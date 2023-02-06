Зеленського чекають на саміті ЄС в Брюсселі, але плани залежать від умов безпеки

У Європейському Союзі повідомили, що військова агресія Росії проти України буде серед провідних тем спеціального саміту організації 9-10 лютого в Брюсселі.

До зібрання керівників 27-ми країн Європи має долучитися також український президент Володимир Зеленський, і зараз припускають, що цього разу він може приїхати до Брюсселя на відміну від попередніх таких зустрічей з часу лютневого російського вторгнення, в яких Зеленський брав участь з допомогою відеозв’язку.

Досі впродовж року активної фази російської війни президент Зеленський здійснив лише один офіційний візит за кордон у грудні 2022 року до США, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі, а на шляху він зупинявся у Польщі і вів переговори з польськими керівниками.

Газета Financial Times i телеканал Euronews кажуть, що неназвані посадовці ЄС підтверджують їм можливість приїзду Зеленського, але наголошують, що плани можуть змінитися з міркувань безпеки.

Після того як українці відбили російський наступ від Києва та витіснили російські війська з північного сходу, Україну відвідали багато керівників інших країн, а на початку лютого у Києві відбувся саміт ЄС Україна, для якого в українську столицю приїздили кілька десятків чільних представників Євросоюзу.

Однією з головних тем обговорення в ЄС зараз є подальша підтримка України, а також наступний 10-тий пакет європейських санкцій проти Росії.

Україна у червні 2022 року стала кандидатом на членство в Європейському Союзі, і українські лідери заявляють, що готові активно працювати над прискореними темпами вступу в організацію, яку українці вважають символом безпеки, свободи і добробуту.