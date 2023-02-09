Мецола закликала країни ЄС розглянути можливості надати винищувачі Україні

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявляє, що Євросоюз має перейти до наступного кроку і розглянути можливості надати винищувачі Україні.

«Ми надаємо військові допомогу і обладнання. Зараз країни-члени ЄС мають перейти до наступного кроку й розглянути можливості надати винищувачі і зброю дальньої дії. Наша відповідь має бути пропорційна загрозі, а вона – дуже велика», – заявила Мецола перед виступом президента України Володимира Зеленського у Європарламенті.



«Вам не потрібно переконувати всіх нас у тому, наскільки ці літаки важливі… Ми маємо вжити конкретних заходів, щоб наблизити перемогу і реальний мир. Ми маємо притягнути до відповідальності відповідальних за злочини. Хочу повторити обіцянку, дану мною, коли я приїхала минулого року до Києва, – ми з вами, ми є з вами і будемо з вами», – додала президентка Європарламенту.

Днем раніше, 8 лютого, під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, «стільки, скільки буде потрібно» до перемоги.