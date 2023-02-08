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Білий дім назвав "відвертою неправдою" допис блогера щодо вибуху на "Північному потоці"
ВАШИНГТОН, 8 лютого (Reuters) – Білий дім у середу заперечив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши його «відвертою неправдивою і цілковитою вигадкою».
Reuters не підтвердило звіт, опублікований американським журналістом-розслідувачем Сеймуром Гершем, у якому говориться, що напад було здійснено у вересні минулого року за вказівкою президента Джо Байдена.
«Це відверта неправдива і цілковита вигадка», — заявила Едрієн Вотсон, представниця Ради національної безпеки Білого дому. Про це також заявили представники ЦРУ та Державного департаменту.
Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.
Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.
Сполучені Штати і НАТО назвали інцидент "актом саботажу". Москва звинуватила Захід у незрозумілих вибухах, які спричинили розриви. Жодна сторона не надала доказів.
У середу Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Сполучених Штатів є запитання щодо їхньої ролі у вибухах на трубопроводах.
Будівництво «Північного потоку-2» мало дозволити Росії подвоїти обсяг газу, який Росія могла б надсилати безпосередньо до Німеччини морським шляхом, Трубопровід було добудовано у вересні 2021 року, але так і не було введено в експлуатацію після того, як Берлін відклав сертифікацію за кілька днів до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну минулого лютого.
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Ріші Сунак: «Ми будемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу». Відео
«Сьогодні розпочато навчання українських морських піхотинців передовим можливостям. Тож Палата громад може бути впевненою, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу на полі бою цього року», - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- Голос Америки
Ріші Сунак зробив заяву про винищувачі для України
Можливість відправлення Україні винищувачів для захисту у війні проти РФ - не зняте з порядку денного, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.
"Першим кроком у забезпеченні передових літаків є наявність солдатів або авіаторів, які здатні їх використовувати. Це процес, який потребує деякого часу. Ми розпочали цей процес сьогодні, - сказав Сунак про оголошену раніше програму навчання українських пілотів у Британії. - Нічого не зняте з порядку денного, і наше лідерство в цьому питанні є тим, чим ми всі разом маємо пишатися".
Сунак також оголосив, що обіцяні раніше танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже "наступного місяця" і заявив, що Україна "ніколи більше не повинна залишитися вразливою для нападу", а також закликав "озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі".
За його словами, Велика Британія погодилася розширити свою програму навчання, за якою за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців, й пообіцяв, як пише CNN, "прискорити доставку нашого обладнання", щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі "дні і тижні, а не роки".
Президент Зеленський під час прес-конференції висловив вдячність за підтримку України: "Сьогодні зрозуміло, що ми маємо підтримку Великої Британії. Дякую всьому народу Великої Британії, дякую за ці 350 днів єдності". Також, говорячи про програму навчань для українських пілотів, він вкотре повторив заклик про надання Україні західних винищувачів і додав, що "чув від пана прем'єр-міністра про бажання надати винищувачі" Києву.
У російському посольстві в Лондоні вже заявили, що рішення Британії про надання Україні винищувачів матиме "військово-політичні наслідки" для всього світу.
Нині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter, що Київ продовжує говорити із західними партнерами про можливість надання бойових літаків: "Я говорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, щоб скоординувати наші міжнародні кроки, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також піднімав питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації".
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії.
При цьому оглядачі кажуть, що Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні новою воєнною технікою до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. За деякими оцінками Кремль уже намагається відновити великий наступ в Україні від початку січня.
У статті використано матеріали Reuters.
«Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє», – Володимир Зеленський. Відео
«Я бачу у ваших очах, що ми думаємо так само, як і ви. Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що ця перемога змінить світ, і це буде зміна, якої світ давно потребує», – президент України Володимир Зеленський
Перший батальйон танків Leopard 2 може бути в Україні в березні або квітні – Пісторіус
Західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року. Про це, як повідомляє агенція Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 8 лютого у Варшаві.
«Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, навіть трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше», – сказав Пісторіус, додавши, що такий батальйон складатиметься з 31 танка.
Раніше цього тижня західні партнери України оголосили, що надаватимуть не лише найсучасніші танки Leopard 2, а й попередню їхню версію, Leopard 1, її випуск розпочався в 1960-х роках і тривав до середини 1980-х.
Данія, Німеччина та Нідерланди нададуть кошти для відновлення щонайменше 100 старих танків Leopard 1, щоб передати їх Україні, йдеться у спільній заяві держав, оприлюдненій 7 лютого.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Наразі невідомо, скільки зі 178 танків, про надання яких Україні заявила Німеччина, будуть зрештою передані, оскільки їх ще треба відремонтувати і переоснастити.
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