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Зеленського чекають на саміті ЄС в Брюсселі, але плани залежать від умов безпеки
У Європейському Союзі повідомили, що військова агресія Росії проти України буде серед провідних тем спеціального саміту організації 9-10 лютого в Брюсселі.
До зібрання керівників 27-ми країн Європи має долучитися також український президент Володимир Зеленський, і зараз припускають, що цього разу він може приїхати до Брюсселя на відміну від попередніх таких зустрічей з часу лютневого російського вторгнення, в яких Зеленський брав участь з допомогою відеозв’язку.
Досі впродовж року активної фази російської війни президент Зеленський здійснив лише один офіційний візит за кордон у грудні 2022 року до США, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі, а на шляху він зупинявся у Польщі і вів переговори з польськими керівниками.
Газета Financial Times i телеканал Euronews кажуть, що неназвані посадовці ЄС підтверджують їм можливість приїзду Зеленського, але наголошують, що плани можуть змінитися з міркувань безпеки.
Після того як українці відбили російський наступ від Києва та витіснили російські війська з північного сходу, Україну відвідали багато керівників інших країн, а на початку лютого у Києві відбувся саміт ЄС Україна, для якого в українську столицю приїздили кілька десятків чільних представників Євросоюзу.
Однією з головних тем обговорення в ЄС зараз є подальша підтримка України, а також наступний 10-тий пакет європейських санкцій проти Росії.
Україна у червні 2022 року стала кандидатом на членство в Європейському Союзі, і українські лідери заявляють, що готові активно працювати над прискореними темпами вступу в організацію, яку українці вважають символом безпеки, свободи і добробуту.
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США відправили до Туреччини допомогу після землетрусу, що забрав понад 2200 життів
Сполучені Штати висловлюють співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, повідомив президент Джо Байден. Глава Білого дому додав, що "доручив своїй команді продовжувати уважно стежити за ситуацією у координації з Туреччиною та надавати будь-яку необхідну допомогу".
«Наша печаткова допомога Туреччині вже у дорозі, а гуманітарні організації в Сирії, які підтримують США, реагують на наслідки землетрусів по всій країні, - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим від цих землетрусів у наступні дні, тижні та місяці».
У заяві Держдепу також йдеться, що США підтримуватимуть «тісний контакт» з «турецькими союзниками та нашими гуманітарними партнерами в найближчі дні, щоб визначити, що потрібно регіону».
За останніми даними найпотужніший за майже століття землетрус на півдні Туреччини та на північному заході Сирії забрав життя понад 2200 людей і тисячі людей зазнали поранень. Перший поштовх магнітудою 7,8 балів стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 балів.
«Нас трясло, як у колисці. Нас було дев'ятеро вдома. Двоє моїх синів досі під завалами, я чекаю на них», - розповіла постраждала з міста Діярбакир.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це історичною катастрофою та найсильнішим землетрусом, який стався в Туреччині з 1939 року, але сказав, що влада робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей.
У Сирії влада повідомляє про 461 загиблих і 1326 поранених, а за словами представника ООН, на контрольованій повстанцями території на північному заході відомо про ще принаймні 255 жертв.
Про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди оголосили майже півсотні країн світу.
«Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», - написав у Twitter і президент України Володимир Зеленський. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ готовий відрядити велику групу рятувальників до Туреччини й тісно співпрацює з турецькою стороною «для координації їхнього розгортання».
Як повідомляв раніше «Голос Америки», Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
"Не давати зброю Україні - це підтримка Росії". У Швейцарії лунають заклики змінити політику нейтралітету
У Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн.
Зараз власникам зброї, виробленої у Швейцарії, юридично заборонено реекспортувати її без швейцарського дозволу. Інші країни можуть звертатися по нього, але найчастіше отримують відмову - саме так нещодавно сталося із запитами від Німеччини та Данії.
Європейські сусіди Швейцарії, а також проукраїнські сили у країні закликають урядовців дозволити такі передачі до Києва. На тлі ймовірності нового наступу Росії низка швейцарських політиків та парламентських комітетів також рекомендують пом'якшити правила, дозволити експорт або навіть скасувати заборону на експорт швейцарської зброї для країни, яка перебуває у війні.
"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських.
Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.
Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиціїТ’єррі Буркарт
"Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції", - сказав Буркарт у коментарі Reuters.
Соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це запитання поставили до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою ніж 25%, - кажуть організатори опитування.
Найбільшим прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія SVP. Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни. Але їхні опоненти, які виступають за зміни, окрім моральної сторони рішення про ненадання допомоги докоряють також шкодою швейцарській торгівлі й оборонній промисловості.
Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).
Як повідомляв Голос Америки, торік через війну Росії проти України Швейцарія уперше порушила власний нейтралітет, застосувавши проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.
Норвегія може надати Україні $7 млрд на тлі рекордних прибутків країни за газ через війну Росії
Норвегія може надати Україні 75 мільярдів крон (7,3 мільярда доларів) допомоги Україні протягом п'яти років, половина суми може становити військову допомогу, решта - гуманітарну. Таку пропозицію висловив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
"Це найбільша програма допомоги, яку коли-небудь мала Норвегія", - сказав Стьоре Reuters, додавши, що гроші розподілятимуть відповідно до пріоритетів українського уряду і не обов’язково передаватимуть безпосередньо владі. Гуманітарну допомогу надаватимуть організаціям, які "мають найбільший досвід" у цьому, а військову - координуватимуть зі США та європейськими союзниками. Норвезький прем'єр додав: "Ми повинні гарантувати, що ми уникаємо корупції та інших зловживань, що є важливим пріоритетом для України. Але зараз це країна у стані війни".
Як відзначає агенція, державний дохід Норвегії зріс до рекордного рівня після вторгнення Росії в Україну, оскільки минулого року ціни на газ у Європі різко зросли. Через це Стьоре зіткнувся із критикою з боку представників опозиції за опосередковане отримання прибутку від війни. Наприкінці минулого року він оголосив про план надання Україні багаторічної допомоги, але не уточнив її обсяг.
Для втілення плану уряду Стьоре необхідне схвалення бюджетних витрат від парламенту.
"Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!", - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter і подякував Осло за допомогу.
3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів, що включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, броньовані машини піхоти та інше обладнання, включно з протитанковими ракетами Javelin, артилерійськими боєприпасами, звичайними ракетами та ракетами великої дальності для наданих раніше HIMARS.
У статті використано матеріали Reuters
Польща розгорнула Patriot у Варшаві для навчань
Ракетні батареї Patriot, які Польща придбала у США минулого року, були розгорнуті в столиці країни Варшаві в рамках військових навчань, повідомляє міністерство оборони країни.
Польща вживає додаткових заходів для зміцнення своєї обороноздатності на тлі того, що війна Росії проти України триває вже майже рік.
Як повідомляє агенція АР, у понеділок у варшавському аеропорту Бемово помітили щонайменше три пускові установки для ракет класу «земля-повітря».
Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter повідомив, що передислокація ракетних батарей з бази в Сохачеві, центральна Польща, до Варшави була «важливим елементом навчання» 3-ї варшавської бригади протиракетної протиповітряної оборони.
Батареї Patriot є частиною багатомільярдних закупівель Польщею озброєнь у США, Південній Кореї та інших країнах.
Польща також отримала батареї Patriot від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону на сході, куди минулого року через кордон з Україною прилетіла ракета, внаслідок чого загинули дві людини.
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