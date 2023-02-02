Півроку безкоштовного проживання у Ванкувері - як канадська організація допомагає із житлом українським переселенцям

Протягом півроку українські переселенці можуть безкоштовно жити в квартирах у новобудовах Ванкувера завдяки канадській організації Maple hope foundation. Родина із Сумщини Марія Івахнова разом із трьома дітьми Артемом, Софією та Владом приїхали до Ванкувера 19 квітня й показали Голосу Америки своє помешкання.

"Тут у нас є плита, в нас є хлібопічка, в нас є мікрохвильовка, посудомийна машина, холодильник. Працює все добре. В принципі, все в нас було у кухні, і техніка в нас була, ми тільки додали мікрохвильовку, купили електрочайник і тостер, - проводить екскурсію квартирою Марія. - Мені подобається те, що тут багато місця, багато світла, багато вікон".

У вітальні також були всі необхідні меблі, окрім телевізора, "був диван один, другий, крісло, стіл, стільці, всі комоди", - каже переселенка. У кімнаті, де живуть сини - 14-річний Влад і 13-річний Артем - також уже було "два ліжка, столик, комод і багато речей для дітей, канцелярія була, книжки були, деякі речі, одяг деякий".

Хлопці розповідають: хоч в Україні також жили в одній кімнаті, мали більше простору. "У нас до початку війни зробили ремонт в кімнаті, поставили великий письмовий стіл та шафу для книжок та уроків. Потім у нас було два ліжка, двері на балкон та шафа велика для одягу", - каже Влад.

Марія каже, перших 6 місяців за це помешкання не платити взагалі. Тепер кожного місяця платитимуть оренду із допомоги, яку отримують від провінції Канади як українські біженці: "Провінційна допомога - це дві тисячі на місяць. Цих коштів вистачає на оплату нашого помешкання, а далі ми вже потрошки економимо, але я сподіваюсь, що скоро будемо з роботою і все буде добре".

Житло допомогли знайти волонтери благодійної організації Maple Hope foundation, яка після напливу переселенців шукала або канадські сім'ї, або приватних забудовників, які погодяться поселити прибулих українців. Один із таких забудовників - Джеймс Говард. Саме у його квартирі живе Марія із синами.

"У нас було кілька орендованих квартир, які все ще були вільні у будинках, які ми щойно завершили, і ми сиділи на дивані й бачили ці неймовірно зворушливі історії в новинах, і ми зрозуміли, що ми можемо поселити кількох людей. І все, що ми повинні зробити, це не здавати кілька квартир в оренду, - розповідає Говард. - Ми зв’язалися з «Mapple Hope Foundation», вони сказали нам, що є багато сімей, які подали заявки на приїзд до Канади, і ми пообіцяли їм, що залишимо два будинки для початку".

Джеймс також доставив до помешкання меблі і залишив одяг та іграшки для сімей.

Загалом волонтери поселили 70 сімей у Ванкувері та околицях. Марія каже: вона невимовно вдячна волонтерам та забудовнику, адже допомогли не лише з житлом, а й грошима та стипендіями на гуртки для хлопців. Зараз жінка шукає роботу. Її чоловік залишається на Сумщині.