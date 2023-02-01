Україна стане однією з тем візиту Блінкена в Китай

Війна Росії проти України буде на порядку денному під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена в Китай.

Блінкен стане першим американським високопосадовцем, який відвідає Пекін з 2018 року. При цьому офіційні особи двох країн готуються до ще однієї особистої зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном цього року, про це Голосу Америки розповів американський високопосадовець на умовах анонімності.

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Але на думку американських аналітиків, це не означає, що Сполучені Штати рухаються до суттєвих змін у своїх відносинах з КНР. "Я не думаю, що слід сподіватися, що ми побачимо якісь значні прориви під час цієї поїздки (Блінкена)", - заявив Джуд Бланшетт, керівник відділу китайських досліджень американського аналітичного центру CSIS.

Серед іншого, держсекретар говоритиме у Пекіні про російську війну в Україні. Раніше Сполучені Штати заявили, що чітко повідомили КНР про наслідки матеріальної підтримки повномасштабної агресії Кремля.

Минулого четверга Міністерство фінансів США наклало санкції на китайську компанію Spacety China за надання супутникових зображень України для підтримки бойових дій російської ПВК "Вагнер".

"Дебати про політику Китаю щодо Росії та України в Китаї є одним із найбільш суперечливих питань, з якими я зіткнувся, коли я був там, - сказав Скотт Кеннеді, старший радник CSIS. - Багато людей в Китаї в експертному середовищі вважають, що китайці зробили стратегічну помилку".

Але публічно офіційні особи КНР дотримуються іншої позиції. "Сполучені Штати є тими, хто розпочав кризу в Україні, і є найбільшим чинником, який її підживлює", - заявив у понеділок Мао Нін, речник Міністерства закордонних справ Китаю.