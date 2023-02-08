Зеленський у Лондоні починає перші візити в західній Європі з часу лютневого російського вторгнення

Президент Джо Байден у своїй промові “Про стан справ в країні” наголосив на підтримці Сполученими Штатами України перед обличчям російської агресії.

“Так, ми планували відстоювати. І так, ми це зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми - на чолі. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали з українським народом”, - заявив у промові президент США.

Джо Байден додав: “Наша сила - це не лише приклад нашої сили, а й сила нашого прикладу. Пам’ятаймо - світ спостерігає. Я виступав із цієї зали рік тому, лише за кілька днів після того, як Володимир Путін розв’язав свою жорстоку атаку проти України. Смертельний напад, що викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням віку. Випробуванням Америки. Випробуванням світу. Чи відстоюватимемо ми найголовніші принципи? Чи відстоюватимемо ми суверенітет? Чи відстоюватимемо право людей жити вільними від тиранії? Чи відстоюватимемо захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних агресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь”.

Серед почесних гостей під час виступу президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" перед Конгресом була посолка України у США Оксана Маркарова. Байден у промові назвав її людиною, яка “уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу”.

“Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Наша нація працює заради збільшення свободи, гідності та миру не лише в Європі, а скрізь”, - сказав президент Байден.

Двопартійна єдність

На необхідності співпрацювати представникам різних партій президент наголосив з самого початку своєї промови.

“Звертаюся до моїх друзів-республіканців, якщо ми могли працювати разом в останньому Конгресі, то нема причин, щоб ми не могли працювати разом, знаходити консенсус і важливі речі у новому Конгресі також. Люди надіслали нам чітке повідомлення: боротьба заради боротьби, влада заради влади, конфлікт заради конфлікту ні до чого не призведе. І таким завжди було моє бачення країни: відновити душу нації, відбудувати кістяк Америки: середній клас, об’єднати країну”, - заявив президент-демократ Байден.

“Я з нетерпінням чекаю, щоб співпрацювати з вами”, - звернувся до нещодавно обраного спікера Палати представників, де республіканці отримали більшість, Кевіна Маккарті.

Байден віддав належне законодавцям від обох партій, які підтримали важливе для країни законодавство, зокрема, законопроєкт про інфраструктуру обсягом у трильйон доларів та розширення медичного обслуговування ветеранів.

“Зібравшись тут сьогодні ввечері, ми пишемо наступний розділ величної американської історії, історії прогресу та стійкості. Коли світові лідери просять мене дати визначення Америці, я визначаю нашу країну одним словом: можливості”, - наголосив президент.

Економічне відновлення

Промова Байдена “Про стан справ в країні” звучить у час, коли уряд США відзвітував про низьке безробіття і в країні починають зростати зарплати. Однак державний борг країни лишається рекордно високим, країна досі оговтується від інфляції.

Джо Байден: “Інфляція стала глобальною проблемою через пандемію, яка порушила ланцюги постачань, і через нечесну та брутальну війну Путіна в Україні, яка порушила постачання енергії та експорт продовольства, блокуючи зерно в Україні. Але ми маємо кращі позиції, ніж будь-яка інша країна на Землі”.

“Історія Америки – це історія прогресу та стійкості, ми завжди рухалися вперед. Ми єдина країна, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж тоді, коли ми в неї входили. Дивіться всі. Ось що ми знову робимо. Два роки тому наша економіка похитнулася. Поки я стою тут сьогодні ввечері, ми створили - за допомогою багатьох присутніх тут людей - рекордні 12 мільйонів нових робочих місць – більше робочих місць, створених за два роки, ніж будь-який президент створював за чотири роки”, - зазначив президент США.

Державний борг і податки

Президент Джо Байден закликав Конгрес підняти верхню межу державного боргу країни. Він наголосив, що його адміністрація “скоротила дефіцит більш ніж на 1,7 трильйона доларів — це найбільше скорочення дефіциту в історії Америки».

При цьому Байден нагадав, що за часи його попередника - президента США Дональда Трампа - «американський дефіцит збільшувався чотири роки поспіль. Через ці рекордні зростання дефіциту жоден президент за чотири роки не наростив більшого державного боргу, ніж мій попередник», - сказав у промові Байден.

“Майже 25% усього державного боргу, накопичення якого тривало понад 200 років, було додано лише однією тією адміністрацією. Останньою. Це факти, можете перевірити це. І як на цей борг відреагував Конгрес? Вони вчинили правильно, тричі підіймали верхню межу боргу без попередніх умов чи криз. Вони оплатили рахунки Америки, щоб запобігти економічній катастрофі нашої країни», - сказав президент США, закликаючи законодавців зробити те ж саме цього року.

Глава держави закликав також Конгрес ухвалити «мінімальний податок на прибуток мільярдерів».

«Винагороджуйте працю, а не лише багатство. Прийміть мою пропозицію щодо мінімального податку для мільярдерів. Жоден мільярдер не повинен платити нижчу ставку податку, ніж шкільний вчитель чи пожежний”.

“Сама ідея, що у 2020 році 55 найбільших компаній США отримали 40 мільярдів доларів прибутку і не сплатили федеральних податків на прибуток? Це просто нечесно.

Але тепер, через закон, який я підписав, мільярдні компанії повинні платити мінімум 15%. Всього 15%. Це менше, ніж платить медсестра”, - сказав Байден.

«Я - капіталіст, але платіть свою справедливу частку. Багато з вас вдома погоджуються зі мною, і багато людей знають, що податкова система несправедлива. Це несправедливо», - зазначив президент США під оплески законодавців.

Президент закликав також до реформи поліції, нагадавши про афроамериканця Тайра Ніколса, який помер минулого місяця після того, як його побили офіцери поліції у м.Мемфіс, штат Теннессі. Серед почесних гостей у Конгресі були матір і вітчим Ніколса.

Наприкінці промови президент США підсумував: “Я прийшов сюди, щоб виконати свій конституційний обов’язок і відзвітувати про стан справ в країні. І ось мій звіт:тому, що дух цієї нації сильний, тому що хребет цієї нації сильний, тому що люди цієї нації сильні, стан справ в країні також сильний”.

Відповідь республіканців

Республіканська партія обрала для промови-відповіді президенту Байдену Сару Гакабі Сандерс, колишню прессекретарку президента Трампа, а нині - губернаторку штату Арканзас. Лідер республіканської більшості в Палаті представників Кевін Маккарті та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл у спільній заяві назвали Сандерс “представницею нового покоління республіканців”.

Сара Гакабі Сандерс, яка значно молодша за президента Байдена, у відповіді своєї партії на звернення президента закликала до нового покоління керівництва Республіканської партії.

"Настав час для нового покоління республіканського керівництва", - зазначила Сандерс. - “У 40 років я - наймолодша губернаторка в країні. У 80 років він - найстарший президент в історії Америки”.

«Бути мамою трьох маленьких дітей навчило мене не вірити кожній історії, яку я чую. Тож пробачте мені, що я не повірила у те, що почула сьогодні ввечері від президента Байдена. Від неконтрольованої інфляції та злочинності до небезпечної кризи на кордоні та загрози з боку Китаю. Байден і демократи вас підвели. Вони це знають, і ви це знаєте. І настав час змін», - сказала Сандерс.

“За межами нашого кордону, від Афганістану до України, від Північної Кореї до Ірану, слабкість президента Байдена ставить під загрозу нашу націю та світ. І відмова президента протистояти Китаю, нашому найстрашнішому супротивнику, є небезпечною та неприйнятною. Президент Байден не бажає захищати наш кордон, захищати наше небо та захищати наших людей. Він непридатний виконувати обов'язки головнокомандувача», - зазначила представниця Республіканської партії у відповіді партії на промову президента Байдена.

Під час промови глави держави кілька конгресменів від Республіканської партії викрикували образливі слова на адресу президента Байдена або висловлювали свою незгоду з тим, що він говорить. Зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін викрикувала слово “брехун”, а коли Байден говорив про Україну, як повідомляють американські ЗМІ, вона, на відміну від інших законодавців, не аплодувала і залишилась сидіти. Як повідомляє видання Newsweek, ще одна конгресвумен, яка викриками перебивала промову Байдена, була Лорен Боберт, республіканка від штату Колорадо.