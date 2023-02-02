Залужний і Єрмак запевнили Саллівана і Міллі, що ОП хоче "сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків"

Чільні посадовці Європейського Союзу зібралися у Києві на саміт 3 лютого, який вперше відбуватиметься в Україні на тлі наступу російської армії на сході і постійних бомбардувань українських міст російськими ракетами.

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Українські лідери проголосили якнайшвидший вступ в Євросоюз і в НАТО втіленням прагнень українців до миру, свободи й добробуту в європейській сім’ї, а також способом залучення міжнародної спільноти до негайної допомоги Україні.

Ми разом, щоб показати, що ЄС стоїть з Україною твердо...

ЄС відгукнувся на заявку Києва в лютому 2022 року, надавши Україні у червні офіційний статус кандидата на членство, розпочавши процес приготування до вступу.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав до «пришвидшеного» процесу євроінтеграції, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно проголосив наміри виконати всю підготовчу роботу впродовж двох років.

Остання країна, яка приєдналася до ЄС 2013 року, Хорватія, готувалася впродовж майже десяти років, а сусідній з Україною Польщі цей процес забрав приблизно двадцять років.

Європейські представники зараз більше наголошують не на членстві, а на нагальності термінової допомоги Україні: економічної, гуманітарної і військової.

ЄС підкреслює, що загальні обсяги допомоги Україні від організації та окремих держав членів вже сягають майже €50 мільярдів.

Євросоюз пішов на небувалий крок, надаючи Україні військову допомогу на мільярди євро.

Принаймні 4 мільйони українців скористалися допомогою для біженців у Європі.

«Це дуже потужний сигнал, що ми перебуваємо у Києві під час війни. Це сигнал українському народу. Це сигнал Росії. Це сигнал світові», - цитує чільного посадовця ЄС агентство Reuters 2 лютого.

Дехто хоче спекулювати про фінішні кроки, але правда полягає в тому, що ми до того ще не дійшли.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що вона відвідує Київ вже вчетверте за майже рік з часу лютневого вторгнення Росії і зауважила, що цього разу з нею прибули приблизно півтора десятка посадовців ЄС.

«Ми разом, щоб показати, що ЄС стоїть з Україною твердо, як і завжди, і щоб поглибити нашу підтримку і співпрацю», - підкреслила вона.

Reuters цитує неназваного європейського представника, який сказав, що «дехто хоче спекулювати про фінішні кроки, але правда полягає в тому, що ми до того ще не дійшли».

Тим часом з Москви в ці дні пролунали нові погрозливі заяви на адресу України разом з повідомленнями про надзвичайно запеклі бої з наступаючими російськими військами на Донеччині.

Російський міністр закордонних справ Сєрґей Лавров пригрозив подальшими російськими ударами по Україні у відповідь на надання Україні нової західної зброї.

Міністр оборони України Олексі Резніков сказав, що росіяни накопичують сили для ймовірних нових наступів на різних напрямках.

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