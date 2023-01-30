Франція не виключає надсилання винищувачів в Україну – Макрон

Сполучені Штати залишаються глибоко відданими захисту прав жінок і поширенню їхніх голосів, заявила Катріна Фотоват, керівниця Офісу Держсекретаря США з глобальних питань жінок під час віртуальної зустрічі, присвяченої жіночому лідерству в Україні, ролі українських жінок на шляху до перемоги у війні та їхній боротьбі за майбутнє України. Упродовж історії України жінки відігравали вирішальну роль у боротьбі за свободу, наголосила Фотоват.

У зустрічі взяли участь зокрема посолка США в Україні Бріджит Брінк, посолка України в США Оксана Маркарова, співачка Руслана Лижичко й журналістка Наталія Гуменюк.

Обличчя майбутньої реконструкції також буде жіночим

Оксана Маркарова наголосила, що відсоток жінок в українській армії - один з найвищих у порівнянні із європейськими союзниками. Дипломатка згадала зусилля нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук, а також дружини президента України Олени Зеленської, яка представляла Київ на багатьох заходах за кордоном. Також Маркарова нагадала, що попри війну перша леді США Джил Байден побувала в Ужгороді у День матері торік.

"Після перемоги у війні обличчя нашої майбутньої реконструкції також буде жіночим, - заявила українська дипломатка. - Тому ми повинні дякувати нашим жінкам і підтримувати їх, підтримувати одна одну".

Більше зброї для жінок

Співачка Руслана Лижичко під час зустрічі звернулася до усіх знаменитостей - співаків та політиків, людей з бізнесу з проханням бути ще більш активними для допомоги Україні: "Це не тільки про Україну. Це про нас всіх, увесь світ. Якщо ми хочемо мати “завтра”, то нам потрібно припинити цю війну сьогодні". Руслана наголосила, що Україні потрібно більше зброї, у тому числі для 60 тисяч жінок, які воюють в українській армії.

Очільниця "Лабораторії журналістики суспільного інтересу" Наталія Гуменюк говорила про безцінний внесок жінок-репортерок, журналісток, а також тих експерток, які сьогодні вислуховують і документують злочини російських сил в Україні. Окрім важкої та виснажливої роботи ці жінки, нагадала Гуменюк, продовжують бути головними піклувальницями у власних сім'ях, відповідають за безпеку власних дітей.

Цілі громади рятувалися саме завдяки своїм лідеркам

Експертка наголосила на важливій ролі старост - жінок, які очолюють величезну кількість громад, що перебували у небезпеці під час нападу російських військ. При цьому мери та сільські голови виконують аномально великий обсяг роботи за непропорційно низьку оплату їхньої праці, тож зазвичай цю роботу готові робити саме жінки, - зауважила Наталія Гуменюк.

За її словами, це і є неймовірний приклад жіночого лідерства. Нерідко цілі громади рятувалися саме завдяки своїм лідеркам. "Будьмо чесними, іноді їм доводилося домовлятися з окупантами, щоб рятувати своїх людей. Іноді жінки, звертаючись до загарбників, намагалися просто прикинутись матерями літнього віку, щоб, можливо, отримати більше поваги. Але для них самих це була неймовірна небезпека. І ви знаєте про випадки, коли жінок в Україні вбито саме через те, що були очільницями громад", - сказала Гуменюк.

На її переконання, локальні громадські лідерки можуть врятувати країну, зменшуючи страждання у своїх громадах, та сприяти перемозі у війні.

Журналістка також відзначила роль вчителів і вчительок, які фактично роблять подвійну роботу сьогодні - не тільки навчають учнів у своїх містах і селах, які залишилися вдома, але і підтримують навчальний процес онлайні для тих дітей, які виїхали за кордон чи розпорошені по всій Україні після російського вторгнення.

Допомога потерпілим, підтримка жіночого лідерства, а також гранти "жіночому бізнесу" в Україні від США

Посолка США Бріджит Брінк в Україні зауважила: "Я абсолютно впевнена, що Україна не могла б так, як це є сьогодні, дати відсіч жахливій, варварській війні Росії, якби не її жінки, які роблять свій внесок усіма можливими способами".

Посолка відзначила внесок жінок у розвиток українського законодавства - від початку війни українськими депутатками внесено вже понад 100 законопроектів.

Сполучені Штати, наголосила Брінк, постійно допомагають Україні розширити можливості жінок, що включає допомогу у різних професійних сферах, а також тим, хто постраждав від війни, зокрема і від сексуального насильства. Крім того, триває американська підтримка жіночого політичного лідерства та жінок у бізнесі. Зокрема, йдеться і про надання грантів підприємствам, якими володіють жінки.