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У день пам'яті жертв Голокосту Байден закликав "не давати в Америці прихистку для ненависті"
У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту президент США Джо Байден закликав американців "не давати прихистку в Америці для ненависті". Він застеріг від зростання антисемітських настроїв: "Сьогодні по всій країні ми бачимо свастику на автомобілях, антисемітські банери на мостах, словесні та фізичні напади на єврейські підприємства та американців євреїв – навіть заперечення Голокосту. Це мерзенно. Це суперечить всьому, що ми цінуємо як американці".
Байден нагадав, що 27 січня світ вшановує пам'ять "шести мільйонів євреїв, системно й жорстоко вбитих нацистами та їхніми пособниками під час Голокосту, а також оплакувати ромів і сінті, слов'ян, людей з інвалідністю, ЛГБТК+ осіб і політичних дисидентів, які також були вбиті".
При цьому американський президент заявив: "У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту та щодня Сполучені Штати підтримують жертв Голокосту, їхні сім’ї та нащадків. Ми пам'ятаємо. Ми шануємо їхні історії. Ми протистоїмо ненависті та брехні, які несуть у собі жахливі відлуння одного з найгірших розділів в історії людства. І для майбутніх поколінь ми продовжуватимемо захищати наші основоположні цінності як нації — свободу, рівність і гідність усіх людей".
"Цей день пам’яті підкреслює необхідність засудження та протидії запереченню та викривленню Голокосту – формам антисемітизму – де б і коли б вони не виникали. [...] Оскільки покоління, що вижило, йде в історію, ми повинні знайти нові способи інформувати майбутні покоління про Голокост. Свідчення тих, хто вижив, та їхніх нащадків нагадують нам бути пильними у захисті гідності та прав людини", - йдеться у заяві Державного департаменту.
Напередодні 27 січня та у день пам'яті жертв Голокосту жалобні заходи у пам'ять про жертв Голокосту проводять в усьому світі. Лідери також використовують нагоду привернути увагу громадськості до проявів антисемітизму та нетерпимості й ненависті.
Основні меморіальні заходи проходять у Польщі на місці нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, який було звільнено 27 січня 1945 року. Участь у жалобних заходах беруть вцілілі у Голокості та представники багатьох країн. Як відзначає Reuters, російських посадовців через війну Кремля в Україні на меморіальні заходи не запрошували.
Британський король Чарльз та його дружина Камілла нині зустрілися в Букінгемському палаці з двома вцілілими, які пережили геноцид - Голокост та геноцид у Судані, й запалили свічку у пам'ять про жертв цих злочинів, пише видання Daily Express.
Президентка Бундестагу Бербель Брас виступаючи перед німецькими законодавцями у день вшанування жертв Голокосту заявила, що зростання кількості антисемітських нападів у Німеччині є "ганьбою" для ФРН: "Щодня в Німеччині реєструється в середньому п'ять антисемітських злочинів. Пам’ятні місця оскверняють, єврейські споруди та синагоги зазнають нападів, людей зустрічають вороже, їм погрожують і нападають на них через те, що вони євреї".
Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам’яті жертв Голокосту в історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" заявив: "Ми знаємо й памʼятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. [...] Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті".
Напередодні у Європарламенті виступав президент Ізраїлю Ісаак Герцог, який закликав європейських лідерів продовжувати відстоювати моральні та людські цінності: "Ви повинні бачити попереджувальні знаки, виявляти симптоми пандемії антисемітизму та боротися з нею будь-якою ціною. Ви повинні забезпечити, щоб кожен єврей, який хоче жити повноцінним єврейським життям у ваших країнах, міг робити це безпечно та безстрашно".
У статті використано матеріали Reuters
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Facebook, Instagram відновлюють акаунти Трампа, після двох років заборони
Незабаром колишньому президенту США Дональду Трампу знову дозволять користуватися Facebook і Instagram. Meta, материнська компанія платформ, заявила в середу, що зніме заборони, введені два роки тому після того, як Трамп використовував обидва сервіси для публікації неправдивих заяв про вибори 2020 року та закликів до натовпу, який напав на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Компанія заявила, що рішення про заборону Трампа було прийнято через занепокоєння тим, що він становить «серйозний ризик для громадської безпеки». Проте, за словами Meta, з того часу він дійшов висновку, що цей ризик «достатньо зменшився», щоб дозволити йому повернутись, і що його облікові записи будуть відновлені «в найближчі тижні».
Трамп відомий політик США і важливо, щоб громадськість почула те, що він хоче сказати, сказала Мета. Але через його минуле, його дії на платформах будуть відстежуватися.
«Через минулі порушення, йому також загрожує посилене покарання за повторні порушення — покарання, які застосовуватимуться до інших публічних діячів, чиї облікові записи було відновлено після призупинення, пов’язаного з громадськими заворушеннями згідно з нашим оновленим протоколом, — йдеться в заяві Мета. – У випадку, якщо містер Трамп розмістить подальший вміст, що порушує правила, цей вміст буде видалено, і його буде призупинено на термін від одного місяця до двох років, залежно від тяжкості порушення».
Трамп реагує
Трамп, який донедавна був заборонений майже на всіх основних платформах соціальних медіа, публікував свої заяви на Truth Social, платформі, яку він допоміг заснувати та яка належить його компанії.
У відповідь на заяву Мети Трамп опублікував пост у Truth Social, використовуючи свою звичайну пунктуацію та великі літери.
"FACEBOOK, який втратив мільярди доларів після того, як "деплатформував" вашого улюбленого президента, мене, щойно оголосив, що вони відновлюють мій обліковий запис, - написав він. - Таке більше ніколи не повинно трапитися з чинним президентом чи будь-ким іншим, хто не заслуговує покарання! ДЯКУЄМО КОМПАНІЇ TRUTH SOCIAL ЗА ТАКУ НЕЙМОВІРНУ РОБОТУ. ВАШ ЗРОСТАННЯ ВИДАТНЕ, А МАЙБУТНЄ НЕОБМЕЖЕНЕ!!!»
Трамп має приблизно 34 мільйони підписників у Facebook і більше 23 мільйонів підписників в Instagram.
Суперечливе рішення
«Подобається нам це чи ні, але президент Трамп є однією з провідних політичних фігур країни, і громадськість дуже зацікавлена в тому, щоб почути його», — сказав у заяві Ентоні Ромеро, виконавчий директор Американського союзу громадянських свобод.
«Найбільші компанії соціальних медіа є центральними дійовими особами, коли йдеться про нашу колективну здатність говорити — і чути мову інших онлайн, — сказав Ромеро. – Вони повинні прагнути дозволити широкий спектр політичних виступів, навіть якщо вони образливі».
Антидифамаційна ліга, організація, яка бореться з мовою ненависті та іншими формами екстремізму, дотримується іншої точки зору. Її генеральний директор Джонатан Грінблатт заявив, що «колишньому президенту Трампу не можна давати платформу для посилення своєї ненависті та насильницької риторики в основних соціальних мережах».
«Під час свого президентства Трамп використовував соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, для поширення ненависті та розпалювання насильства, — продовжив Грінблатт. – Немає жодних підстав вважати, що колишній президент поводитиметься інакше, після скасування заборони. Це не питання свободи слова; є багато послуг, якими Трамп може скористатися для поширення свого повідомлення".
Широка переоцінка
Відновлення акаунтів Трампа компанією Meta відбувається на тлі широкомасштабної переоцінки того, як соціальні медіа мають модеруватися в США та у світі. У жовтні мільярдер Ілон Маск придбав Twitter і відновив доступ до багатьох раніше заборонених акаунтів, включно з обліковими записами Трампа. Колишній президент, який має майже 88 мільйонів підписників на платформі, не використовував її.
Експерти кажуть, що нові способи, якими великі компанії соціальних медіа реагують на суперечливі висловлювання, є частиною ширшої дискусії про те, як суспільство має організовуватися в епоху надзвичайної пов’язаності.
«Зараз ми обговорюємо, як регулювати громадські площі в 21-му столітті, — сказав Джин Полічінскі, старший науковий співробітник Першої поправки у Freedom Forum, позапартійній освітній фундації. – Це місця, де ми зараз збираємося, щоб обговорити суспільні проблеми».
«Зараз ми знаходимося на переломі, коли соціальні медіа явно перетворилися з іграшки на інструмент та всюдисущу потребу, — сказав Полічінскі Голосу Америки. – Коли це стає настільки важливим для функціонування суспільства, може виникнути потреба створити захист від висловлювань, які можуть здатися людям огидними, але які не становлять безпосередньої загрози насильства чи інших злочинів".
Судова справа
Пізніше цього року Верховний суд США розгляне розділ 230 Закону про пристойність у комунікації. Закон тлумачиться як звільнення компаній соціальних медіа від юридичної відповідальності за сторонній контент, опублікований на їхніх платформах, і водночас дозволяє їм забороняти контент за бажанням.
У США багато консерваторів вважають, що коли великі компанії соціальних медіа й користуються правом забороняти контент, вони роблять це таким чином, що завдає шкоди політичним правим. Вони хотіли б, щоб Верховний суд обмежив можливості компаній придушувати деякі слова.
Багато лівих, навпаки, хотіли б, щоб соціальні медіа несли більшу юридичну відповідальність за матеріали, які вони розміщують, стверджуючи, що образливий вміст, що пропагує ненависть, часто залишається на платформах навіть після того, як його ідентифікують як такий.
Міжнародна проблема
Дебати виходять за межі політики США. Раніше цього місяця Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило заяву, приписуючи десяткам міжнародних експертів з прав людини.
У заяві, спрямованій на лідерів основних платформ соціальних медіа, вони закликали «звернути увагу на права людини, расову справедливість, підзвітність, прозорість, корпоративну соціальну відповідальність і етику в своїй бізнес-моделі» і нагадали їм, що «корпоративна відповідальність за расова справедливість і права людини є основною соціальною відповідальністю."
Складна дорога
На сьогоднішній день не всі відновлення акаунтів пройшли добре. Наприклад, у вівторок Twitter відновив обліковий запис відомого націоналіста, який заперечує Голокост, Ніка Фуентеса. Нещодавно Фуентес був у новинах за те, що супроводжував Є, репера, раніше відомого як Каньє Вест, на вечерю з Трампом на курорті колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді.
Коли його обліковий запис було відновлено, Фуентес негайно почав публікувати матеріали, які посилалися на антисемітські коментарі Є. Потім під час прямої трансляції події Twitter Spaces він зробив інші антисемітські коментарі.
Обліковий запис Фуентеса знову призупинено менш ніж через 24 години після його відновлення.
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- Голос Америки
До Києва прибули інспектори, щоб покращити нагляд за допомогою США
Представники Служб генеральних інспекторів з Держдепу США, Пентагону та Агенції міжнародного розвитку США (USAID) прибули до Києва з "метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні". Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", - написала посадовиця у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, у четвер під час слухань у Комітеті з міжнародних справ Сенату США заступниця держсекретаря з політичних питань Державного департаменту Вікторія Нуланд заявила, що спеціальні аудитори від уряду США, Світового банку і міжнародної компанії Deloitte працюють в Україні, щоб переконатись у цільовому використанні допомоги Заходу.
"Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні", - сказала посадовиця.
Напередодні координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі заявив, що США поділяють занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо звинувачень в корупції, які останнім часом звучали на адресу українських посадовців і призвели до відставки заступників голови Офісу президента, генерального прокурора і міністра оборони та кількох губернаторів України, але не бачать жодних ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою Україні.
У відповідь на питання про те, чи впевнені США, що бюджетна допомога використовується в Україні відповідно, Кірбі заявив, що США мають високу довіру до процесу розподілу бюджетної допомоги, яка надходить від США Україні через Світовий банк, і не бачать ознак того, що розподіл такої допомоги страждає від корупції, як і безпекової допомоги та оборонних систем.
Раніше деякі американські законодавці заявляли про бажання вжити додаткових зусиль для підзвітності та нагляду за використанням американської військової та гуманітарної допомоги Києву. Зокрема, спікер Палати представників Кевін Маккарті підкреслював, що республіканці не збираються виписувати "необмежений чек" Україні.
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку
Європейський союз продовжив дію економічних санкцій щодо Росії, повідомила Рада Євросоюзу 27 січня.
«Рада сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.
Обмеження, зокрема, спрямовані на сфери торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.
Вперше санкції були запроваджені 2014 року у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
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