуться до інших публічних діячів, чиї облікові записи було відновлено після призупинення, пов’язаного з громадськими заворушеннями згідно з нашим оновленим протоколом, — йдеться в заяві Мета. – У випадку, якщо містер Трамп розмістить подальший вміст, що порушує правила, цей вміст буде видалено, і його буде призупинено на термін від одного місяця до двох років, залежно від тяжкості порушення».

Трамп реагує

Трамп, який донедавна був заборонений майже на всіх основних платформах соціальних медіа, публікував свої заяви на Truth Social, платформі, яку він допоміг заснувати та яка належить його компанії.

У відповідь на заяву Мети Трамп опублікував пост у Truth Social, використовуючи свою звичайну пунктуацію та великі літери.

"FACEBOOK, який втратив мільярди доларів після того, як "деплатформував" вашого улюбленого президента, мене, щойно оголосив, що вони відновлюють мій обліковий запис, - написав він. - Таке більше ніколи не повинно трапитися з чинним президентом чи будь-ким іншим, хто не заслуговує покарання! ДЯКУЄМО КОМПАНІЇ TRUTH SOCIAL ЗА ТАКУ НЕЙМОВІРНУ РОБОТУ. ВАШ ЗРОСТАННЯ ВИДАТНЕ, А МАЙБУТНЄ НЕОБМЕЖЕНЕ!!!»

Трамп має приблизно 34 мільйони підписників у Facebook і більше 23 мільйонів підписників в Instagram.

Суперечливе рішення

«Подобається нам це чи ні, але президент Трамп є однією з провідних політичних фігур країни, і громадськість дуже зацікавлена в тому, щоб почути його», — сказав у заяві Ентоні Ромеро, виконавчий директор Американського союзу громадянських свобод.

«Найбільші компанії соціальних медіа є центральними дійовими особами, коли йдеться про нашу колективну здатність говорити — і чути мову інших онлайн, — сказав Ромеро. – Вони повинні прагнути дозволити широкий спектр політичних виступів, навіть якщо вони образливі».

Антидифамаційна ліга, організація, яка бореться з мовою ненависті та іншими формами екстремізму, дотримується іншої точки зору. Її генеральний директор Джонатан Грінблатт заявив, що «колишньому президенту Трампу не можна давати платформу для посилення своєї ненависті та насильницької риторики в основних соціальних мережах».

«Під час свого президентства Трамп використовував соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, для поширення ненависті та розпалювання насильства, — продовжив Грінблатт. – Немає жодних підстав вважати, що колишній президент поводитиметься інакше, після скасування заборони. Це не питання свободи слова; є багато послуг, якими Трамп може скористатися для поширення свого повідомлення".

Широка переоцінка

Відновлення акаунтів Трампа компанією Meta відбувається на тлі широкомасштабної переоцінки того, як соціальні медіа мають модеруватися в США та у світі. У жовтні мільярдер Ілон Маск придбав Twitter і відновив доступ до багатьох раніше заборонених акаунтів, включно з обліковими записами Трампа. Колишній президент, який має майже 88 мільйонів підписників на платформі, не використовував її.

Експерти кажуть, що нові способи, якими великі компанії соціальних медіа реагують на суперечливі висловлювання, є частиною ширшої дискусії про те, як суспільство має організовуватися в епоху надзвичайної пов’язаності.

«Зараз ми обговорюємо, як регулювати громадські площі в 21-му столітті, — сказав Джин Полічінскі, старший науковий співробітник Першої поправки у Freedom Forum, позапартійній освітній фундації. – Це місця, де ми зараз збираємося, щоб обговорити суспільні проблеми».

«Зараз ми знаходимося на переломі, коли соціальні медіа явно перетворилися з іграшки на інструмент та всюдисущу потребу, — сказав Полічінскі Голосу Америки. – Коли це стає настільки важливим для функціонування суспільства, може виникнути потреба створити захист від висловлювань, які можуть здатися людям огидними, але які не становлять безпосередньої загрози насильства чи інших злочинів".

Судова справа

Пізніше цього року Верховний суд США розгляне розділ 230 Закону про пристойність у комунікації. Закон тлумачиться як звільнення компаній соціальних медіа від юридичної відповідальності за сторонній контент, опублікований на їхніх платформах, і водночас дозволяє їм забороняти контент за бажанням.

У США багато консерваторів вважають, що коли великі компанії соціальних медіа й користуються правом забороняти контент, вони роблять це таким чином, що завдає шкоди політичним правим. Вони хотіли б, щоб Верховний суд обмежив можливості компаній придушувати деякі слова.

Багато лівих, навпаки, хотіли б, щоб соціальні медіа несли більшу юридичну відповідальність за матеріали, які вони розміщують, стверджуючи, що образливий вміст, що пропагує ненависть, часто залишається на платформах навіть після того, як його ідентифікують як такий.

Міжнародна проблема

Дебати виходять за межі політики США. Раніше цього місяця Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило заяву, приписуючи десяткам міжнародних експертів з прав людини.

У заяві, спрямованій на лідерів основних платформ соціальних медіа, вони закликали «звернути увагу на права людини, расову справедливість, підзвітність, прозорість, корпоративну соціальну відповідальність і етику в своїй бізнес-моделі» і нагадали їм, що «корпоративна відповідальність за расова справедливість і права людини є основною соціальною відповідальністю."

Складна дорога

На сьогоднішній день не всі відновлення акаунтів пройшли добре. Наприклад, у вівторок Twitter відновив обліковий запис відомого націоналіста, який заперечує Голокост, Ніка Фуентеса. Нещодавно Фуентес був у новинах за те, що супроводжував Є, репера, раніше відомого як Каньє Вест, на вечерю з Трампом на курорті колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді.

Коли його обліковий запис було відновлено, Фуентес негайно почав публікувати матеріали, які посилалися на антисемітські коментарі Є. Потім під час прямої трансляції події Twitter Spaces він зробив інші антисемітські коментарі.

Обліковий запис Фуентеса знову призупинено менш ніж через 24 години після його відновлення.