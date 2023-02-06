Землетрус у Туреччині й Сирії: понад 1500 загиблих, тисячі поранених

Потужний землетрус на півдні Туреччини за останніми даними турецької влади забрав щонайменше 1014 життів, понад п'ять тисяч людей поранені, три тисячі будинків знищено.

У Сирії за повідомленнями державних медіа лише на підконтрольних уряду територіях загинула принаймні 371 людина, 1089 - поранені, в утримуваних опозиційними силами регіонах відомо про 211 жертв і 419 поранених.

Епіцентр землетрусу у 7,8 балів знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі.

"Я думаю, ми можемо очікувати, що кількість загиблих значно зросте", - заявив Reuters Рік Бреннан, директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у Східному Середземномор'ї.

За його словами, зусиллям рятувальників із пошуку вцілілих заважали подальші афтершоки магнітудою у 7,7 балів, адже вже пошкоджені будівлі можуть обвалитись. Бреннан відзначив також особливо складну ситуацію у Сирії, адже через війну держава роками бореться з гуманітарною кризою, серйозними економічними проблемами та спалахом холери.

Низка країн світу вже оголосили про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди.

Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Україна також готова направити велику групу рятувальників до Туреччини, "ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", - повідомив у Twitter український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що розпорядився відправити допомогу до Туреччини, включаючи авіаційний транспорт. "Оскільки також надійшло прохання зробити це для багатьох постраждалих від землетрусу в Сирії, я доручив зробити це теж", - сказав він, не уточнивши, чи прохання надійшло від офіційного Дамаска або опозиційних сил.

У статті використано матеріали Reuters