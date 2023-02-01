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Україна стане однією з тем візиту Блінкена в Китай
Війна Росії проти України буде на порядку денному під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена в Китай.
Блінкен стане першим американським високопосадовцем, який відвідає Пекін з 2018 року. При цьому офіційні особи двох країн готуються до ще однієї особистої зустрічі між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном цього року, про це Голосу Америки розповів американський високопосадовець на умовах анонімності.
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Але на думку американських аналітиків, це не означає, що Сполучені Штати рухаються до суттєвих змін у своїх відносинах з КНР. "Я не думаю, що слід сподіватися, що ми побачимо якісь значні прориви під час цієї поїздки (Блінкена)", - заявив Джуд Бланшетт, керівник відділу китайських досліджень американського аналітичного центру CSIS.
Серед іншого, держсекретар говоритиме у Пекіні про російську війну в Україні. Раніше Сполучені Штати заявили, що чітко повідомили КНР про наслідки матеріальної підтримки повномасштабної агресії Кремля.
Минулого четверга Міністерство фінансів США наклало санкції на китайську компанію Spacety China за надання супутникових зображень України для підтримки бойових дій російської ПВК "Вагнер".
"Дебати про політику Китаю щодо Росії та України в Китаї є одним із найбільш суперечливих питань, з якими я зіткнувся, коли я був там, - сказав Скотт Кеннеді, старший радник CSIS. - Багато людей в Китаї в експертному середовищі вважають, що китайці зробили стратегічну помилку".
Але публічно офіційні особи КНР дотримуються іншої позиції. "Сполучені Штати є тими, хто розпочав кризу в Україні, і є найбільшим чинником, який її підживлює", - заявив у понеділок Мао Нін, речник Міністерства закордонних справ Китаю.
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Байден може поїхати до Центральної Європи у лютому – Дуда
Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Центральну Європу в лютому, але додав, що невідомо, до яких саме країни він приїде, сказав президент Польщі Анджей Дуда.
"Президент, швидше за все, прибуде до нашої частини Європи в лютому, – розповів Дуда. – Наша частина Європи – це Центральна Європа... це територія, що тягнеться від Румунії до Естонії. Нам дуже важко відповісти детально, куди приїде президент, ми не маємо такої інформації".
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Раніше американські медіа повідомляли, що Байден розглядає можливість поїздки до Європи "поблизу України" наступного місяця у час річниці початку повномасштабної російської війни в Україні.
За даними медіа, у Білому домі розглядають кілька місць ймовірного візиту, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити цю віху війни в Україні, "щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової кампанії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу".
Натомість минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю не підтвердив інформацію про те, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку до Європи, але сказав, що Байден залишається "у тісному контакті з президентом Зеленським – вони спілкуються досить часто".
"Я думаю, що президент [Байден], безумовно, у певний відповідний час захоче [поїхати] в Україну", – сказав він, додавши, що зараз про це не йдеться.
У статті використано матеріали Reuters
Петр Павел закликає збільшувати допомогу Україні і згодом прийняти в НАТО
Новообраний чеський президент Петр Павел заявив, що європейські країни зобов’язані допомагати українцям захищатися від російського нападу, а згодом задовольнити прагнення Україну вступити НАТО.
«Україна буде морально і практично готова» стати членом альянсу після закінчення війни, сказав Петр Павел в інтерв’ю британському телебаченню Бі-Бі-Сі, готуючись до інавгурації 9 березня.
Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні...Петр Павел
Президент у Чехії не керує поточними державними справами, але затверджує прем’єр-міністра, голову центрального банку і конституційного суду, а також може використовувати посаду для пропагування внутрішнього і зовнішньополітичного курсу країни.
Попередник Петра Павела - Мілош Земан був змушений визнати, що до лютневого вторгнення Росії в Україну 2022 року він помилявся, коли пропонував міжнародній спільноті визнати російську анексію Криму, критикував санкції проти Росії і заперечував агресивність Москви, стверджуючи, що на сході України відбувалася «громадянська війна».
«Напад на Україну був для багатьох людей в Росії і поза нею холодним душем, і я є одним з них», - зізнався Земан у червні 2022 року в інтерв’ю Радіо Свобода.
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Чехія стала першою країною НАТО, яка надала Україні важку бронетехніку, передавши зі своїх арсеналів десятки оновлених танків Т-72 і бойові машини піхоти.
Петр Павел, генерал у відставці і колишній голова Військового комітету НАТО, заявив, що пишається діями чеського уряду і зауважив, що підтримку українців треба збільшувати.
«Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні, щоб успішно закінчити цей конфлікт», - сказав Павел.
Він підкреслив, що припинення війни в російських руках: «Для цього потрібно лише, щоб Путін вивів свої війська з України і війна закінчилася б».
Павел здобув перемогу у другому турі голосування у січні, перемігши колишнього прем’єр-міністра мільярдера Андрея Бабіша.
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