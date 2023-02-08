Білий дім назвав "відвертою неправдою" допис блогера щодо вибуху на "Північному потоці"

ВАШИНГТОН, 8 лютого (Reuters) – Білий дім у середу заперечив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши його «відвертою неправдивою і цілковитою вигадкою».

Reuters не підтвердило звіт, опублікований американським журналістом-розслідувачем Сеймуром Гершем, у якому говориться, що напад було здійснено у вересні минулого року за вказівкою президента Джо Байдена.

«Це відверта неправдива і цілковита вигадка», — заявила Едрієн Вотсон, представниця Ради національної безпеки Білого дому. Про це також заявили представники ЦРУ та Державного департаменту.

Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.

Сполучені Штати і НАТО назвали інцидент "актом саботажу". Москва звинуватила Захід у незрозумілих вибухах, які спричинили розриви. Жодна сторона не надала доказів.

У середу Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Сполучених Штатів є запитання щодо їхньої ролі у вибухах на трубопроводах.

Будівництво «Північного потоку-2» мало дозволити Росії подвоїти обсяг газу, який Росія могла б надсилати безпосередньо до Німеччини морським шляхом, Трубопровід було добудовано у вересні 2021 року, але так і не було введено в експлуатацію після того, як Берлін відклав сертифікацію за кілька днів до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну минулого лютого.