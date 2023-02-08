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- Голос Америки
Британія ввела нові санкції проти військових компаній Росії і "кремлівської еліти"
Велика Британія запровадила новий раунд санкцій проти "російських військових і кремлівської еліти", включаючи шість організацій, які постачають військове обладнання, зокрема безпілотники, для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Під санкції також потрапили вісім осіб і одна організація, пов'язана з фінансовими мережами, які допомагають кремлівським елітам "зберігати багатство та владу", йдеться в заяві британського уряду, виданій після прибуття президента України Володимира Зеленського до Британії.
"Україна показала Путіну, що вона не зламається під його тиранічним вторгненням. Він відповів безладними ударами по цивільних районах і критичній національній інфраструктурі по всій країні, - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. - Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Ми повинні збільшити нашу підтримку".
До нового санкційного переліку зокрема потрапили: уповноважений президента Росії з прав підприємництва Борис Тітов, колишній заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Микола Єгоров, власник прокремлівського видання Regum Сергій Руднов, власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт" Віктор Мячин, виробник російських безпілотників CST, військові компанії "Оборонлогістика", "Універсалмаш" і "Липецьк", Topaz, а також ІТ-компанія Moscoms.
Британія за минулий рік ввела санкції проти понад 1300 російських фізичних та юридичних осіб. Голос Америки уже повідомляв, що з нагоди візиту президента Зеленського до Лондона британський уряд оголосив новий набір допомоги включно з планом навчання українських пілотів на "новітніх літаках-винищувачах, що відповідають стандартам НАТО", а також нову програму навчання українських морських піхотинців.
Як нині заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед спеціальним самітом ЄС, Брюссель також знову посилить санкції проти Росії ближче до річниці початку її вторгнення в Україну як сигнал президенту Росії Володимиру Путіну. "Путін не досягне своїх цілей - ані на полі бою, ані через продиктований мир", - сказав Шольц у Бундестазі і додав, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Зеленський вперше офіційно перебуває в західній Європі за рік з часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Раніше були повідомлення, що Володимир Зеленський ймовірно братиме участь у саміті ЄС у Брюсселі 9-10 лютого.
У статті використано матеріали Reuters.
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Як Туреччина оговтується від землетрусу - розповіді очевидців
Тимчасовий притулок мешканці турецького міста Малатья, де в понеділок стався потужний землетрус, знайшли в наметовому містечку. Частина людей гріються біля вогнищ, частина рятуються від морозу в автівках. Скільки часу їм доведеться жити в таких умовах поки не прогнозує ніхто.
Масової евакуації з постраждалих регіонів Туреччини немає, переважно із зон лиха вивозять лише поранених, а також дітей, що залишилися без батьків. Однак українка з міста Адана, яке опинилося в епіцентрі землетрусу, розповіла Українській службі Голосу Америки, що навіть у вцілілих будівлях перебувати небезпечно. Тож місцева влада попросила від'їхати від висоток. “Там великі будинки, там небезпечно, будинки потріскались. Тому ми вирішили приїхати на пустир, де немає великих будинків. Ми вночі ночували в машинах у фурі, біля нас було близько 50-60 машин, які всю ніч працювали. Люди з сім'ями, з маленькими дітьми ночували там", - сказала мешканка міста Адана, українка Ірем Тарі.
Працівники посольства України, яке розташоване в Анкарі, відчули незначні відлуння землетрусу: “Під час найбільшого піку поштовхів ми відчували певний рух посуду, але жодних евакуацій ніхто не проводить, цей регіон не є під загрозою," - розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. Він зазначив, що наразі в людей, які перебувають у зонах лиха, є велика потреба у продуктах харчування, медикаментах і теплому одязі:"Потреба є у всьому і дуже велика, особливо в провінції Хатай, до якої дуже складно дістатися наземним шляхом через зруйновані дороги. Там використовуються вертольоти і морська техніка, кораблі".
Завали після найбільшого за останні 80 років землетрусу в Туреччині розбирають 25 тисяч місцевих команд. Підмога також прибуває з Європи та країн НАТО. Німецький рятувальник Йоханнес Густ, який приїхав в Адану, розповів Reuters, що такі руйнування бачить уперше: "Територія величезна. Я раніше не бачив нічого подібного, щоб на території протяжністю у 100 кілометрів постраждало кожне село, кожне місто".
“Збитки неймовірно великі після цього землетрусу. У районі Чавушоглу 10-15 будівель повністю зруйновані. Ми втратили наших рідних і близьких. Ми не можемо зайти до своїх осель, ми провели останню ніч у автівці. Зараз ми перебуваємо в цих наметах, але не знаємо, скільки це може тривати. Поштовхи все ще трапляються. Ми справді спустошені, я більше не можу дібрати слів”, - розповів Байрам Калур, мешканець міста Малатья, в інтерв'ю агенції Reuters.
Багато людей у постраждалих регіонах залишаються біля зруйнованих будівель, бо продовжують шукати своїх близьких. Хоча дехто втратив надію. У коментарі Reuters мешканець міста Кахраманмараш Ібрагім Хулусі розповів, що залишається біля рятувальників, однак не вірить у порятунок дружини: "Будівля впала на нас, я був із дружиною. Моя дружина опинилася піді мною в пастці. Я не чув нічого від неї дуже довго. Коли мені нарешті вдалося звільнити собі трішки місця, я побачив, що вона лежить і не реагує. Надія завжди є, але я пробув з нею три години і ще годину витратив, щоб вибратися. Три години я не мав від неї жодної відповіді. Я не знаю як про це сказати, але я не маю надії".
За даними ВООЗ, які оприлюднив CNN, кількість людей, які так чи інакше постраждати від наслідків землетрусу в Туреччині та Сирії, може сягати 23 млн осіб.
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Російська загроза для безпеки Балтії зростає - звіт розвідки Естонії
ВІЛЬНЮС, 8 лютого (Reuters) – Служба зовнішньої розвідки Естонії вважає, що Росія все ще має сили, щоб чинити «переконливий військовий тиск» на Балтійський регіон, де безпекові ризики ростуть у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Члени НАТО та Європейського Союзу, Естонія, Латвія та Литва – країни Балтії – різко збільшили витрати на оборону у відповідь на захоплення Росією Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.
«Військовий напад на Естонію малоймовірний у 2023 році» через вторгнення Росії в Україну, але «в середньостроковій і довгостроковій перспективі войовничість і зовнішньополітичні амбіції Росії значно посилили безпекові ризики для Естонії», - йдеться в річному звіті служби в середу.
«Росія вважає країни Балтії найбільш вразливою частиною НАТО, що зробить їх центром військового тиску в разі конфлікту між НАТО і Росією».
Військова присутність Росії біля кордонів країн Балтії може бути відновлена за чотири роки, заявили в розвідці.
План Росії провести широкомасштабні військові навчання біля західних кордонів на два роки раніше запланованого часу може ще більше погіршити безпекову ситуацію в Балтійському регіоні цього року, йдеться в заяві.
Перенесення основних навчань у той час, коли Росія вторглася в Україну, «можна розглядати як стримуючий фактор і загрозу для Заходу та як стимул для патріотизму серед російського населення», - мовиться у звіті.
Естонська розвідка заявила, що Росія, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати вторгнення в Україну до 2023 року, намагаючись змусити Київ і його західних союзників підкоритися, але «навряд чи» використовуватиме тактичну ядерну зброю в конфлікті.
У ній говориться, що уряд президента Володимира Путіна, безумовно, залишиться при владі в осяжному майбутньому, і що будь-яка заміна навряд чи буде демократичною.
«Мета календарної реформи в Україні – у єдності» – американський богослов
Українська греко-католицька церква переходить на новий календар з 1 вересня, тобто з початку літургійного року, оголосив у понеділок глава УГКЦ Святослав. Того ж дня про приєднання до цього рішення оголосили греко-католики Польщі. В інших країнах вірні УГКЦ, або перейшли на новий літургійний календар раніше, або планують це зробити найближчим часом.
Мета календарної реформи в Україні – у єдності, говорить українсько-американський богослов, який впродовж багатьох десятиліть вивчає східну літургійну традицію. Декан богословського факультету Католицького університету у Вашингтоні о. Марко Морозович, у розмові з «Голосом Америки» каже, що перехід на новий календар є кроком до єдності українців у світі та українців зі світом.
Реформа передбачає, що Різдво, наприклад, святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, як досі, Покрова - 1 жовтня, а не 14-го, а День святого Миколая – 6-го, а не 19-го грудня. Щоправда, святкування Великодня залишиться за старим календарем.
За словами о.Марка, за понад 440 років з моменту впровадження нового календаря Папою Григорієм ХІІІ у 1582 році, українці робили багато спроб перейти на точніший календар, але реформи тоді не мали підтримки більшості вірних, як зараз.
Також він наголошує, що вперше реформа відбувається у незалежній Україні, і є надія, що її підтримає Православна церква України (ПЦУ), яка об’єднує більшість українських християн східного обряду.
Наталія Чурікова, «Голос Америки»: Чому Блаженніший Святослав уникає називати календар «новоюліанським», він сказав, що правильно казати «новий стиль»? У чому різниця?
Календар насправді є григоріанським, і лише Великдень вираховуватимуть поки за старим принципом
О. Марко Морозович: Мені здається, що те, що Блаженніший Святослав хоче сказати, це те, що йдеться насправді про перехід на григоріанський календар, тобто свята, прив’язані до календарних дат, такі як Різдво 25 грудня, чи Благовіщення 25 березня і так далі, будуть за тим календарем, яким ми користуємося у щоденному житті.
Що буде відмінне від григоріанського календаря, яким користуються у світі римо-католики та інші конфесії, це Пасхалія, тобто визначення дня святкування Великодня, який залежить не від сонячного, а від місячного календаря.
Зараз між Східною і Західною церквою, між православними і католиками відбувається дискусія, в результаті якої можна сподіватися, що буде знайдена спільна дата святкування Великодня. Тому календар насправді є григоріанським, і лише Великдень і рухомі свята, які відраховуються від нього, вираховуватимуться поки за старим принципом.
Н.Ч.: Українці в історії робили чимало спроб перейти на новий календар, не всі з них були вдалими. Навіть тут, на американському континенті частина парафій, які переходили на новий календар, потім поверталися назад, і це викликало конфлікти. Розколів зазнали і інші церкви через питання календаря. Чому Ви думаєте, що цей перехід вже є остаточний, і незабаром українці в усьому світі зможуть відзначати церковні свята в один день?
Як перейде Україна, перейде і решта світу
О. М.М.: Гадаю, що ключовим є питання, коли українці святкуватимуть свята всі разом, і ми чуємо про підтримку цього кроку урядом та українськими православними, які хочуть приєднатися до інших православних. Адже вони користуються григоріанським календарем щонайменше 100 років – з 1923 року, коли більшість православних церков світу ухвалили у літургійному житті той самий календар, яким вони користуються у звичайному світському житті.
І це те, про що говорить Блаженніший Святослав, що Синод українських єпископів, тобто лише тих, які служать в самій Україні, вирішили, що поступово відбудеться перехід – з 1 вересня 2023 року. Якщо деякі парафії не готові до цього переходу, вони матимуть ще два роки, до 2025 року, для того, щоб перейти на новий календар.
Різниця між цим переходом і тими, що були раніше, полягає у тому, що раніше за Радянського Союзу церква в Україні піддавалася гонінням. Тому збереження старого календаря у США, – наприклад святкування Різдва того самого дня, що в Україні, – було способом показати свою підтримку та солідарність з гнаними братами і сестрами в Україні.
Тож тепер, коли Україна переходить на новий календар, решта українців світу так само напевно перейдуть на новий календар з тих самих міркувань – задля того, щоб бути разом зі своїми братами і сестрами в Україні.
Н.Ч.: Блаженніший Святослав сказав, що у деяких країнах, він назвав Велику Британію та Австралію, українці святкують за старим календарем. Чиє це буде рішення у цих країнах – місцевих єпархій, чи Києва?
О. М.М.: Гадаю, що це відбуватиметься практично спонтанно. Наприклад, нещодавно Паризька єпархія ухвалила рішення про перехід на новий календар. Тож я думаю, що як перейде Україна, перейде і решта світу. Це підказує логіка, а також те, що маємо зараз нову хвилю мігрантів, в основному через війну, які хочуть мати цю єдність і відчувати та демонструвати солідарність.
Вони також хочуть святкувати разом з іншими православними, з іншими православними християнами, які перейшли на григоріанський календар.
Н.Ч.: Ви згадали православних – тут, в Америці, Православна церква Америки, яка належить до Константинопольського патріархату, дозволила деяким своїм парафіям, зокрема українським, користуватися старим календарем. Чи українські православні в Америці тепер також перейдуть на новий календар, яким користуються і в Константинополі, і в Греції, і, можливо, перейдуть також і в Україні?
О. М.М.: Так, я сподіваюся, що православні парафії також перейдуть. Я спілкуюся з моїми колегами тут, у Вашингтоні, і вони кажуть, що хочуть бути з українцями і з рештою християнського світу.
Н.Ч.: Як швидко, на Вашу думку, Східній та Західній церквам вдасться домовитися про Великдень, адже зараз, коли Україна перейде на новий календар, Великдень вони святкуватимуть по-старому, а отже, все одно в інший день, ніж українці в Америці?
Святкування річниці Першого вселенського собору є новим поштовхом до пошуку єдності
О. М.М.: Так, українці в Америці здебільшого святкують Великдень за григоріанським календарем, за винятком кількох парафій, і цікаво буде подивитися, що вони вирішать.
Потрібно також пам’ятати, що за два роки буде 1700-та річниця Першого Нікейського собору. У ті часи люди святкували Великдень у різні дати, по-різному їх обраховували, і цей собор вперше встановив однаковий для всіх спосіб обчислення. (Перший вселенський собор, скликаний імператором Костянтином у 325 році, установив час святкування Великодня – у першу неділю після першої повні після весняного рівнодення, – ред.).
Тому святкування річниці Першого вселенського собору є новим поштовхом до пошуку єдності, і я сподіваюся, що представники Східної та Західної зберуться і вирішать про спільну дату святкування Великодня.
І зрештою, домовляться не в ім’я любові до календаря, а в ім’я любові до своїх братів та сестер, з якими вони хочуть бути разом.
- Голос Америки
Підтримка України з боку США непохитна - Блінкен поговорив з Кулебою, на тлі наближення річної позначки вторгнення Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен в телефонній розмові 7 лютого запевнив українського колегу в тому, що Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, на тлі наближення роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомили в Держдепі за результатами розмови.
В Держдепі оголосили, що розмова стосувалась питань безпекової та економічної співпраці, а Блінкен підкреслив непохитність підтримки України з боку США і, зокрема, надання нової безпекової допомоги Україні.
"Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе", - написав за результатами розмови міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Серед питань, які він обговорив з Блінкеном, Кулеба назвав: нову військову допомогу, нові санкції проти Росії та підготовку важливих заходів у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ.
В середу президент США Джо Байден згадав Україну у своєму зверненні до Конгресу США.
"Смертельний напад, що викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням віку. Випробуванням Америки. Випробуванням світу", - заявив президент США. Він згадав, що його минулорічне звернення до Конгресу було проголошене через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
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