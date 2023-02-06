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Землетрус у Туреччині й Сирії: понад 1500 загиблих, тисячі поранених
Потужний землетрус на півдні Туреччини за останніми даними турецької влади забрав щонайменше 1014 життів, понад п'ять тисяч людей поранені, три тисячі будинків знищено.
У Сирії за повідомленнями державних медіа лише на підконтрольних уряду територіях загинула принаймні 371 людина, 1089 - поранені, в утримуваних опозиційними силами регіонах відомо про 211 жертв і 419 поранених.
Епіцентр землетрусу у 7,8 балів знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі.
"Я думаю, ми можемо очікувати, що кількість загиблих значно зросте", - заявив Reuters Рік Бреннан, директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у Східному Середземномор'ї.
За його словами, зусиллям рятувальників із пошуку вцілілих заважали подальші афтершоки магнітудою у 7,7 балів, адже вже пошкоджені будівлі можуть обвалитись. Бреннан відзначив також особливо складну ситуацію у Сирії, адже через війну держава роками бореться з гуманітарною кризою, серйозними економічними проблемами та спалахом холери.
Низка країн світу вже оголосили про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди.
Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
Україна також готова направити велику групу рятувальників до Туреччини, "ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", - повідомив у Twitter український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що розпорядився відправити допомогу до Туреччини, включаючи авіаційний транспорт. "Оскільки також надійшло прохання зробити це для багатьох постраждалих від землетрусу в Сирії, я доручив зробити це теж", - сказав він, не уточнивши, чи прохання надійшло від офіційного Дамаска або опозиційних сил.
У статті використано матеріали Reuters
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Польща розгорнула Patriot у Варшаві для навчань
Ракетні батареї Patriot, які Польща придбала у США минулого року, були розгорнуті в столиці країни Варшаві в рамках військових навчань, повідомляє міністерство оборони країни.
Польща вживає додаткових заходів для зміцнення своєї обороноздатності на тлі того, що війна Росії проти України триває вже майже рік.
Як повідомляє агенція АР, у понеділок у варшавському аеропорту Бемово помітили щонайменше три пускові установки для ракет класу «земля-повітря».
Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter повідомив, що передислокація ракетних батарей з бази в Сохачеві, центральна Польща, до Варшави була «важливим елементом навчання» 3-ї варшавської бригади протиракетної протиповітряної оборони.
Батареї Patriot є частиною багатомільярдних закупівель Польщею озброєнь у США, Південній Кореї та інших країнах.
Польща також отримала батареї Patriot від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону на сході, куди минулого року через кордон з Україною прилетіла ракета, внаслідок чого загинули дві людини.
G-7, ЄС і Австралія далі закручують крани російській нафті й пальному
З наближенням річниці лютневого вторгнення Росії в Україну країни G-7 і Європейського Союзу розширили ембарго на російські нафтопродукти, щоб зменшити ресурси Москви для ведення війни проти України.
ЄС та G-7 і Австралія погодилися запроваджувати на міжнародному ринку цінову стелю для російських нафтопродуктів зокрема $100 для дизельного пального і $45 для мазуту.
«Запроваджені нами цінові стелі будуть відігравати вирішальну роль у намаганнях глобальної коаліції, спрямованих на зменшення здатності Росії вести свою незаконну війну», - сказала міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Тим часом у Європі набрала чинності заборона на імпорт дизельного пального та інших нафтопродуктів вироблених в Росії.
США, ЄС, Велика Британія та деякі інші ще раніше відмовилися повністю або частково від купівлі в Росії вугілля й транспортованої морем нафти, а також запровадили в грудні цінову стелю для російської нафти на міжнародного ринку - $60 за барель.
Західні уряди сподіваються, що поєднання ембарго з ціновими обмеженнями означатиме, що світовий ринок буде забезпечений нафтопродуктами, але ціни на російський експорт і зменшаться, скорочуючи прибутки Москви.
Надходження від експорту енергоносіїв є життєвоважливим для російського державного бюджету, і згідно з деякими західними оцінками бажана мінімальна ціна нафти для Росії становить $70 за барель.
Загалом запроваджені проти Росії 2022 року міжнародні санкції не мали такого глибокого впливу на російську економіку, якого сподівалися деякі західні лідери, бо Росія зокрема отримала вигоду від світового стрибка цін енергію спричиненого її вторгненням в Україну.
Але агентство Reuters повідомляє, що згідно з офіційними даними міністерства фінансів Росії за минулий січень рівень місячних доходів від продажу російської нафти й газу впав до найнижчого рівня з серпня 2020 р.
Росія намагається компенсувати втрати, переспрямовуючи свій експорт енергоносіїв до таких країн як Китай, Індія та інші, які збільшили споживання російської нафти, користуючись зокрема ціновими знижками.
У Москві західні санкції називають незаконними і такими, що шкодять світовій економіці.
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Європа ввела заборону на російський дизель
У неділю Європа ввела заборону на російське дизельне паливо та інші нафтопродукти у намаганнях скоротити енергетичну залежність від Москви та доходи Кремля від викопного палива через вторгнення в Україну, повідомляє агентство AP.
Раніше країни "Групи семи" погодились обмежити ціну на дизельне паливо з Росії, щоб дозволити російському дизельному паливу продовжувати надходити до таких країн, як Китай та Індія, і таким чином уникнути раптового зростання цін, яке зашкодить споживачам у всьому світі, одночасно зменшуючи прибутки, що фінансують бюджет і війну Москви.
Ціни на дизельне пальне зросли через відновлення попиту після пандемії COVID-19 та обмеження нафтопереробних потужностей, що спричинило інфляцію інших товарів у всьому світі.
Наразі, як повідомляє AP, 27 країн Європейського Союзу шукають нові поставки дизельного палива зі США, Близького Сходу та Індії, щоб замінити поставки з Росії, яка свого часу забезпечувала 10% загальних потреб Європи в дизельному паливі.
Обмеження ціни в 100 доларів за барель на дизельне пальне, авіаційне паливо та бензин має бути забезпечено шляхом заборони страховим службам і транспортним службам перевозити дизельне пальне з вищою ціною. Більшість цих страхових та транспортних компаній знаходяться в західних країнах.
Це слідує за обмеженням на російську сиру нафту, встановлене у 60 доларів за барель, яке набуло чинності в грудні.
Заборона передбачає 55-денний пільговий період для дизельного палива, завантаженого в танкери до неділі, щоб уникнути нестабільності на ринках. Офіційні особи Європейського Союзу кажуть, що імпортери мали час пристосуватися після оголошення про заборону в червні.
Тільки в грудні, повідомляє AP Росія заробила понад 2 мільярди доларів від продажу дизельного палива в Європу, оскільки імпортери, схоже, запасалися додатковими закупівлями перед вступом в дію заборони.
Європа вже заборонила російське вугілля та більшість сирої нафти, тоді як Москва припинила більшість поставок природного газу.
В матеріалі використані джерела AP
Українському студенту у США під час баскетбольної гри кричали "Росія". Команда-суперник попросила вибачень
Університетська баскетбольна команда Colorado State Rams принесла вибачення за те, що її вболівальники скандували "Росія" на адресу українця з команди-супротивника Utah State Aggies Максу Шульзі.
Вигуки лунали від "невеликої групи осіб" з трибун й вони були чутні в телевізійній трансляції гри на калані CBS, коли Шульга виходив на лінію штрафного кидка в другій половині матчу. Зрештою команда, в якій грає українець, перемогла 88 проти 79, зокрема, завдяки успішному кидку Шульги на останніх секундах.
"Від імені команди університету Colorado State ми приносимо вибачення студенту-спортсмену та команді університету Utah State, - йдеться в серії твітів. - Це є порушенням нашої непохитної віри в Політику спортивної порядності Маунтін-Вест (ліги західних американських штатів - ред.) і принципів спільноти університету".
Там додали: "Кожен учасник, студент і вболівальник повинні почувати себе бажаними на наших майданчиках, і те, що таке сталося, неприпустимо в університеті штату Колорадо".
Тренер Rams Ніко Медвед також написав вибачення у Twitter: "Я дуже поважаю (команду університету штату Юта) і Макса Шульгу. У нас чудові фанати та студенти, але це неприпустимо! Мої щирі вибачення".
Сім'я Шульги живе у Києві, сам хлопець вчився у школі в Іспанії.
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